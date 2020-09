IFSEC वर्चुअल एक्सपो और OSH वर्चुअल एक्सपो सेफ्टी और सिक्योरिटी उद्योग क्षेत्र को शक्तिशाली प्रेरणा देने के लिए तैयार

IFSEC वर्चुअल एक्सपो और OSH वर्चुअल एक्सपो की घोषणा के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "व्यवसाय और कार्यस्थल इस समय महामारी से उबरने के लिए अपने प्रयासों के एक निर्णायक शुरुआती दौर में हैं। हालांकि बजट एक रूकावट है, लेकिन पेशेवर प्रतिष्ठानों में सर्विलांस और डिजिटल परिवर्तन में पर्याप्त निवेश आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगातार रिमोट वर्कफोर्स सक्षम बनाने से जुड़ी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनका बड़ा भाग तनाव, आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से निबटने, या नए डिजिटल प्लेटफार्म्स को अपनाने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये प्लेटफार्म्स आगे लगातार काम करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स का बाज़ार जो US$45 बिलियन का अनुमानित था, वह Covid-19 के कारण 2027 तक $70.4 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसलिए, संबंधित बिजनेसों के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वे हमारे शो'ज द्वारा प्रस्तुत रूझानों और नवीनतम पेशकशों का लाभ उठाएं और उन्हें समझें।"

उन्होंने आगे बताया कि, "ये शो'ज हमारे सुपर सितम्बर - वर्चुअल B2B सेलिब्रेशंस में महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन और योगदान भी करते हैं। डिजिटल सेलिब्रेशन में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, फार्मा, ट्रैवेल और टूरिज्म, पैकेजिंग, ऑक्युपेशनल हेल्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी और सर्विलांस उद्योगों के लिए बहुत कुछ होने के अलावा अनेक कॉन्फ्रेन्सों के भी आयोजन शामिल हैं। इस साल हम शो'ज का हाइब्रिड संस्करण अपनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, सितम्बर में डिजिटल पेशकश के साथ फिजिकल शो'ज भी आयोजित किए जाएंगे।"

Mr. Pankaj Jain, ग्रुप डायरेक्टर, और डिजिटल हेड, Informa Markets in India ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, "जहां आप फिजिकल एक्सपो'ज के महत्त्व को कम करके नहीं आंक सकते, वहीं हमारे वर्चुअल इवेंट्‌स ने हमें समुदाय को जोड़े रखने में सक्षम बनाया है। आखिरकार, महामारी के इस दौर में डिजिटल कार्यप्रणाली में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आमने-सामने की मुलाकातों में रूकावटें आने के बाद हमारे ग्राहकों ने डिजिटल मााध्यम को तेजी से अपनाया है। वक्ताओं, उपस्थित प्रतिनिधियों, तथा प्रतिनिधिमंडलों की गुणवत्ता के कारण भौगोलिक दूरियों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है।"

IFSEC India वर्चुअल एक्सपो:

प्रमुख एसोसिएशनों जैसे कि ASIS दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू, हैदराबाद चैप्टर्स, OSAC दिल्ली और मुम्बई चैप्टर्स, IISSM और GACS के समर्थन से IFSEC India वर्चुअल एक्सपो का दूसरा संस्करण, International Fire & Security Exhibition and Conference (IFSEC) इंडिया एक्सपो -- दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी, नागरिक सुरक्षा और फायर सेफ्टी शो के आयोजक की ओर से -- सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित जाने-माने ब्रांडों, परामर्शदाताओं, कारोबारी विशेषज्ञों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म पर लाएगा। यह वर्चुअल एक्सपो AI, साइबर सिक्योरिटी, और ऐक्सेस कंट्रोल के लिए कांटैक्टलेस डिवाइसों पर विशेष ध्यान देने के साथ डिजिटल सिक्योरिटी पर फोकस करते हुए औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की वर्तमान ज़रूरतों से संबंधित अवसरों का एक उपयुक्त सामयिक अवलोकन प्रदान करेगा।

दो दिवसीय वर्चुअल शो में मुख्य अतिथि Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, IAS, अध्यक्ष, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पंजाब; सम्मानित अतिथि: Mr. Rajan Medhekar, IPS (सेवानिवृत्त), पूर्व महानिदेशक, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्‌स, Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India और Mr. Pankaj Jain, ग्रुप डायरेक्टर - सिक्योरिटी और सेफ्टी पोर्टफोलियो, Informa Markets in India की भागीदारी होगी।

