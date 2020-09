Informa Markets in India के सुपर सितम्बर - वर्चुअल B2B सेलिब्रेशन के साथ उद्योग जगत के सामने REI E-Expo के दूसरे संस्करण की पेशकश

- भारत में RE सेक्टर में एक वर्चुअल प्रतिष्ठित सम्मेलन

नई दिल्ली और मुम्बई, भारत, 31 अगस्त, 2020 /पीआरन्‍यूज़वायर/-- The Renewable Energy India (REI) Expo जो कि Informa Markets in India की ओर से एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो है, की वर्चुअल व्यापारिक प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेन्स 'REI E-Expo' के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है, जो 2nd और 3rd सितम्बर 2020 को आयोजित होना निर्धारित है। यह डिजिटल कार्यक्रम, Informa Markets in India के सुपर सितम्बर - वर्चुअल B2B सेलिब्रेशन का भाग होगा जो कि सितम्बर 2020 महीने में 6 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में 6 डिजिटल प्रदर्शनियों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। वर्चुअल B2B कार्यक्रमों की शुरुआत से संबंधित समुदायों और व्यावसायिकों को लॉकडाउन की सीमाओं से उबरने, कारोबारी लक्ष्य हासिल करने, और अर्थव्यवस्था को पटरी पर पुनः वापस लाने के प्रयास में सहयोग करने हेतु प्रभावशाली सहयोग प्रदान करन में मदद मिलेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की निरंतर ज़रूरतें पूरी करने और पेशेवरों को उनके महत्त्वपूर्ण कारोबारी वार्तालाप और सहभागिताएं सक्षम बनाने तथा भौतिक संपर्कों में रूकावट के इस दौर में उन्हें व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

Bloomberg New Energy Finance, Indian Energy Storage Association (IESA), Indian Biogas Association (IBA) द्वारा समर्थित REI E-Expo के द्वितीय संस्करण को Cleantech Business Club, Indo German Energy Forum से भी समर्थन प्राप्त हुआ है और यह इस सेक्टर से संबंधित जाने-माने ब्रांडों, परामर्शदाताओं, कारोबारी विशेषज्ञों, और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म पर लाएगा।

इस वर्चुअल एक्सपो को उद्योग जगत द्वारा पूरे उत्साह से स्वीकार किया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले प्रमुख प्रदर्शनीकर्ता ब्रांडों में Jinko, Premier Energies, Huawei, IGEF, FIMER, Livguard, JA Solar, REC Solar, Amerisolar, LS Electric, Trina Solar, APS, Axitech व अन्य सम्मिलित हैं। इसने बड़ी संख्या में पेशेवरों का भी ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है और 71 देशों से लोगों ने प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन कराए हैं।

इस इवेंट में कई रोचक गतिविधियां शामिल हैं जैसे कि विश्व के जाने-माने विशेषज्ञों द्वारा थॉट लीडरशिप (वैचारिक अग्रणी) फोरम के साथ एक ई-कॉन्फ्रेन्स, एक मुख्य प्रदर्शनी जोन और 22 वर्चुअल बूथ वाले 3 प्रदर्शनी हॉल और Indo-German Energy Forum का 36 कंपनियों वाला एक जर्मन पैवेलियन, तथा इसके अलावा नए उत्पादों की लांच, उत्पादों के डेमो, मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम व अन्य गतिविधियां भी 2 दिन व अधिक समय तक आयोजित की जाएंगी।

COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में ऊर्जा प्रणालियों पर प्रमुख प्रभाव डाला है, निवेशों में कमी की है और नकदी और मानवशक्ति की कमी के कारण कई समस्याओं जैसे कि विनियमों, वित्तपोषण, परियोजनाओं में तथा डिलीवरी में देरी आदि के कारण प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का प्रसार मंद पड़ने की आशंका उत्पन्न हुई है। ऐसे हालातों में REI E-Expo में इस पर जोर दिया जाएगा कि नीतिनिर्माता और विकासकर्ता साझेदार COVID-19 से स्थायी तौर पर रिकवरी के लिए एकजुट हों, जिससे किफायती, विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा का भरपूर प्रसार किया जा सके।

