INMEX SMM Indiaની વર્ચ્યુઅલ આવૃત્તિ ખાતે દરિયાઇ કોનોઇઝર્સ લોકોએ તેમની હાજરી ચિન્હિત કરી છે

INMEX SMM Indiaની વર્ચ્યુઅલ આવૃત્તિના સફળ સમાપન પર બોલતાં, Mr. Yogesh Mudras, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, Informa Markets in Indiaએ કહ્યુ, "શિપિંગ અને દરિયાઈ શક્તિરૂપે ભારતની ભૂમિકા 95 ટકા વ્યપાર અગત્યની છે 70 ટકાથી વધુ મૂલ્યના માર્ગના માધ્યમથી થાય છે. ભારતના 80 ટકાથી વધુ ઉર્જા સપ્લાય પણ આ દરિયાઈ માર્ગો પર આવે છે. સપ્લાઇ ચેન, શિપિંગ નેટવર્ક અને બંદરોમાં રોગચાળામાં વિક્ષેપ જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે કાર્ગો વોલ્યુમ ડૂબી ગયો છે અને વૃદ્ધિની સંભાવના નિષ્ફળ થઈ છે. આમછતાં, જલ્દીથી રસીઓ મળી શકે તેવા તાજેતરના સમાચાર આશાની કિરણ પ્રદાન કરે છે અને આવા સંજોગોમાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે વૈશ્વિક આર્થિક આઉટપુટ પુન:પ્રાપ્ત થાય એમ ધારીને, દરિયાઇ વેપાર વૃદ્ધિ સકારાત્મક ક્ષેત્રમાં પાછો ફેલાશે અને 2021 સુધીમાં 4.8% વિસ્તરિત થશે. જો ભારતે કોવિડ -19 પછી અતિ ભૌતિક-આર્થિક પ્રવૃત્તિઓની વૃદ્ધિની ગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો દેશએ વિશ્વ સાથે વેપાર કરવો જ જોઇએ. આશરે 7,517 કિમીના દરિયા કિનારા સાથે ભારત વિશ્વનો સોળમો સૌથી મોટો દરિયાઇ દેશ છે,અમારું માનવું છે કે આ ક્ષેત્રે દરિયાઇ ક્રાંતિ લાવનારા મોટા એન્જિનમાંથી એક બનવાની ઘણી સંભાવના છે. મેરીટાઇમ પાવર અને બ્લુ ઇકોનોમી મંદીએ ભારતને ઘેરી લીધુ છે ત્યારે ભૂગર્ભને રોગચાળામાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ હોઈ શકે છે."

"INMEX SMM India 2 દિવસીય સામગ્રી સમૃદ્ધ કોન્ફરન્સિસ સાથે વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો, મહત્વપૂર્ણ વેપારની સાતત્ય, વાતચીત અને જોડાણો માટે દરિયાઇ ઉદ્યોગ માટે એક વ્યાપક પ્લેટફોર્મ ઓફર કરતું સમયસર અને યોગ્ય હતું." તેમણે આગળ ઉમેર્યુ.

વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોમાં બે-દિવસીય કોન્ફરન્સ, વિચારશીલ અગ્રણીઓ સાથે આ ક્ષેત્રોમાં ચર્ચા કરી હતી, 'મેરીટાઇમ ઇન્ડિયા -વિઝન 2030 દસ્તાવેજ'; 'શિપિંગ 2020-COVID-19 રોગચાળોનો પ્રભાવ'; 'કોવિડ -19 પછીના વિશ્વમાં ડિકાર્બોરાઇઝેશન'; 'ફ્યુઅલ ઘટાડો અને ગ્રીનહાઉસ ગેસ શમન માટે ડિઝાઇન ઓપ્ટિમાઇઝેશન'; 'સી-લેન સિક્યુરિટીનું ભવિષ્ય'; 'ઇનલેન્ડ વોટરવે અને શહેરોમાં જળ પરિવહન દ્વારા દરિયાકાંઠે શિપિંગ અને પરિવહન'; 'શિપિંગ ઉદ્યોગમાં ડિજિટલ અને તકનીકી પ્રગતિ'; 'સાયબર સિક્યુરિટી ઓન બોર્ડ શિપ્સ' અને 'નેટ સિક્યુરિટી પ્રોવાઇડર તરીકે ભારત, અન્યોની સાથે હતાં. કોન્ફરન્સમાં આ અગ્રણી વકતાઓનો સમાવેશ થાય છે, Mr. Guy Platten, સેક્રેટરી જનરલ, International Chamber of Shipping, Mrs. H K Joshi, સીએમડી, Shipping Corporation of India, Mr. Madhu Nair, સીએમડી, Cochin Shipyard Ltd, Captain S M Halbe, સીઈઓ, The Maritime Association of Shipowners, Ship Managers and Agents (MASSA), Christopher Palsson, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, Maritime Insight, કન્સલ્ટીંગ હેડ, Lloyd's List Intelligence, Maritime Intelligence અને Mr. Girish Sreeraman, ક્ષેત્ર વ્યવસ્થાપક મેરીટાઇમ - DNV GL - Maritime ખાતે ભારત શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને થાઇલેન્ડ.

INMEX SMM India વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો ખાતે ઉદ્યોગની વાણી:

INMEX SMM Indiaના વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોના ઉદ્દઘાટન પર બોલતાં, Mr. Sabyasachi Hajara, નિવૃત્ત. સીએમડી, Shipping Corporation of India, અને ચેરમેન, INMEX SMM India Advisory Board, એ કહ્યુ, "INMEX SMM India વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોમાં ભાગ લેવો મારા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આ ભારતમા આ પ્રકારનો પ્રથમ કાર્યક્રમ છે. મને પ્રભાવિત કરનાર વિવિધ પ્રસ્તુતિઓની સામગ્રી અને એકંદર મુલાકાતીઓની સંખ્યા છે. શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક ઉદ્યોગ સહિતનો દરેક ઉદ્યોગ જ્ઞાન આધારિત ઉદ્યોગ છે અને સફળ થવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે જ્ઞાનને વહેંચીને વ્યાવસાયીકરણ વધારવું. આથી INMEX SMM India વર્ચ્યુઅલ એકસ્પો ઉદ્યોગ માટે એક સફળ કાર્યક્રમ તરીકે ઉભરી આવે છે."

INMEX SMM India વિશે બોલતાં, Dr. Malini V Shankar (નિવૃત્ત. IAS), ચેરપર્સન, The National Shipping Board, કુલપતિ, Indian Maritime University એ કહ્યુ, " 19-20 નવેમ્બર, 2020ના રોજ દરિયાઇ ઉદ્યોગ માટે ભારતના પ્રથમ વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશન અને કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવા બદલ INMEX SMM Indiaને મારા ધન્યવાદ. વર્ચુઅલ કોન્ફરન્સિસનું આયોજન કરવામાં અગ્રેસર તરીકે આ કાર્યક્રમ, દરિયાઇ ક્ષેત્રના શ્રેષ્ઠ લોકો સાથે મળી વિવિધ વિષયોની ચર્ચા કરવા માટે ખૂબ ઉત્તમ બન્યો છે. એક જ પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ હિતધારકોને લાવવા ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને આ કાર્યક્રમ તકનીકી પાસા તેમજ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ નીતિ પાસા માટે ઉત્તમ મંચ છે. આ એક પ્રકારના પ્લેટફોર્મ પર નીતિ ભલામણો પર ચર્ચા થઈ શકે છે અને સ્ફટિકીકરણ કરી શકાય છે અને ઉચ્ચ સ્તરીય ભલામણ તરીકે સરકારને સુપરત કરી શકાય છે. તે તકનીકી પાસા માટે પણ ઉપયોગી છે જેમાં ટેકનોલોજીના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને દરિયાઇ શિક્ષણ અને તાલીમ શામેલ છે. હું INMEX SMM Indiaને શુભાષિશ આપુ છું અને હું આશા રાખું છું કે ભવિષ્યમાં આ એવો કાર્યક્રમ હશે કે જેની લોકો રાહ અને ત્યાં હાજર રહેવા માંગશે."