इस वर्चुअल एक्सपो में अंतिम उपयोक्ताओं, चैनल पार्टनरों और समाधान प्रदाताओं के लिए सर्विलांस, पहचान प्रबंधन, घुसपैठ नियंत्रण, IP वीडियो सर्विलांस प्रबंधन सॉफ्टवेयर, स्टोरेज समााधान, एकीकृत संचार, डिजिटल साइनेज, ऐक्सेस कंट्रोल, पार्किंग ऑटोमेशन, पेरीमीटर प्रोटेक्शन, IoT, सुरक्षित शहरों हेतु होम सिक्योरिटी और एकीकृत समाधानों से संबंधित उत्पादों और तकनीकों का बेमिसाल संकलन पेश किया जाएगा। एक्सपो में जाने-माने ब्रांडों जैसे कि Prama Hikvision, HID, Western Digital, Milestone systems प्लेटिनम पार्टनर्स के रूप में, Genetec और Globus Infocom गोल्ड पार्टनर्स के रूप में, eSSL और Matrix Comsec एग्जिबिट पार्टनर्स के रूप में की भागीदारी होगी। IFSEC वर्चुअल एक्सपो एक नेविगेशन में आसान तथा रोचक वर्चुअल वातावरण में आयोजित किया जाएगा।

IFSEC वर्चुअल एक्सपो में निम्न जैसे विषयों पर केंद्रित दो दिवसीय महत्त्वपूर्ण कॉन्फ्रेन्सों के भी आयोजन किए जाने हैं, 'ऐक्सेस कंट्रोल इंडस्ट्री में सुरक्षित कम्युनिकेशन रूझान; 'सिक्योरिटी में नए सामान्य नियम और तकनीक द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका '; 'वर्तमान वास्तविकता के लिए नवप्रवर्तक समाधानों की खोज'; 'सिक्योरिटी सिस्टम्स में उभरती तकनीकें'; 'कंट्रोल रूम डिस्प्ले समाधान - सर्वोत्तम विधियां, और वे क्यों परिस्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त हैं'; 'चीन की सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति के विरूद्ध प्रतिरक्षा'; 'सिक्योरिटी में नए सामान्य नियम; कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में विविधता और समावेशन को प्रोत्साहन, सेफ्टी और लॉस प्रिवेंशन'; 'आज के कार्यस्थलों को भविष्य के सामान्य नियमों के लिए तैयार किया जाना'; 'Covid-19 के बाद सिक्योरिटी'; 'आपदाओं को अवसरों में बदलना'; 'लीडरशिप- इनसाइड आउट, तथा अन्य।

कॉन्फ्रेन्स के प्रमुख वक्ताओं में Mr. Shiv Khera, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टैंट, लेखक Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, IAS, अध्यक्ष, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पंजाब; Mr. Rajan Medhekar, IPS (सेवानिवृत्त), पूर्व महानिदेशक, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्‌स; Mr. Cleo Paskal, नॉन-रेजिडेंट सीनियर फेलो, Indo-Pacific, Foundation for Defense of Democracies; Mr. Harendra Bana, एसोसिएट डायरेक्टर - ग्लोबल सिक्योरिटी, PepsiCo India; Mr Vivek Prakash, VP - कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, Goldman Sachs और चेयरमैन ASIS बंगलौर चैप्टर शामिल हैं।

OSH India वर्चुअल एक्सपो:

International Power Access Federation (IPAF) द्वारा समर्थित OSH वर्चुअल एक्सपो, Occupational Safety and Health (OSH) इंडिया एक्सपो, Occupational Safety and Health इंडस्ट्री के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े शो तथा OSH South India के आयोजक की ओर से- ऑक्युपेशनल हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित जाने-माने ब्रांडों, परामर्शदाताओं, कारोबारी विशेषज्ञों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म पर लाएगा। इस वर्चुअल पेशकश में सम्मानित अतिथि Dr. C. Lakshmi Prasad, अतिरिक्त निदेशक, अग्निशमन सेवाएं, तेलंगाना; प्रमुख वक्ता: Dr. S. K. Raut, राष्ट्रीय अध्यक्ष, Indian Association for Occupational Health; विशेष अतिथि: Mr. Hemant Sapra, अध्यक्ष, Safety Appliances Manufacturers Association; Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India और Mr. Pankaj Jain, ग्रुप डायरेक्टर - सिक्योरिटी और सेफ्टी पोर्टफोलियो, Informa Markets in India की भागीदारी रहेगी।

