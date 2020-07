पहला Occupational Safety & Health India (OSH) वर्चुअल एक्सपो: Informa Markets in India द्वारा एक प्रीमियर डिजिटल पेशकश

British Safety Council द्वारा समर्थित और सिल्वर पार्टनरों, Hindsiam, Mac Machine Tools & Automation, Motorola, Mallcom और Venus Health & Safety तथा एक्जिबिशन पार्टनर, Swan Environmental Pvt Ltd. के सहयोग से यह एक्सपो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नामी ब्रांडों, सलाहकारों, व्यावसायिक विशेषज्ञों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। वर्चुअल उद्घाटन मुख्य अतिथि, Shri Satyajeet Rajan, IAS, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम, कौशल एवं उत्पाद शुल्क, केरल सरकार; सम्मानित अतिथि, Sri K. Srinivas, निदेशक, फैक्टरी, बॉयलर्स, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, और Shri Lalit Gabhane, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद; Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India और Mr. Pankaj Jain, ग्रुप डायरेक्टर - सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पोर्टफोलियो, Informa Markets in India की उपस्थिति में किया जाएगा।

इस वर्चुअल एक्सपो में ऐसे उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का एक शानदार प्रदर्शन किया जाएगा जो कॉर्पोरेट हाउसों और फैक्टरियों में कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाते हैं। इनमें Personal Protective Equipments (PPE), पिघली धातु से सुरक्षा, इलेक्ट्रिक आर्क से सुरक्षा, और शहरी खोज व रेस्क्यू से संबंधित सुरक्षात्मक कपड़े और एसेसरीज, साउंड लेवल मीटर, डोजिमीटर्स, हीट स्ट्रेस मॉनिटर, वाइब्रेशन एनालाइजर, लाइट मीटर, एयर एंड डस्ट सैंपलर्स, सैंपलिंग मीडिया, सिंगल और मल्टी-गैस डिटेक्टर, अल्कोहल ब्रीद एनालाइजर, इनडोर एयर क्वालिटी मॉनीटर्स, बायो सैंपलर्स, एनीमोमीटर, ओडोर मीटर, एयरोसोल मॉनीटर्स, फायर फाइटिंग हेलमेट और दस्ताने, कटाव प्रतिरोधक दस्ताने, एंटी फ्लैश हूड, फायर और वेल्डिंग ब्लैंकेट और फायर एस्केप मास्क शामिल हैं। जीवन, पर्यावरण और संपत्तियों के संरक्षण के लिए भी विभिन्न स्वास्थ्य समाधान इस शो में प्राथमिकता पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

अनलॉक के चरण में ऑफिस खुलने के साथ, विशेष रूप से महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। OSH India वर्चुअल एक्सपो में 11 a.m. से 5 p.m के बीच एक महत्त्वपूर्ण कॉन्फ्रेन्स शामिल करते हुए वैश्विक कार्यस्थल सुरक्षा बाजार से प्राप्त उपयुक्त जानकारियों को पूर्वसक्रिय रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है जिसमें सरकारी अधिकारी, HSE विशेषज्ञ, औद्योगिक संघ और OSH के पैरोकार शामिल होंगे। वेबिनार का फोकस जिन प्रमुख विषयों पर होगा उनमें कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण में नेतृत्व; नए दौर के कार्यस्थलों पर एर्गोनॉमिक्स का अभ्यास; COVID-19 के बाद कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान; वैश्विक कार्यबल की सुरक्षा पर COVID-19 महामारी का प्रभाव; और खतरों की पहचान और जोखिम नियंत्रण: सफल दुर्घटना निवारण के लिए रणनीतियाँ आदि शामिल हैं।

OSH India के पहले वर्चुअल एक्सपो वर्चुअल एक्सपो की घोषणा के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "महामारी के जारी दौर के बीच कार्यस्थल सुरक्षा एवं कल्याण उद्योग के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में OSH India की पहली वर्चुअल प्रस्तुति को घोषित करते हुए हमें प्रसन्नता है। इस शो में विश्व स्तरीय वेब-आधारित प्लेटफार्म, उत्पादों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, एक्सपो और कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से महत्त्वपूर्ण जानकारियां और नेटवर्किंग को आपकी अंगुलियों के स्पर्श मात्र से निर्बाध तरीके से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा। महामारी के बीच नए नियमों के साथ कार्यस्थल पर क्रमिक वापसी के साथ व्यावसायिक सुरक्षा पर फोकस एक प्राथमिकता है और समय की मांग है। OSH वर्चुअल एक्सपो केंद्रित क्षेत्रों जैसे कि कार्यशील महिलाओं, ऊंचाइयों पर या खतरनाक पदार्थों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, और बहुत महत्वपूर्ण रूप में, मनोबल कम होने के दौर में कर्मचारियों का कल्याण आदि के बारे में जागरूकता भी उत्पन्न करेगा। हमें विश्वास है कि उद्योग जगत के लिए हमारा यह प्रयास अत्यधिक प्रासंगिक होगा।"