Mr. Amitabh Kumar, IRS, શિપિંગના ડાયરેક્ટર જનરલ, શિપિંગ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ, બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, તેમણે પોતાના ઉદ્ઘાટન ભાષણમાં કોવિડ -19એ નીચા સલ્ફર શાસન તરફના પગલાને લાગુ કરવામાં દેશોની ઘણી સિદ્ધિઓને કેવી રીતે છુપાવી દીધી તે વિશે વાત કરી હતી. "આ એક વર્ષ એવું બન્યુ છે જયાં આપણે રોગચાળા સિવાય કંઇ વિશે વાત કરી નથી. રોગચાળોએ શિપિંગ બંધ કર્યું નથી અને આપણા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક નવીનતાઓ તરફ દોર્યુ છે. અમે હાથ પરના કાર્યોના ઉકેલો શોધવા, બોર્ડ, ઓફશોર, જહાજો અને કિનારા પર સંબંધિત ઉદ્યોગો પર COVID-19નું સંચાલન કરવા માટે સખત મહેનત કરી છે. દરિયાખેડુઓએ સૌથી વધુ કોવિડ -19 ના ક્રોધનો સામનો કર્યો છે, તેમાંના ઘણા હજી પણ તેનો સામનો કરી રહ્યા છે. દરિયાઈખેડુઓ જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે તે કોવિડ -19 થી સંબંધિત નથી પરંતુ તેનાથી સંબંધિત રાજકારણ સાથે છે. જો ભારત જેવા દેશો બંદરો પર રોગચાળો શરૂ થયાના 30 દિવસની અંદર પરીક્ષણ સુવિધાઓ સાથે, તેમજ કન્ટેન્ટ અને સંસર્ગનિષેધ ઝોન લાવે છે, તો અન્ય દેશો તે ન કરી શકે તેનું કોઈ કારણ નથી. રાજનીતિ સાથે નીતિઓ પર અગ્રતા લેતા વિશ્વ દરિયાઇ મુસાફરો માટે પૂરતું નથી કરી રહ્યું. એવી તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા સહમતિ છે કે દરિયા કિનારાઓને યોગ્ય આદર આપવાની જરૂર છે, અમને તેમની સેવાઓની જરૂર છે, અને તેમની ફરજો નિભાવવા માટે સક્ષમ થવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય દ્વારા તમામ સહાય આપવાની જરૂર છે.

સાથે જ, વિશ્વ COVID-19ને કારણે વિકસ્યું છે. ઘણી તકનીકી અપનાવી લીધી છે જેમકે ઇ-લર્નિંગ, વર્ચ્યુઅલ તાલીમ, ઓનલાઇન મોડ્યુલો, ઊનલાઇન પરીક્ષાઓ, તાલીમ માટે ડિજિટલ સર્ટિફિકેટઓ, કે જેમાં અન્યથા વર્ષો લાગી જશે. આ પરિવર્તનો અને તકનીકો છે જેને વિશ્વને જાણવાની અને બનાવવાની જરૂર છે. જ્યારે પરિસ્થિતિ સુધરે છે ત્યારે આપણે આ લાભોને દૂર થવા ન દેવા જોઈએ. આમાં આપણે જે વ્યવસાય કરીએ છીએ તેની રીતને બદલવાની વિશાળ સંભાવના છે. ભારત શ્રેષ્ઠ સમુદ્રી ભવિષ્યની શોધમાં છે. કાયદાકીય ફેરફારો લાવવામાં આવી રહ્યા છે, મેજર પોર્ટ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, મર્ચન્ટ શિપિંગ બિલ બદલાવ થઈ રહ્યું છે, ન્યુ કોસ્ટલ શિપિંગ બિલ જાહેર ચર્ચામાં છે. આ બધા ક્ષેત્રોમાં આપણી પાસે જુના કાયદાઓ છે, જે પ્રતિબંધિત છે. અમે ભારતીય જહાજોના માલિકી માટેની જોગવાઈઓને હળવી કરવા પણ વિચારી રહ્યા છીએ. શિપિંગમાં 100 ટકા એફડીઆઈ માટે નિયમો ઓછા બોજારૂપ બનાવતા, વહાણના માલિકીમાં વિદેશી સંસ્થાઓ ભાગ લેતી થઈ છે. બંદરો, જળમાર્ગ અને શિપિંગ, ભારતમાં નવા ઉદ્યમીઓ માટે શિપ બિલ્ડિંગ, માલિકી અને તાલીમ, નવીન હેન્ડહોલ્ડિંગ પર સમાન ભાર આપવામાં આવ્યો છે.

