Hitachi Solutions को 2021 IDC मार्केटस्केप: एशिया/पैसिफ़िक माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज़ में एक लीडर के रूप में नामित किया गया

सिंगापुर, 1 दिसंबर, 2021 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एंड बिज़नेस एप्लिकेशंस द्वारा समर्थित वैश्विक उद्योग समाधानों का एक अग्रणी प्रदाता, IDC मार्केटस्केप: एशिया/पैसिफ़िक माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज़ 2021 वेंडर असेसमेंट (दस्तावेज़ #AP47687121, नवंबर 2021) की लीडर्स श्रेणी में अपनी स्थिति की गर्व से घोषणा करता है।

IDC एशिया/पैसिफिक के सॉफ्टवेयर और सेवा अनुसंधान के शोध प्रबंधक Rijo George Thomas ने कहा, "Hitachi Solutions 15 वर्षों से डायनेमिक्स 365 के परिपक्व ज्ञान के साथ माइक्रोसॉफ्ट का भागीदार रहा है। "D365 के जटिल कार्यान्वयन और उद्योग विशेषज्ञता को क्रियान्वित करने में गहन अनुभव के साथ, विशेष रूप से विनिर्माण, खुदरा, वित्तीय सेवाओं, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और पेशेवर सेवाओं में, Hitachi Solutions एशिया पैसिफ़िक में ग्राहकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के नेतृत्व वाले परिवर्तनकारी परिणाम प्रस्तुत करता है।"

यह अध्ययन दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, चीन और भारत में Hitachi Solutions की सुदृढ़ D365 डिलीवरी क्षमताओं के साथ-साथ इसके व्यापार और उद्योग-विशिष्ट आईपी की व्यापकता को मान्यता देता है, जो बिक्री, विपणन, वित्त, संचालन और क्षेत्र सेवाओं में पूरी तरह विद्यमान है।

Hitachi Solutions एशिया पैसिफ़िक के अध्यक्ष और Hitachi Solutions इंडिया के चेयरमैन Kazunori Miyabayashi ने कहा, "हमें इस साल के IDC मार्केटस्केप में एक लीडर के तौर पर नामित होने पर गर्व है। "हम इसे अभिनव समाधानों को फिर से आकार देने और असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने में हमारी वैश्विक सफलता के लिए एक साक्षी के रूप में देखते हैं। दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों के साथ हमारे काम के माध्यम से, हम निरंतर अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं जो हमें सभी प्रमुख बाजारों में वैश्विक व्यवसायों का समर्थन करने में सक्षम बनाता है।"

ग्राहकों के लिए डिज़िटल परिवर्तनों की पहल का नेतृत्व करने में Hitachi Solutions के अनुभव ने प्रतियोगियों के बीच खुद को अलग करने में मदद की। गहन उत्पाद विशेषज्ञता और विभिन्न उद्योगों के लिए क्लाउड समाधानों को प्रासंगिक बनाने की क्षमता के साथ, Hitachi Solutions D365 के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

Hitachi Solutions की सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमसे यहां संपर्क करें ।

IDC मार्केटस्केप के बारे में

IDC मार्केटस्केप विक्रेता मूल्यांकन मॉडल किसी उपलब्ध बाजार में ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धी उपयुक्तता का एक आम नज़रिया मुहैया कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शोध पद्धति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानदंडों के आधार पर एक परिशुद्ध स्कोरिंग पद्धति का उपयोग करती है जिसके परिणामस्वरूप किसी उपलब्ध बाजार के भीतर प्रत्येक विक्रेता की स्थिति का एक स्पष्ट चित्रण होता है। IDC मार्केटस्केप एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है जिसमें उत्पाद और सेवा की पेशकश, क्षमताएं और रणनीतियां और IT और दूरसंचार विक्रेताओं के वर्तमान और भविष्य के बाजार की सफलता के कारकों की सार्थक रूप से तुलना की जा सकती है। यह ढांचा प्रौद्योगिकी खरीदारों को वर्तमान और संभावित विक्रेताओं के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष का संपूर्ण मूल्यांकन भी प्रदान करता है।

Hitachi Solutions, Ltd. के बारे में

Hitachi Solutions, Ltd. जिसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में है, Hitachi समूह के सूचना और दूरसंचार प्रणाली व्यवसाय का एक मुख्य सदस्य है और कई उद्योगों में कंपनियों को व्यवसाय और IT की प्रमाणित रणनीतियों और समाधानों को प्रदान करने में एक मान्यता प्राप्त अगुआ है। कंपनी सिस्टम प्लानिंग से लेकर सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक IT के पूरे जीवन चक्र में नीति-संचालित सेवाएं प्रदान करती है। Hitachi Solutions संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत और एशिया प्रशांत में प्रमुख सहायक कंपनियों के माध्यम से दुनिया भर में ग्राहकों को बेहतर मूल्य के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। Hitachi Solutions के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: http://www.hitachi-solutions.com

