Značky Natura &Co a Avon spájajú sily a prepracúvajú sa na špičku priameho predaja v odvetví kozmetiky

SÃO PAULO a LONDÝN, 24. mája 2019 /PRNewswire/ -- Natura &Co (B3: NATU3) oznamuje akvizíciu spoločnosti Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) v rámci transakcie typu „all-share" (platby prebiehajú len formou akcií), čím vytvára štvrtú najväčšiu skupinu zameriavajúcu sa len na kozmetiku na svete a výraznú pokrokovú hybnú silu v odvetví.

Táto kombinácia vyústi do vzniku najkvalitnejšej multibrandovej a viackanálovej kozmetickej skupiny s priamym spojením so spotrebiteľmi na dennej báze. Skupina bude mať vedúce postavenie na trhu priameho predaja prostredníctvom viac ako 6,3 milióna konzultantov a zástupcov spoločnosti Avon a Natura, globálneho zastúpenia, ktoré zabezpečuje 3 200 obchodov, ako aj rozšírenej digitálnej prítomnosti vo všetkých spoločnostiach. Očakáva sa, že kombinovaná skupina dosiahne ročné hrubé výnosy viac ako 10 miliárd USD prostredníctvom svojich 40 000 spolupracovníkov a bude prítomná v 100 krajinách.

Rozšírená skupina, ktorá využije svoje kultové značky, spoločnú vášeň pre budovanie vzťahov a svoje viackanálovú komunikáciu, prinesie svoju kozmetiku viac ako 200 miliónom spotrebiteľov na celom svete kedykoľvek, kdekoľvek a každý deň. Pridaním Avonu do portfólia, ktoré už zahŕňa značky Natura, The Body Shop a Aesop, skvalitní firma Natura & Co svoje služby rôznym spotrebiteľským skupinám a distribučným kanálom a rozšíri sa do nových geografických oblastí.

Spoločnosti Avon a Natura založili nadšenci, ktorí začali oslovovať zákazníkov prostredníctvom svojich nezávislých mikropodnikateľov, predovšetkým žien, ktorí pôsobia ako veľvyslanci značiek a poradcovia pre krásu. Avon je ikonická značka s viac ako 130-ročným dedičstvom a je poprednou svetovou platformou priameho predaja kozmetických prípravkov. Vďaka renomovaným značkám naprieč kľúčovými kozmetickými kategóriami a konkurenčnej pozícii na mnohých trhoch má Avon významný rastový potenciál.

Firma Natura &Co očakáva, že táto kombinácia povedie k cieľovým synergiám odhadovaným na 150 miliónov USD až 250 miliónov USD ročne, pričom niektoré z týchto prostriedkov budú reinvestované na ďalšie posilnenie kapacít v oblasti digitálneho a sociálneho predaja, výskumu a vývoja a iniciatív značky ako aj na pokračujúci rast geografickej prítomnosti skupiny.

Spoluzakladateľ Natura Luiz Seabra vyhlásil: „Vždy sme sa na Avon pozerali s úctou a obdivom. Naturu sme založili na spoločnej vášni pre krásu a budovanie vzťahov a dnešné transakcie vytvárajú veľkú silu v priestore priameho predaja. Priamy predaj bol sociálnou sieťou ešte predtým, ako toto slovo vzniklo, a príchod technológií a globalizácie len znásobil možnosti prepojenia so spotrebiteľmi zmysluplným spôsobom. Obchodný model priameho predaja sa vyvíja smerom k sociálnemu predaju a digitálne technológie umožnia skupine ísť nad rámec poskytovania produktov a poradenstva a posilňovať postavenie žien prostredníctvom finančnej nezávislosti a vyššej sebadôvery, pretože sme presvedčení, že podnikanie môže byť silou dobra a spolu s Avonom podporíme naše priekopnícke snahy prinášať sociálne, environmentálne a ekonomické hodnoty stále sa rozširujúcej sieti.

