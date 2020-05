पेरियर (Perrier) द्वारा प्रायोजित 2020 के एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ बार्स के सूची में भारत भी एक नई प्रविष्टि के साथ शामिल

सिंगापुर, 14 मई, 2020 /PRNewswire/ -- पेरियर (Perrier) द्वारा प्रायोजित 2020 के एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ बार्स की सूची 14 मई को शाम 7 बजे एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में घोषित की गई। साइडकार (Sidecar) द्वारा नई प्रविष्टि के साथ भारत भी इस वार्षिक रैंकिंग के पांचवें संस्करण में शामिल हो गया। वहीँ जिग्गर एंड पोनी (Jigger & Pony) ने एशिया के बेस्ट बार (TheBest Bar in Asia) का खिताब जीता।

50 बेस्ट ने उद्योग के साथ विचार-विमर्श के बाद 2020 की सूची को प्रकाशित करने का निर्णय लिया ताकि अच्छे बारों को मान्यता प्रदान की जा सके और इस संकटमय समय के दौरान सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। 50 बेस्ट इस कठिन स्थिति से उबरने के वैश्विक समुदाय के प्रयास में साथ खड़ा है। 50 बेस्ट बार समुदाय की मदद किस प्रकार कर रहा है, इस बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया 50 बेस्ट फॉर रिकवरी / 50 Best for Recovery वेबसाइट देखें।

अन्य विशेष पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं: मीचर्स आर्ट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी (Michter's Art of Hospitality) ख़िताब के विजेता - सिंगापुर स्थित मैनहट्टन (Manhattan); केटेल वन सस्टेनेबल बार (Ketel One Sustainable Bar Award) ख़िताब के विजेता - मलेशिया स्थित बार ट्राइगोना (Bar Trigona); अल्टोस बारटेंडर्स बारटेन्डर (Altos Bartenders' Bartender) ख़िताब के विजेता - हांगकांग स्थित कोआ (Coa) के जे खान (Jay Khan); कैम्परी वन टू वॉच (Campari One To Watch) ख़िताब के विजेता - सिंगापुर स्थित नो स्लीप क्लब (No Sleep Club); हीरिंग लेजेंड ऑफ लिस्ट (Heering Legend of the List) ख़िताब के विजेता - ताइवान स्थित इंडल्ज एक्सपेरिमेंटल बिस्ट्रो (Indulge Experimental Bistro); लंदन एसेन्स बेस्ट न्यू ओपनिंग (London Essence Best New Opening) ख़िताब के विजेता - सिंगापुर स्थित द ओल्ड मैन (The Old Man); डिसारोनो हाईएस्ट न्यू एंट्री (Disaronno Highest New Entry Award) ख़िताब के विजेता - जापान स्थित बीस नीज़ (Bee's Knees); और सीडलिप (Seedlip) द्वारा प्रायोजित हाईएस्ट क्लाइम्बर ख़िताब (Highest Climber Award) के विजेता - ताइवान स्थित बार मुड (Bar Mood)।

पेरोनी द्वारा प्रायोजित भारत में सर्वश्रेष्ठ बार का खिताब जीतकर, साइडकार इस वर्ष की सूची में 40वें स्थान पर है। 2018 में खोला गया, यह दिल्ली स्थित बार अभिनव शिल्पकारी वाले कॉकटेल परोसता है, जिसमें ख़ास है बेक किये हुए सुपारी से बना हुआ बुर्बन, खजूर, मेपल नट, और नारंगी बिट्स वाला "ओल्ड फैशनड/Old Fashioned"। पूर्ण विजेताओं की सूची www.worlds50bestbars.com/asia/list/1-50 पर देखी जा सकती है।

50 बेस्ट को यह घोषणा करते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है कि सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी द्वारा 2021 की "एशियास 50 बेस्ट" संस्करण को सिंगापुर वापस लाया जा रहा है।

एशिया की 50 सर्वश्रेष्ठ बार्स की सूची कैसे संकलित की जाती है

एशिया की 50 सर्वश्रेष्ठ बार्स की सूची पहली बार 2016 में पेश की गई थी। यह सूची एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ बार्स अकादमी के चुनाव द्वारा बनाई जाती है। इस अकादमी में एशिया बार के 230 से अधिक प्रभावशाली हस्तियां जैसे की पेय पत्रकार, बारटेंडर, मालिक और कॉकटेल प्रशंसक शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, www.worlds50bestbars.com/asia/voting/the-voting-system पर जाएं।

मीडिया सेंटर के लिए, https://www.worlds50bestbars.com/asia/media-contacts पर जाएं।

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168252/Asias_50_Best_Bars_2020_Logo.jpg

SOURCE Asia's 50 Best Bars 2020