મેરીટાઇમ વિઝન 2030 દસ્તાવેજ પર બોલતાં, Mrs. HK Joshi, સીએમડી, Shipping Corporation of Indiaએ નિરીક્ષણ કર્યું છે કે વિઝન દસ્તાવેજ હજી અપનાવવામાં આવ્યો નથી અને તે વિચારણા હેઠળ છે. દસ્તાવેજ યોગ્ય સમયે આવ્યું છે અને વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવા મંત્રાલયનો સ્વપ્નદ્રષ્ટાત્મક અભિગમ છે. જે જણાવે છે કે કેવી રીતે 7500 કિલોમીટરથી વધુનો ભારતનો વિશાળ દરિયાકિનારો અને આપણા દરિયાઇ અર્થતંત્રને સાકાર કરવા માટે જળમાર્ગ વિકસિત કરવાની જરૂર છે. "શિપિંગ દરિયાઇ વિઝનનાં સંપૂર્ણ દસ્તાવેજનાં મૂળમાં છે અને બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય તરીકે મંત્રાલયના પુનર્નિર્માણને પણ ધ્યાનમાં લે છે. વિઝન 2030 દસ્તાવેજનો હેતુ શિપિંગ, શિપ બિલ્ડિંગ અને શિપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વૈશ્વિક ખેલાડીમાં આત્મનિર્ભર બનવાનો છે. જો અમે અગ્રણી ઘરેલું ખેલાડી બનીએ, તો અમે વૈશ્વિક નકશા પર આગળ વધી શકીએ છે. શિપિંગ, બંદરો, અંતરિયાળ જળમાર્ગ એવા ઉદ્યોગો બનશે જે અર્થવ્યવસ્થાના વિકાસને મંથન આપશે. દરિયાઇ ક્ષેત્ર અર્થતંત્રના ચક્રોને તેલ આપી શકે છે. શિપિંગ બિલ્ડિંગના વિકાસ માટે શિપિંગ એ મુખ્ય અને પૂર્વશરત છે. મેરીટાઇમ વિઝન 2030 દસ્તાવેજ ભારતીય બિલ્ટ, ફ્લેગ અને માલિકીની, વિદેશી બિલ્ટ અને ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ અને માલિકીની વહાણો હાલની ટનજને ટેકો આપી શકે છે અને તેનો લાભ શોધી શકે છે તેની ખાતરી કરવા આ બધાને એકીકૃત કરે છે."

"MSME દેશનું આર્થિક એંજીન પણ છે જે દરિયાકાંઠાના શિપિંગ, મલ્ટિમોડલ પરિવહન, અંતર્દેશીય જળમાર્ગ, આધુનિકીકરણમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જો આપણે આત્મનિર્ભર હોઈએ તો આપણે આપણા વૈશ્વિક પગલાને સુધારી શકીએ છીએ ભારતનો જીડીપી મોટો છે પરંતુ આપણા નાના પડોશીઓ વેગ પકડી રહ્યા છે. આપણે હિન્દ મહાસાગર અને અરબી સમુદ્રના પ્રબળ ખેલાડી બનવા માટે કામ કરવું પડશે અને પ્રયત્નશીલ રહેવું પડશે. પછી આપણે આગળ અને પાછળ એકીકરણ સાથે વૈશ્વિક ક્ષેત્રે અમારા પદચિહ્ન પ્રાપ્ત કરી શકશું. ઉર્જા અને દરિયાઇ સુરક્ષા માટે ટનેજમાં વધારો પણ લાંબી ચાલશે,એમ તેમણે આગળ ઉમેર્યુ.

