YPO wählt Rafi Demirjian 2022-2023 zum YPO-Vorsitzenden

NEW YORK, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- YPO , die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 30.000 Führungskräften in 142 Ländern, gibt die Wahl von Rafi Demirjian in das höchste gewählte Amt von YPO, den Vorsitz des YPO-Vorstands, bekannt.

Demirjian, dessen Amtszeit am 1. Juli 2022 begann, ist das 70. Mitglied, das dieses Amt bekleidet, und tritt die Nachfolge des YPO-Vorsitzenden Anastasios (Tassos) Economou an.

Demirjian ist Mitglied von YPO Lebanon und geschäftsführender Vorsitzender von Demirjian Global, einem Konsortium in Familienbesitz, das sich auf den Handel an verschiedenen Kapitalmärkten, längerfristige Investitionen, Immobilien und alternative Vermögenswerte konzentriert.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich ausgewählt wurde, meinen YPO-Kollegen als Vorsitzender zu dienen", sagt Demirjian. „Diese Organisation hat jeden Aspekt meines Lebens beeinflusst, und ich freue mich darauf, mit dem YPO-Vorstand, unserer herausragenden Gemeinschaft von ehrenamtlichen Mitgliedern und unserem engagierten Managementteam zusammenzuarbeiten, um unserer globalen Führungsgemeinschaft weiterhin ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."

Demirjian führt das Erbe des Gründers und ersten Präsidenten von YPO, Ray Hickok, fort, der den Standard für Peer Leadership setzte.

„YPO ist eine globale Gemeinschaft von Changemakern, und Rafi verkörpert diesen Geist", sagt Economou. „Ich weiß, dass er durch seine Führungsqualitäten und seine Leidenschaft einen immensen Einfluss auf die gesamte Organisation haben wird. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um unseren Kollegen in aller Welt den größtmöglichen Nutzen zu bieten."

Demirjian trat YPO im Jahr 2003 im Alter von 27 Jahren bei und ist seither ein aktives Mitglied auf Chapter-, regionaler und globaler Ebene.

Während seiner Amtszeit leitet Demirjian die Neugestaltung der YPO EDGE, des Flaggschiffs der Organisation, nach einer pandemiebedingten Unterbrechung und positioniert sie neu als führende globale Peer-Learning-Veranstaltung für leitende Angestellte. Diese einzigartige Veranstaltung bringt 3.000 Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen, um sich drei Tage lang mit den dringenden und wichtigen Themen zu befassen, mit denen sich Wirtschaftsführer heute und morgen auseinandersetzen müssen.

Demirjian wird auch weiterhin einzigartige und exklusive Peer-to-Peer-Lern- und Thought-Leadership-Möglichkeiten für die YPO-Gemeinschaft fördern und schaffen, um Führungskräfte in jeder Phase ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Neben seiner Tätigkeit für YPO und der Unterstützung der Mission der Organisation, in Unternehmen, Gemeinden und darüber hinaus etwas zu bewirken, widmet Demirjian seine Zeit der Förderung der Jugend und der Armutsbekämpfung, indem er in mehreren NGO-Vorständen im Libanon mitarbeitet.