Roberto Marques, výkonný prezident spoločnosti Natura & Co, vyhlásil: „Po akvizíciách firmy Aesop v roku 2013 a značky The Body Shop v roku 2017 podniká Natura & Co ďalší vzrušujúci a rozhodujúci krok pri budovaní globálnej, multibrandovej a multikanálovej skupiny. Avon je úžasná spoločnosť, je to ikonická značka s vášnivými spolupracovníkmi a viac ako piatimi miliónmi zástupcov, ktorí tiež veria v silu vzťahov a spoločne posilníme naše rastúce digitálne možnosti, našu sociálnu sieť konzultantov a zástupcov ako aj globálny reťazec kamenných obchodov na celom svete, naše výrazné značky spájajúce a ovplyvňujúce milióny jedinečných spotrebiteľov denne. Všetky tieto charakteristiky robia z našej skupiny unikátnu a impozantnú rastovú platformu."

Jan Zijderveld, generálny riaditeľ spoločnosti Avon, uviedol: „Táto kombinácia je začiatkom vzrušujúcej novej kapitoly v 130-ročnej histórii spoločnosti Avon. Je to dôkaz nášho pokroku a výsledok úsilia „Otvoriť Avon". Veríme, že vďaka tomuto kroku budeme schopní urýchliť implementáciu našej stratégie a ďalej expandovať do online kanálov. V uplynulom roku sme začali s transformáciou na posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Avon obnovením zamerania na Ženy, zjednodušením činností a modernizáciou a digitalizáciou značky. Budeme mať lepší prístup k inováciám a portfóliu produktov, silnejšiu elektronickú obchodnú platformu a digitálnu platformu a kvalitnejšie nástroje pre zástupcov, ktoré budú stimulovať rast a zvyšovať hodnotu pre akcionárov. S podporou firmy Natura budeme môcť investovať do špičkových technológií, a zvýšiť tak kapacitu digitálnych schopností a produktivity pre našich zástupcov. Avon aj Natura sú účelovo orientované organizácie a táto kombinácia nám umožní poskytovať lepšie služby miliónom našich zástupcov s využitím medzinárodnej prítomnosti značky Avon s rovnako silným záväzkom pokračovať v stratégii zamerania na Ženy a zvyšovať výnosy."

Chan Galbato, nevýkonný predseda predstavenstva spoločnosti Avon, pri tejto príležitosti uviedol: „Naším cieľom bolo posilniť skúsenosti zástupcov, urýchliť medzinárodnú expanziu, zlepšiť nákladovú štruktúru, zvýšiť finančnú flexibilitu a v konečnom dôsledku nastaviť spoločnosť na dlhodobý rast a úspech. Predstavenstvo je odhodlané zvyšovať hodnotu pre akcionárov a kombinácia s firmou Natura je krok smerom k novej ére budúceho rastu spoločnosti Avon. Predstavenstvo firmy Avon je presvedčené, že Natura bude silným partnerom pre značku Avon, zároveň poskytne väčší rozsah, prevádzky a rozšírené možnosti pre zamestnancov a zástupcov a tiež obrovský potenciál pre obe skupiny akcionárov. Sme veľmi radi, že môžeme podporiť túto transformačnú kombináciu."

V rámci tejto transakcie bola vytvorená nová brazílska holdingová spoločnosť Natura Holding S.A. Na základe fixného výmenného pomeru 0,300 akcií Natura Holding za každý podiel akcií spoločnosti Avon budú akcionári spoločnosti Natura & Co vlastniť približne 76% kombinovanej spoločnosti, zatiaľ čo spoloční akcionári spoločnosti Avon budú vlastniť približne 24%. Na základe nerušenej zatváracej ceny spoločnosti Natura z 21. marca 2019, deň pred tým, ako Natura vydala dokument potvrdzujúci rokovania medzi firmami Avon a Natura, transakcia predstavuje pre akcionárov Avon 28-percentnú prémiu a predpokladá násobok EBITDA vo výške 9,5x alebo 5,6x v roku 2018, ak sa podarí dosiahnuť očakávané synergie siete Natura v plnej miere. Na základe uzatváracích cien dňa 21. mája 2019 sa hodnota spoločnosti Avon podľa transakcií pohybuje okolo 3,7 miliardy USD a kombinovaná skupina by mala hodnotu podniku približne 11 miliárd USD. Po uzavretí zmluvy budú akcie spoločnosti Natura Holding S.A. kótované na B3 s 55% verejného kapitálu a budú mať aj ADR uvedené na burze NYSE. Akcionári spoločnosti Avon budú mať možnosť prijímať ADR obchodované na burze NYSE alebo akcie uvedené na B3. Ďalšie informácie sú k dispozícii v dokumente, ktorý je prístupný cez nasledujúci odkaz https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf

Po uzavretí zmluvy bude predstavenstvo kombinovanej spoločnosti pozostávať z 13 členov, z ktorých 3 budú menovaní spoločnosťou Avon. Transakcia naďalej podlieha obvyklým zmluvným podmienkam vrátane schválenia akcionármi Natura &Co a Avon, ako aj protimonopolnými orgánmi v Brazílii a v niektorých ďalších krajinách. Ukončenie procesu sa očakáva začiatkom roka 2020.

UBS Investment Bank a Morgan Stanley pôsobili ako finanční poradcovia firmy Natura &Co. Goldman Sachs pôsobil ako finančný poradca spoločnosti Avon a PJT Partners bol finančným poradcom členov predstavenstva Avon.

Konferenčný hovor a Webcast

NATURA&Co usporiada vo štvrtok 23. mája o 9:00 hod. BRT, 8:00 EST konferenčný hovor a webcast.

Ku konferenčnému hovoru sa môžete pripojiť na čísle +55 11 3193-1001 alebo +55 11 2820-4001 v Brazílii, +1-646-828-8246 alebo zdarma: 1-800-492-3904 v USA a Kanade a na čísle +44 20 7442-5660 alebo zdarma na čísle 0-808-111-0152 vo Veľkej Británii. Potvrdzovací kód je Natura. Účastníci by sa mali na linku pripojiť 10 minút pred plánovaným začiatkom.

Živé internetové vysielanie konferenčného hovoru a súvisiace prezentačné materiály budú k dispozícii v sekcii vzťahov s investormi na webovej stránke každej spoločnosti na: http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm

O spoločnosti NATURA &CO

Korporátna značka Natura & Co, ktorá je výsledkom kombinácie firiem Natura, Aesop a The Body, konsoliduje činnosť globálnej, multikanálovej a multibrandovej kozmetickej skupiny zameranej na účel. Tri spoločnosti, ktoré tvoria skupinu, sa zaviazali vytvárať pozitívny hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv. Natura, založená v roku 1969, je brazílska nadnárodná spoločnosť v oblasti kozmetiky a osobnej starostlivosti, líder v oblasti priameho predaja. Spoločnosť The Body Shop založila v roku 1976 v anglickom Brightone Anita Roddick a dnes je globálnou kozmetickou značkou, ktorá sa snaží o pozitívne zmeny vo svete. Austrálska kozmetická značka Aesop bola založená v roku 1987 s cieľom vytvoriť rad vynikajúcich produktov pre pokožku, vlasy a telo.

O spoločnosti Avon Products, Inc.

Avon už 130 rokov podporuje ženy: prináša inovatívne, kvalitné kozmetické výrobky najmä ženám prostredníctvom žien. Milióny nezávislých zástupcov po celom svete predávajú kultové značky Avon ako Avon Color a ANEW prostredníctvom svojich sociálnych sietí, budujúc svoje vlastné kozmetické podniky na plný alebo čiastočný úväzok. Avon podporuje posilnenie postavenia žien, podnikanie a blahobyt a daruje viac ako 1 miliardu dolárov ženám prostredníctvom značky Avon a nadácie Avon Foundation. Ďalšie informácie o spoločnosti Avon a jej produktoch nájdete na adrese www.avonworldwide.com. #Stand4Her.