REI E-Expo के द्वितीय संस्करण में 'नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के साथ उपक्रमों को शक्ति प्रदान करना' थीम के साथ दो दिवसीय महत्त्वपूर्ण कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से वर्चुअल एक्सपो में वैश्विक नवीकरणीय बाज़ार के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी पर चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा। लाइव कॉन्फ्रेन्स के एजेंडे में RE सेक्टर से संबंधित वैश्विक मुद्‌दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, और इन विषयों पर फोकस होगा जैसे कि 'सोशल डिस्टेंसिंग और आर्थिक डिस्टेंसिंग के साथ पथप्रदर्शन - वैश्विक CEO विज़न'; 'PV रूफटॉप और स्टोरेज'; 'BloombergNEF Talk' जिसमें धारणीयता सेक्टर से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण मसलों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा; 'वैचारिक गुणवत्ता, विश्वसनीयता, कार्यप्रदर्शनः CXO विज़न को समझना' जिसमें RE क्षेत्र के दूरदर्शी व अग्रणी लोग इस पर विचार करेंगे कि इस तेजी से उभरते क्षेत्र में आगामी अवसरों के साथ नवीकरणीय का तालमेल सुनिश्चित करने की दिशा में प्रत्येक हितधारक क्या योगदान कर सकता है; 'धारणीय विश्व के निर्माण हेतु तकनीकों को जोड़ना-RE हाइब्रिड, परिवर्तन का वाहक!'; '450GW के रिन्युएबल्स का वित्तपोषणः विज़न 2030' जिसमें अग्रणी नीतिगत तथा विश्वस्तर पर सेक्टर विशेषज्ञों के साथ सर्वप्रमुख वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और मौजूदा समाधानों को व्यापक बनाने तथा नए खोजने पर चिंतन किया जाएगा; 'जैवईंधनः चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित एक अनिवार्य वि-कार्बनीकरण विकल्प'।

वर्चुअल स्वरूप में REI E-Expo के दूसरे संस्करण और सुपर सितम्बर वर्चुअल B2B सेलिब्रेशंस की सीरीज में प्रथम, की घोषणा के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "जून में आयोजित REI के E-Expo के प्रथम संस्करण की अपार सफलता के बाद हम E-Expo का अधिक बड़ा और अधिक समग्र द्वितीय संस्करण पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो इस महामारी के दौर में नवीकरणीय ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्र की ज़रूरतें पूरी करेगा। COVID-19 के कारण दुनिया भर में जारी मंदी के बावज़ूद नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से बहाल होने की उम्मीद है क्योंकि निवेश हेतु दीर्घकालीन प्रेरक मज़बूत बने हुए हैं, ऐसा 55वें EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) में बताया गया है। हितधारक सहयोग करने तथा ऐसी कंपनियों में निवेश करने के लिए खोज कर रहे हैं जहां जलवायु परिवर्तन और धारणीय प्रगति, उनकी रणनीति का आधार हो। यह संस्करण दुनिया भर से ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी लीडर्स को एक मंच पर लाएगा और RE सेक्टर में समाधानों के साथ नए प्रयासों को प्रेरित करने पर केंद्रित होगा। दो दिवसीय कॉन्फ्रेन्स में बाज़ार रूझानों, प्रभावों, तथा वर्तमान अस्थिर समय में RE सेक्टर को नए सिरे से सुसंगठित करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।"

आगे उन्होंने बताया कि, "REI-Expo में Informa Markets in India के सुपर सितम्बर - वर्चुअल B2B सेलिब्रेशंस की भी शुरुआत होगी। यह डिजिटल सेलिब्रेशन अनेक कॉन्फ्रेन्सों के आयोजन के साथ 6 प्रमुख बाज़ार क्षेत्रों, 6 समुदायों और 6 ब्रांडों से संबंधित है, जिनमें हरित ऊर्जा, फार्मा, यात्रा और पर्यटन, पैकेजिंग, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं संरक्षा तथा निगरानी शामिल हैं। इस वर्ष शो के हाइब्रिड संस्करण पेश करने की हमारी रणनीति के साथ सितम्बर में डिजिटल पेशकश, फिजिकल शो'ज की पूरक होंगी।"

कॉन्फ्रेन्स वेबिनार में वक्ताओं की रोचक श्रृंखला शामिल है, जिनमें Shri Ajay Mishra, IAS, विशेष मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, जर्मनी संघीय सरकार के प्रतिनिधि; Manu Srivastava, IAS, प्रशासनिक सदस्य - राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार; Praveer Sinha, MD और CEO, Tata Power; Anita George, मैनेजिंग डायरेक्टर, CDPQ, India; Dr. Amit Jain, सीनियर एनर्जी स्पेशलिस्ट, World Bank; Joerg Gaebler, प्रिंसिपल एडवाइज़र, GIZ; Tobias Winter, डायरेक्टर, Indo-German Energy Forum Support Office; Heymi Bahar, सीनियर एनालिस्ट - रिन्युएबल एनर्जी मार्केट्‌ए एंड पॉलिसी, International Energy Agency (IEA) आदि कुछ प्रमुख हैं।

