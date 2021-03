अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, डॉ बत्राज ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला

मुंबई, भारत, 4 मार्च, 2021 /PRNewswire/ -- महिला स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, डॉ बत्राज ने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले। विश्व की सबसे बड़ी होम्योपैथी श्रृंखला डा बत्राज इस अवसर पर महिलाओं के लिए मुफ्त परामर्श और होम्योपैथिक उपचार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। 6 से 8 मार्च के बीच, महिलाएं पूरे भारत में डॉ बत्राज की 200 से अधिक क्लीनिकों में अपॉइन्टमेन्ट बुक कर सकती हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती हैं।

पद्म श्री प्राप्तकर्ता तथा डा बत्राज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉ. मुकेश बत्रा ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, '' महिलाएं, अक्सर अपने परिवार को सबसे पहले रखती हैं और बहुत साऱी स्वास्थ्य समस्याओं से चुपचाप पीड़ित होती रहती हैं। चाहे वह बरसात के दिन के लिए बचत कर रहही हो या वित्तीय सीमितताओं से निपटना हो, वह अक्सर अपनी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों जैसे पीठ दर्द, सिर दर्द, श्वेत प्रदर, अनियमित मासिक और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर देती हैं। ये मुद्दे छोटे लग सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज किए जाने पर बेहद गम्भीर हो सकते हैं। हम डॉ बत्राज इस तथ्य को दृढ़ता से मानते हैं कि एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए, हमें इसकी महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता है। होम्योपैथी सुरक्षित, प्राकृतिक और प्रभावी है और सभी महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान है। "

फोटो के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करेंः

https://www.drbatras.com/themes/drbatra/images/company/drmukeshbatra.jpg

https://www.drbatras.com/images/womensday.jpg

पीठ का दर्द

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पीठ के निचले हिस्से का दर्द दुनिया भर में 540 मिलियन लोगों तक है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के एक अध्ययन के अनुसार, यह भी कहा जाता है कि यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। हांलाकि पीठ दर्द का निश्चित कारण अक्सर अज्ञात होता है, कमर दर्द के कई अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिनमें लम्बर स्पोंडिलोसिस, साइटिका, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शामिल हैं।

होम्योपैथी के साथ चिकित्सा

होम्योपैथिक दवा सुरक्षित तरीकों से दर्द की तीव्रता, पुनरावृत्ति की दर और अवधि को कम करने में मदद करती है।

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा आयोजित एक अव्यवस्थित, डबल-ब्लाइंड और प्रयोगिक औषधि-नियंत्रित परीक्षण में 18 से 75 वर्ष की आयु के 248 रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 228 को अव्यवस्थित रूप से, 221 की चिकित्सा शुरू की गई और 192 की प्रगति को मापा गया। यह परीक्षण बताता है कि होम्योपैथिक उपचार और एलोपैथिक संयोजन पुराने कम पीठ दर्द के उपचार में सुधार कर सकते हैं।

होम्योपैथी अंतर्निहित कारण का इलाज करके पीठ दर्द उपचार और कई अन्य मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

सिरदर्दः

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सिर दर्द सबसे आम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो दुनिया की आबादी का 1.7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत है, जिसमें से 3 प्रतिशत भारतीय हैं। भारत में, माइग्रेन का प्रसार पुरुषों में 10.9 प्रतिशत और महिलाओं में 21.8 प्रतिशत पाया गया है।

हार्मोनल असंतुलन महिलाओं में क्रोनिक सिरदर्द और मासिक धर्म माइग्रेन को बढा सकता है। माइग्रेन, आधे सिर का दर्द और तनाव से सिरदर्द जैसे तीन प्रकार के प्राथमिक सिरदर्द हैं, जबकि तीव्र साइनसाइटिस, कान में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेनिन्जाइटिस को माध्यमिक सिरदर्द का कारण माना जाता है। ये समस्याएं स्थिति को बदतर बनाने में योगदान देती हैं।

