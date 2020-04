Ty Warner, twórca Beanie Babies, wprowadza na rynek limitowaną edycję misiów we wsparciu międzynarodowych działań humanitarnych United Way w odpowiedzi na COVID-19

– Świat potrzebuje nadziei, a ten mały miś może być źródłem uśmiechu, którego wszyscy tak bardzo pragniemy – powiedział Warner. – Współpraca z United Way Worldwide, największą na świecie organizacją non-profit, to prawdziwy zaszczyt. Organizacja od ponad 135 lat jest źródłem nadziei dla społeczności na całym świecie – dodał biznesmen.

Oświadczenie Warnera nastąpiło po jego decyzji w ubiegłym miesiącu o otwarciu hotelu Four Seasons w Nowym Jorku dla pielęgniarek i pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, tym samym zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie. Poza dzisiejszym debiutem maskotki Warner dostarczy misie Hope pracownikom służby zdrowia przebywającym obecnie w hotelu oraz przekaże w ich imieniu dodatkowe środki na rzecz United Way Worldwide.

Miś Hope będzie dostępny do zakupu na całym świecie w sklepach z podstawowymi artykułami jak apteki i sklepy spożywcze. Misia będzie można kupić podczas zakupów żywieniowych i nabywania innych niezbędnych artykułów. Pluszaka można także zamówić w sieci na stronie Ty.com.

– Oddziały United Way na całym świecie niestrudzenie pracują nad zapewnieniem najpotrzebniejszych usług humanitarnych i niezbędnego wsparcia finansowego najbardziej narażonym populacjom w obliczu siejącej spustoszenie pandemii COVID-19 – skomentowała Suzanne McCormick, prezes United Way Worldwide na USA. – Bardzo wzruszyło nas wprowadzenie przez Ty'a na rynek misia Hope, a dochód ze sprzedaży maskotki pomoże najbardziej narażonym populacjom w otrzymaniu niezbędnych usług finansowych i socjalnych w trakcie globalnego kryzysu – dodała prezes.

Poza przekazaniem środków ze sprzedaży misia Hope Warner wspiera pracowników w pierwszej linii walki z pandemią COVID-19 w Nowym Jorku przez otwarcie podwojów hotelu Four Seasons w Nowym Jorku bezpłatnie dla pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę.

– Wielu pracowników w Nowym Jorku musiało długo dojeżdżać po 18-godzinnych zmianach, w trakcie których opiekowali się pacjentami z COVID-19. Nasi pracownicy służby zdrowia potrzebują zakwaterowania bliżej pracy, gdzie mogą odpocząć i zregenerować siły tak, aby dalej służyć chorym w naszym kraju – skomentował Warner. – Z pokorą otworzyliśmy pokoje hotelu Four Seasons w Nowym Jorku i zapewniliśmy miejsca noclegowe dla naszych bohaterów – dodał biznesmen.

Więcej na temat misia Hope można dowiedzieć się na stronie: https://shop.ty.com/

O Ty'u Warnerze

Ty Warner to amerykański producent zabawek i właściciel luksusowych hoteli na całym świecie. Jest przewodniczącym, głównym dyrektorem wykonawczym i założycielem Ty Inc., największego producenta pluszu na świecie. Jako filantrop Ty przekazał ponad 300 milionów dolarów na rzecz wielu organizacji charytatywnych, w tym Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, Princess of Wales Foundation, Andre Agassi Foundation, amerykańskiego Czerwonego Krzyża, Save the Children, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, NY Police and Fire Widow's Fund, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic i UNICEF.

O United Way

United Way walczy o zdrowie, edukację i stabilność finansową każdej osoby w każdej społeczności. Dzięki wsparciu 2,9 milionów wolontariuszy i 9,8 milionów dobroczyńców na świecie organizacja zbiera 4,7 miliarda dolarów każdego roku, będąc największą fundowaną prywatnie organizacją non-profit na świecie. Pracujemy w 1800 społecznościach w ponad 40 krajach i terytoriach na świecie w celu tworzenia zrównoważonych rozwiązań problemów, z którymi muszą mierzyć się nasi beneficjenci. Wśród partnerów United Way znajdują się przedsiębiorstwa międzynarodowe, krajowe i lokalne, organizacje non-profit, rządy, organizacje obywatelskie i wyznaniowe, a także edukatorzy, przywódcy związkowi, dostawy usług opieki zdrowotnej, seniorzy, studenci i nie tylko. Więcej informacji na temat United Way można znaleźć na stronie UnitedWay.org. Zapraszamy do obserwowania naszej działalności w serwisie Twitter: @UnitedWay i #LiveUnited.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1158293/Ty_Inc_COVID_19.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076096/Ty_Logo.jpg

Related Links

Ty.com



SOURCE Ty Inc.