इस वर्चुअल एक्सपो में जाने-माने टॉप ब्रांड्‌स जैसे कि Ansell, Dupont, TaraPro, Venus, HindSiam, ReflectoSafe, NIST, Magnum, TORP, Teijin, INDIFORM और Idos हिस्सा लेंगे और कॉर्पोरेट हाउसों और फैक्टरियों में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यस्थल बनाने वाले उत्पादों और तकनीकों का बेमिसाल संकलन पेश किया जाएगा। गोल्ड पार्टनरों में- Ansell India Protective Products Private Limited, ID Overseas Private Limited, सिल्वर पार्टनरों में - DuPont, Hindsiam Protective Equipment LLP, JLG, Tara Lohia Pvt. Ltd, Venus Safety and Health Pvt Ltd और Exhibit partners include - Ketty Apparels, Magnum Healthand SafetyPvt. Ltd, NIST Institute Pvt Ltd, Reflectosafe, Teijin India Pvt. Ltd, Torpedo Shoes India Pvt. Ltd शामिल हैं। एक्सपो में प्रदर्शित उत्पादों में हैट, चश्मे, दस्ताने, मास्क, सेफ्टी शूज, फायर और गैस डिटेक्शन/प्रोटेक्शन, सेफ्टी साइनेज, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, फाल प्रिवेंशन एसेसरीज और हाइट सेफ्टी प्रोडक्ट्‌स, सेफ्टी एसेसरीज और वर्क वियर शामिल हैं।

अनलॉक 4.0 के साथ 30 प्रतिशत कार्यालय कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर लौट रहे हैं, ऐसे में भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। OSH India वर्चुअल एक्सपो जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के साथ एक दिवसीय महत्त्वपूर्ण कॉन्फ्रेन्स तथा अग्रणी ब्रांडों द्वारा प्रोडक्ट शोकेस और कार्यशालाओं के आयोजन को शामिल करते हुए वैश्विक कार्यस्थल सुरक्षा बाज़ार में प्राप्त महत्त्वपूर्ण जानकारियों को पूर्वसक्रिय रूप से प्रस्तुत करेगा। कॉन्फ्रेन्स के विषयों में ये शामिल हैं: 'कभी-कभी जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है उसे देखा नहीं जा सकता'; 'क्या मैन्युफैक्चरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग संभव है? डिजिटल तकनीक से मदद'; 'आपदाओं को अवसरों में बदलना'; 'सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना चाहते हैं? अपने 'UGR' चैक करें; 'विनिर्माण उद्योग में 4 मुख्य समस्याओं पर फोकस'; 'Covid-19 महामारी का वैश्विक कार्यस्थल सुरक्षा पर प्रभाव'; 'अनुपालना, और प्रमाणित किए जाने के बीच अंतर'; 'नए सामान्य नियमों के अनुरूप मानव संपदा का प्रबंधन: देखभालकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में PPE कवरऑल की भूमिका'; 'लॉकडाउन के सबक - संकट के समय में लोचशील कैसे रहें'; और 'खतरों का वर्गीकरण और जोखिम नियंत्रण: दुर्घटनाओं की सफल रोकथाम के लिए रणनीतियां', तथा अन्य।

कॉन्फ्रेन्स के कुछ प्रमुख वक्ताओं में ये शामिल हैं: Dr. S. K. Raut, राष्ट्रीय अध्यक्ष, Indian Association for Occupational Health; Dr Sean Young, Workplace Health Without Borders-UK; Mr. Birendra Verma, संयुक्त अध्यक्ष और ग्रुप हेड, सेफ्टी, Adani Group और Dr. Aniruddha Agnihotri, एन्वॉयरमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, Tata Consultancy Services.

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informa.com देखें।

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1274601/IFSEC_Virtual_Expo_logo.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1274600/OSH_india_virtual_expo_logo.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1245301/Super_September.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/956845/Informa_Markets_Logo.jpg

