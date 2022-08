Trhový líder, spoločnosť Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), oznamuje výsledky za 2. štvrťrok 2022 s aktívami vo výške 432 579 903 USD s významným nárastom hodnoty akcií pre akcionárov

NAPLES, Florida, 24. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), jedna z najväčších svetových hudobných licenčných spoločností, dnes zverejnila finančné výsledky za druhý štvrťrok končiaci 30. júna 2022 spolu so svojou štvrťročnou správou, ktorú možno nájsť na lokalite EDGAR.

Aktíva vzrástli z 323 562 671 USD vykázaných ku koncu roka 2021 na 432 579 903 USD za 2. štvrťrok 2022, čo predstavuje medzikvartálny nárast celkových aktív o 109 017 232 USD za štvrťrok, čím sa zvýšila účtovná hodnota na 0,12 USD za akciu a okamžitá hodnota pre akcionárov aspoň na 128,8 % z celkových aktív a účtovnej hodnoty, ku dňu zatváracej ceny kmeňových akcií spoločnosti v hodnote 0,053 USD dňa 22. augusta.

Spoločnosť Pro Music Rights v súčasnosti generuje príjmy licencovaním hudobných diel vo svojom repertoári.

Spoločnosť Pro Music Rights udelila začiatkom tohto štvrťroku známej video službe TikTok licenciu, ktorá umožní jej používateľom vytvárať videá s hudbou z rozsiahleho repertoáru Pro Music Rights. Dohoda umožní spoločnosti TikTok ponúknuť svojim používateľom viac ako 2 500 000 diel spoločnosti PMR.

Pro Music Rights je piata organizácia udeľujúca práva na verejné vystúpenia (PRO), ktorá doteraz vznikla v USA. Medzi držiteľov jej licencií patria významné spoločnosti ako TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo a stovky ďalších. Spoločnosť Pro Music Rights kontroluje odhadovaný trhový podiel 7,4 % v Spojených štátoch amerických a zastupuje viac ako 2 500 000 diel, na ktorých sa podieľajú významní umelci ako A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy a nespočetné množstvo ďalších. Viac informácií nájdete na stránkach promusicrights.com.

Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia v zmysle oddielu 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933, v znení neskorších predpisov, a oddielu 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934, za ktoré nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť. Upozorňujeme investorov, že všetky výhľadové vyhlásenia zahŕňajú riziká a neistoty, vrátane schopnosti spoločnosti Pro Music Rights, Inc. splniť svoj stanovený obchodný plán. Spoločnosť Pro Music Rights, Inc. sa domnieva, že predpoklady, z ktorých vychádzajú tu uvedené výhľadové vyhlásenia, sú primerané, ktorýkoľvek z predpokladov môže byť nepresný, preto nemôže existovať žiadna záruka, že výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe sa ukážu ako presné. Vzhľadom na významnú neistotu spojenú s výhľadovými vyhláseniami, ktoré sú tu uvedené, sa zahrnutie takýchto informácií nemá považovať za vyjadrenie spoločnosti Pro Music Rights, Inc. alebo akejkoľvek inej osoby.

