Une nouvelle étude confirme: la thérapie EMDR peut être effectuée efficacement en ligne grâce à remotEMDR

WORCESTER, Angleterre, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Une recherche universitaire, la première du genre , confirme que le suivi d'une thérapie EMDR en ligne à l'aide de remotEMDR, la première plateforme mondiale de thérapie EMDR en ligne, est sûre, efficace, efficiente et pertinente.

L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) est une psychothérapie fondée sur des données probantes qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme le traitement de premier choix du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La COVID-19 a contraint de nombreux psychothérapeutes à se tourner vers la thérapie en ligne. Une étude qui vient d'être publiée dans la revue Frontiers in Psychology, l'une des meilleures au monde dans son domaine, a testé l'efficacité de la thérapie EMDR menée par le biais d'une psychothérapie par vidéoconférence.

L'étude a été réalisée à l'aide d'une plateforme appelée remotEMDR, qui permet aux thérapeutes de dispenser des thérapies EMDR en visio. remotEMDR offre un chat vidéo conforme à la loi HIPAA avec des stimuli bilatéraux visuels, auditifs et tactiles intégrés et entièrement synchronisés que les thérapeutes peuvent actionner et contrôler entièrement en temps réel. De plus, la plateforme offre un service « Trouver un thérapeute », un annuaire des thérapeutes EMDR, qui permet aux clients d'effectuer une recherche très ciblée dans la vaste base de données professionnelle de remotEMDR.

À propos de l'étude

L'équipe de recherche dirigée par le Dr Derek Farrell a collaboré avec les universités de Worcester, Northumbria, Ulster et du Massachusetts. Le Dr Farrell est maître de conférences en psychologie à l'université de Worcester (Royaume-Uni), président du conseil d'administration d'EMDR UK & Ireland, président de Trauma Aid Europe, co-vice-président du conseil d'administration d'EMDR Europe et président du comité de pratique d'EMDR Europe.

Vingt-quatre participants avaient pris part à un traitement d'une session utilisant le protocole de thérapie « EMDR Virtual Blind 2 Therapist » (VB2Tr) qui implique la non-divulgation de la mémoire traumatique. L'étude a testé les changements dans les caractéristiques principales de la mémoire traumatique pendant le traitement, y compris la perturbation subjective, la validité de la cognition, l'intensité de la mémoire, la vivacité et l'émotivité. De plus, elle a exploré si ce traitement serait efficace pour les expériences négatives et bienveillantes de l'enfance.

Une conception pré-test/post-test a été utilisée pour explorer l'effet sur la mémoire du traumatisme juste après le traitement et 1 mois et 6 mois plus tard. Les hypothèses de recherche ont été confirmées : il y a eu un changement significatif dans tous les aspects de la mémoire testés. L'EMDR via visioconférence utilisant la plateforme remotEMDR s'est avéré sûr, pertinent, efficace et efficient pour la désensibilisation et le retraitement des souvenirs traumatiques.

Des résultats encourageants

Les résultats de l'étude sont prometteurs. Pour citer le résumé de l'étude : « les résultats de la recherche suggèrent que la thérapie EMDR VB2Tr est une intervention de traitement des traumatismes efficace, adaptée à l'objectif et sûre à utiliser. De plus, les résultats soulignent sa pertinence clinique et son applicabilité en tant que traitement en traumatologie. En outre, le logiciel remotEMDR a fourni une plateforme très efficace pour fournir une thérapie EMDR en visioconférence. »

Cette étude est la première d'une série d'études dont la réalisation et la publication sont prévues dans un avenir proche.

À propos de remotEMDR

remotEMDR est une start-up israélienne fondée en 2018 par Neta Gazit, LCSW, thérapeute EMDR, Lior Gazit et Tal Bar, tous deux entrepreneurs technologiques expérimentés. L'idée de Mme Gazit était de créer une solution pour mener des séances EMDR lorsque le thérapeute et le client se trouvent dans deux endroits différents. Ensemble, ils ont développé la plateforme et l'ont lancée peu de temps avant l'épidémie de COVID-19, juste à temps pour en faire un outil indispensable utilisé par plus de vingt mille thérapeutes dans le monde.

