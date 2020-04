Ty Warner, le créateur de Beanie Babies, lance une édition limitée de l'ours pour soutenir l'aide de United Way Worldwide relative au COVID-19 dans le monde entier

« Le monde a besoin d'espoir, et ce petit ours pourrait bien nous apporter le sourire dont nous avons besoin en ce moment », a déclaré M. Warner. « C'est un honneur de s'associer à United Way Worldwide, la plus grande organisation à but non lucratif au monde, qui donne de l'espoir aux communautés du monde entier depuis plus de 135 ans. »

L'annonce de M. Warner fait suite à sa décision, le mois dernier, d'ouvrir son hôtel Four Seasons Hotel New York aux infirmières et aux travailleurs médicaux luttant contre la pandémie de COVID-19, en leur offrant un lieu de séjour gratuit. En plus du communiqué d'aujourd'hui, M. Warner livre des oursons Hope individuels aux professionnels de la santé qui séjournent actuellement à l'hôtel, et fait des dons supplémentaires à United Way Worldwide en leur nom.

L'ours Hope sera disponible dans le monde entier dans les points de vente au détail essentiels tels que les pharmacies et les épiceries, afin que les gens puissent acheter l'ours tout en faisant leurs courses et d'autres articles essentiels. L'ours Hope peut également être commandé en ligne sur Ty.com.

« Dans le monde entier, les United Ways travaillent sans relâche pour fournir des services à la personne essentiels et un soutien financier indispensable à nos populations les plus vulnérables face à la pandémie dévastatrice de COVID-19 », a déclaré Suzanne McCormick, présidente de United Way Worldwide aux États-Unis. « Nous sommes touchés par l'introduction de Hope par Ty, dont les bénéfices des ventes aideront les populations les plus vulnérables à recevoir un soutien financier et des services à la personne essentiels pendant cette crise mondiale. »

En plus de la collecte de fonds provenant de la vente de Hope, M. Warner soutient les personnes en première ligne qui luttent contre la pandémie de COVID-19 à New York en ouvrant gratuitement les portes de son hôtel Four Seasons Hotel New York aux travailleurs médicaux qui répondent à la crise.

« Beaucoup de personnes qui travaillent à New York doivent parcourir de longues distances pour se rendre au travail et rentrer chez elles après avoir travaillé 18 heures par jour pour s'occuper de patients atteints du COVID-19. Nos travailleurs de la santé ont besoin d'un endroit plus proche de leur lieu de travail où ils peuvent se reposer et se régénérer afin de continuer à servir les malades et les infirmes de notre nation », a déclaré M. Warner. « Je suis honoré que nous ayons pu ouvrir les portes du Four Seasons Hotel New York et offrir un lieu de repos aux héros de notre nation. »

À propos de Ty Warner

Ty Warner est un fabricant de jouets américain et propriétaire d'hôtels de luxe dans le monde entier. Il est président, PDG et fondateur de Ty Inc., le plus grand fabricant de peluches au monde. Philanthrope, Ty a fait don de plus de 300 millions de dollars à diverses œuvres de charité, parmi lesquelles Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, Princess of Wales Foundation, Andre Agassi Foundation, American Red Cross, Save the Children, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, NY Police and Fire Widow's Fund, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic et l'UNICEF.

À propos de United Way

United Way se bat pour la santé, l'éducation et la stabilité financière de chaque personne dans chaque communauté. Soutenue par 2,9 millions de bénévoles, 9,8 millions de donateurs dans le monde entier et 4,7 milliards de dollars collectés chaque année, United Way est le plus grand organisme à but non lucratif à financement privé au monde. Nous sommes engagés auprès de 1 800 communautés dans plus de 40 pays et territoires du monde entier pour créer des solutions durables aux défis auxquels nos communautés sont confrontées. Parmi les partenaires de United Way figurent des entreprises mondiales, nationales et locales, des organisations à but non lucratif, des organisations gouvernementales, civiques et religieuses, ainsi que des éducateurs, des dirigeants syndicaux, des prestataires de soins de santé, des personnes âgées, des étudiants et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur United Way, veuillez consulter le site UnitedWay.org. Suivez-nous sur Twitter : @UnitedWay et #LiveUnited.