होम्योपैथी प्रभावी रूप से सिरदर्द का इलाज करती है

होम्योपैथी सिर दर्द की तीव्रता, उसकी अवधि तथा पुनरावृत्ति की अवधि को सुरक्षित और स्वाभाविक रूप से कम करने में मदद करती है।

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 8 साल तक सिरदर्द जैसे दीर्घकालिक रोग वाले कुल 3,709 रोगियों का अध्ययन किया गया था। अध्ययन समूह में 2722 वयस्क और 819 बच्चे शामिल थे। अध्ययन से पता चला कि 75 प्रतिशत बच्चों, 74.3 प्रतिशत महिलाओं और 67.2 प्रतिशत पुरुषों में होम्योपैथिक उपचार के बाद सुधार दिखा।

डिप्रेशनः

डिप्रेशन को मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सामान्य ठंड के रूप में जाना जाता है। अवसाद दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इससे दोगुना नुकसान होता है। जैविक और हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं में डिप्रेशन का कारण बनते हैं। प्रसवोत्तर अवसाद एक उदाहरण है।

हमने पिछले वर्ष में महिलाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि देखी है। लॉकडाउन के दौरान वर्कलोड में वृद्धि के साथ, कोविड -19 महामारी ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान, कोरेन्टीन, वेतन में कटौती, बेरोजगारी, अनिश्चितता, भय, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के कारण महिलाओं में घबराहट और अवसाद के मामलों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन में भी घरेलू हिंसा की पीड़ितों के लिए स्थिति और अधिक खराब हुई है। महिलाओं की कुल शिकायतें 23 से 30 मार्च 2020 के बीच बढ़ी हैं। इस सप्ताह के दौरान, 214 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 58 घरेलू हिंसा (इंडिया टुडे, 31 मार्च 2020) की हैं।

होम्योपैथी और मानसिक स्वास्थ्य

होम्योपैथी औषधीय रूप से प्रेरित दुष्प्रभावों से सुरक्षित और मुक्त है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक एक व्यक्ति के अनुभव के अनुरूप उसके डिप्रेशन का इलाज करता है, न कि केवल एक समस्या के नाम से। होम्योपैथी प्रत्येक व्यक्ति को समग्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग विशिष्ट रूप में देखती है। यह केवल बीमारी के दौरान अनुभव किए गए लक्षणों पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य चिंता के संभावित कारण के अलावा किसी के व्यक्तित्व या स्वभाव पर भी आधारित है।

एक क्लिनिक ट्रायल से पता चला है कि तनाव और घबराहट से ग्रसित लोग 58 प्रतिशत लोग होम्योपैथिक उपचार से लाभान्वित हुए हैं। समग्र होने के कारण होम्योपैथी को मन और शरीर चिकित्सा का विज्ञान माना जाता है। महामारी के प्रारंभिक चरणों के दौरान, भय (इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी) से अवसाद और चिंता के मामलों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

डॉ बत्राज में, हमने विभिन्न स्वास्थ्य मामलों के लिए 4 लाख से अधिक महिला रोगियों का इलाज किया है, जिनमें अनियमित मासिक के लिए लगभग 1.6 लाख रोगी, क्रमशः सिरदर्द और पीठ के दर्द के लगभग 80,000 रोगी और श्वेत प्रदर और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों के 40,000 रोगी शामिल हैं।

इन महिला स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, डॉ बत्राज आपके लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रस्ताव ला रहे हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर से मुफ्त परामर्श लें और वार्षिक होम्योपैथिक उपचार के लिए पंजीकरण पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करें। यह प्रस्ताव 3 दिन के लिए है जो केवल 6 मार्च, 7 और 8 मार्च को मान्य है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए, अपने निकटतम डॉ बत्राज के क्लिनिक पर जाएं या आज 9167791677 पर कॉल करें।