Mr. Sunil Kumar Agrawal, डायरेक्टर, Hindsiam ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, "COVID-19 फैलने के बाद से, सभी प्रकार के निजी सुरक्षा उपकरणों की वैश्विक स्तर पर कमी देखी गई है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत चिंताजनक हो सकती है। महामारी से पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग अथक प्रयास कर रहा है। हालांकि, यह याद रखना होगा कि COVID-19 का यह परिदृश्य कार्यशील पेशेवरों के लिए चिंता का एकमात्र कारण नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए सरकारी नियम लागू होने के साथ, औद्योगिक आग, इलेक्ट्रिक आर्क, पिघली धातुओं, फ्लैश फायर, लिक्विड केमिकल स्प्लैश, वन और वनस्पतियों की आग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, घरेलू आग, धुआँ और ऊष्मा से संबंधित Occupational Safety and Health (OSH) पर भी ध्यान दिया जाना होगा। पर्याप्त PPE की उपलब्धता न होना और पर्याप्त सुरक्षा स्तर न होना देश के कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डालने वाला हो सकता है। सिर से पैर तक कवर करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित निजी सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों की अपनी पूरी रेंज के साथ Hindsiam, औद्योगिक, घरेलू और सर्विस सेक्टरों को मन की पूरी शांति प्रदान करता है।" देश भर में लॉकडाउन का एक प्रतिकूल प्रभाव माने गए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बात करते हुए Mr. Suresh Tanwar, चीफ ऑडिट एनालिस्ट, British Safety Council ने उन व्यावहारिक कदमों के बारे में बात की जो नियोक्ता, भारतीय श्रमिकों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने और बेहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं, "विस्तारित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। मानसिक आघात के दौर से गुजरने वालों के लिए परामर्श सत्रों, तनाव मूल्यांकन टूल, तनाव और चिंता प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सीनियर लीडरशिप को, EAP (Employee Assistance Program) जैसे प्रोग्रामों को अपनाने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का गोपनीयता के साथ समाधान करने के लिए प्रबंधन को ये सारे कदम उठाने चाहिए।"

कर्मचारी किस तरह से वायरस की चपेट में आने के जोखिम, या दूसरों को संक्रमित करने से बच सकते हैं, इसके बारे में बात करते हुए Mr. Tanwar ने कहा कि, "कर्मचारियों को, संगठनों द्वारा अपनाए गए उपायों से संरक्षित रखा जा सकता है। जहां अब सामान्य उपायों जैसे कि मास्क पहनना, 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना, 20 सेकंड तक हाथ धोना आदि सामान्य उपायों के बारे में हर कोई जानता है, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण के ये उपाय, साइटों पर अस्थायी रूप से लागू किए जाने के बजाय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए। समग्र विधि में सीनियर लीडरशिप से संवाद, सभी गतिविधियों का जोखिम मूल्यांकन, और उपयुक्त नियंत्रण उपाय, आपदा प्रबंधन और कारोबारी निरंतरता और प्रभावी समीक्षा प्रणाली शामिल हैं। British Safety Council में हम इसी तरीके का पालन करते हैं और इसी के आधार पर अपने ग्राहकों की सहायता और उनका मूल्यांकन करते हैं।"

COVID-19 और उसके बाद लागू लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भारत में कार्यशील जनसंख्या को प्रतिकूल प्रभावित कर रही हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है। इसमें सुधार के लिए नियोक्ताओं द्वारा उठाए जा सकने वाले व्यावहारिक कदमों पर टिप्पणी करते हुए Heather Beach, संस्थापक-निदेशक, The Healthy Work Company ने कहा कि, "तनाव का कारण बनने वाले संगठनात्मक कारकों का समाधान करना और लोगों के पीड़ित होने पर हस्तक्षेप हेतु आपके पास आंतरिक रूप से उपलब्ध सहायता का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। अपने मैनेजरों को, चिंताओं के समाधान हेतु कर्मचारियों से व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए, और उनकी अपनी लोचशीलता बनाए रखने के लिए जागरूक बनाए रखने हेतु उन टूल्स के साथ सहायता दें, जो उन्हें चाहिए।"

OSH वर्चुअल एक्सपो में कॉन्फ्रेन्स वेबिनार में वक्ताओं की रोचक श्रृंखला शामिल है जिनमें, Mr. Shiv Khera, भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और पेशेवर वक्ता; Heather Beach, संस्थापक और MD, The Healthy Work Company; Shankar R., हेड- सेफ्टी, क्वॉलिटी, सिस्टम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्‌स, Sterling and Wilson Solar; Srinivasu M., GM-CHSE (फार्म्युलेशंस) और हेड -सस्टेनेबिलिटी, Hetero Labs Ltd; Hitesh Lachhwani, नेशनल हेड - सेफ्टी, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd.; Ravindra Dhapola, कॉर्पोरेट हेड-SHE, CSR और सस्टेनेबिलिटी, Tata Coffee Ltd; Karan Vir Singh, जनरल मैनेजर - फायर एंड सेफ्टी - मुम्बई रिफाइनरी, Hindustan Petroleum; Mohan V.C., जनरल मैनेजर - EHS, Bosch Ltd; Avinash Harde, वाइस प्रेसिडेंट - IMS HCC Ltd; Shivakumara C., हेड-HSE, प्रोजेक्ट एंड डेवेलपमेंट सर्विसेज, Jones Lang LaSalle; Sri. Arockiasamy, सीनियर जनरल मैनेजर-EHS, JMC Projects India Ltd और Suresh Tanwar, हेड, ऑडिट एंड कंसल्टैंसी, British Safety Council, India LLP आदि कुछ प्रमुख नाम हैं।

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informa.com देखें।

फोटोः https://mma.prnewswire.com/media/1214852/OSH_India_Virtual_Expo.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/956845/Informa_Markets_Logo.jpg

SOURCE Informa Markets in India