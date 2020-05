Universitäten müssen sich nach der COVID-19-Pandemie ins Zeug legen, um zu überleben, wie globale Experten im Rahmen einer von der Qatar Foundation gesponserten Podiumsdiskussion der Economist Intelligence Unit glauben

DOHA, Katar, und WASHINGTON und ATLANTA und LONDON, 5. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Studenten werden die Macht haben, Universitäten in den Bankrott zu treiben, die ihren Erwartungen in einer Welt nach der COVID-19-Pandemie nicht gerecht werden. Davor warnte ein US-amerikanischer Pädagoge bei der Vorstellung eines wichtigen neuen Forschungsberichts über die Zukunft der Hochschulbildung, der von der Qatar Foundation (QF) in Auftrag gegeben wurde.

Der Bericht „New schools of thought: Innovative models for delivering higher education" von der Economist Intelligence Unit (EIU) hat aufgezeigt, dass sich die Hochschuleinrichtungen anpassen müssen, um angesichts der schwindenden öffentlichen Fördermittel, der Fragen nach ihrem Wert und der Herausforderungen, welche neue Technologien und die Automatisierung mit sich bringen, überleben zu können.

Nach der heutigen Vorstellung des Berichts erörterten Bildungsexperten aus drei Kontinenten im Rahmen einer vom QF gesponserten EIU-Podiumsdiskussion die Ergebnisse und tauschten ihre Ansichten über die Zukunft der Hochschulbildung aus. Ben Nelson, Gründer, Vorsitzender und CEO der Minerva Schools am Keck Graduate Institute, sagte: „Studierende tragen in diesem Jahr eine außerordentliche Verantwortung, denn zum ersten Mal seit Menschengedenken sind sie in der Lage, Institutionen in den Bankrott zu treiben.

Sie können buchstäblich mit den Füßen abstimmen, wie sie es noch nie zuvor tun konnten – die Entscheidung, das College ein Jahr lang auszusetzen, kann eine Institution sozusagen stilllegen. Zum ersten Mal ist die Rolle der Studierenden die der bestimmenden Partner – sie bestimmen, was die Universitäten tun sollen und welche Universitäten das Recht haben sollen, ihnen in Zukunft zu dienen.

Wenn Gesellschaften und Studierende mit Institutionen in Kontakt kommen und nicht das bekommen, wofür sie bezahlen, werden diese zur Rechenschaft gezogen."

Dr. Mary Schmidt Campbell, Präsidentin des Spelman College, sagte im Rahmen der Diskussion, dass akademische Partnerschaften „in Tagen wie diesen extrem wichtig sind". Sie fügte hinzu: „Die Institutionen müssen aufhören, so edel, isoliert und abgeschottet zu sein.

Von einer Zusammenarbeit profitieren alle, aber sie erfordert eine ganz andere Denkweise als das, was wir jetzt haben. Wenn wir wieder in den Marketing- und Wettbewerbsmodus zurückfallen, werden wir nirgends hinkommen."

Und Francisco Marmolejo, Education Advisor der QF, sagte, die Hochschuleinrichtungen müssten „ihre Annahmen hinterfragen. Wenn wir das tun, alte Zöpfe abschneiden und bereit sind, Risiken einzugehen, können wir, sobald sich das Leben wieder irgendwie normalisiert, versuchen, wieder das zu werden, was wir vorher waren. Diese Krise hat uns gezeigt, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass alles so sein wird, wie es einmal war."

Der Bericht „New schools of thought: Innovative models for delivering higher education" kann hier heruntergeladen werden.

Eine Aufzeichnung der Diskussion ist hier verfügbar.

Qatar Foundation – setzt menschliches Potenzial frei

Die Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF) ist eine privat geführte gemeinnützige Gesellschaft, die Katar auf seinem Weg zu einer diversifizierten und nachhaltigen Wirtschaft unterstützt. QF ist bestrebt, den Menschen in Katar und darüber hinaus durch die Bereitstellung spezialisierter Programme in ihrem innovationsfokussierten Ökosystem aus Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Gemeindeentwicklung zu dienen.

Die QF wurde 1995 von Seiner Hoheit Scheich Hamad bin Khalifa al Thani, dem Vater des Emir, sowie Ihre Hoheit Scheicha Moza bint Nasser ins Leben gerufen, die die Vision teilten, eine qualitativ hochwertige Bildung für Katar anzubieten. Heute bietet das erstklassige Bildungssystem der QF bereits Mitgliedern der Gemeinschaft im Alter von sechs Monaten bis hin zur Doktoratsstufe lebenslange Lernmöglichkeiten, die es den Absolventen ermöglichen, in einem globalen Umfeld erfolgreich zu sein und zur Entwicklung der Nation beizutragen.

Die QF schafft auch ein multidisziplinäres Innovationszentrum in Katar, in dem einheimische Forscher an der Bewältigung lokaler und globaler Herausforderungen arbeiten. Durch die Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens und die Unterstützung des sozialen Engagements durch Programme, die die katarische Kultur verkörpern, setzt sich die QF dafür ein, die lokale Gemeinschaft zu stärken und zu einer besseren Welt für alle beizutragen.

Eine vollständige Auflistung aller Initiativen und Projekte der QF ist auf www.qf.org.qa zu finden.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: [email protected]

Diese Unterlagen werden von RF|Binder Partners Inc. im Namen der Qatar Foundation vertrieben. Zusätzliche Informationen sind beim Department of Justice, Washington, DC, USA, erhältlich.

