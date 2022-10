PNAS ने प्रोडक्शन सेवाओं के लिए Straive से साझेदारी की

सिंगापुर, 6 अक्टूबर 2022 /PRNewswire/ -- National Academy of Sciences ने Straive को जो कि कटेंट, एड-टेक और डेटा के लिए तकनीक-आधारित समाधानों में अग्रणी है, को उनके प्रमुख प्रोडक्शन Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) के लिए सम्पूर्ण कंटेंट प्रोडक्शन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चुना है।

PNAS विश्व का एक सर्वाधिक उद्धृत किया जाने वाला और सम्पूर्ण बहुवैषयिक वैज्ञानिक प्रकाशन (जर्नल) है, जो हर साल 3,500 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन करता है। यह जर्नल, उच्च-प्रभावशाली, मूल शोध का एक अधिकृत स्रोत है, जो जीवविज्ञान, भौतिक और सामाजिक विज्ञानों तक व्यापक है।

इस सहभागिता में, Straive के कंटेंट प्रकाशन प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए कॉपीएडिटिंग, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, लेखक प्रूफिंग, और प्रोडक्शन एडिटिंग सहित डिजिटल कंटेंट का प्रोडक्शन करना शामिल है और PNAS के उच्च संपादकीय मानकों और प्रकाशन अपेक्षाओं का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस घोषणा के संबंध में Diane Sullenberger, PNAS एक्जीक्यूटिव एडिटर, ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, "यथासंभव व्यापक रूप में विविध विषयों तक विस्तृत, सर्वोच्च गुणवत्ता के वैज्ञानिक शोधों का प्रसार करना PNAS का ध्येय है। Straive से साझेदारी के साथ हमने सर्वोच्च प्रभावशाली वैज्ञानिक कंटेंट प्रदान करने बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को और मज़बूत बनाया है और इसका मूल्य उन्नत बना रहे हैं।"

"PNAS से साझेदारी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। PNAS को अत्याधुनिक प्रोडक्शन सेवाएं प्रदान करना हमारी विधियों में शामिल है जो कार्यदक्षता, गुणवत्ता, और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इनकी अद्वितीय कार्यप्रवाह अपेक्षाएं पूरी करें। हमारे प्लेटफार्म और टूल्स का निर्बाध एकीकरण करने और PNAS की प्रक्रियाओं को सटीक ढंग से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए हमारी टीम, PNAS लीडरशिप के साथ बहुत निकट संबंध बनाकर कार्य कर रही है।" ऐसा Prabhakar Bisen, प्रेसिडेंट और COO, Straive ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा।

Straive की कंटेंट सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें।

PNAS के बारे में Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), National Academy of Sciences (NAS) का एक समकक्ष-समीक्षित जर्नल है, जो उच्च-प्रभावशाली, मूल शोध का एक अधिकृत स्रोत है, जो जीवविज्ञान, भौतिक और सामाजिक विज्ञानों तक व्यापक है। इस जर्नल का दायरा वैश्विक है और विश्वस्तर पर सभी शोधकर्ताओं के लिए सबमिशन खुले हुए हैं।

National Academy of Sciences की अर्धशतकीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में PNAS को 1914 में स्थापित किया गया था। तब से, इस जर्नल ने केवल सर्वोच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शोध को प्रकाशित करने, तथा व्यापक पाठकवर्ग तक वह शोध सुलभ बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा, PNAS वैज्ञानिक खबरें, टिप्पणियां, दृष्टिकोण, विशेष फीचर, पॉडकॉस्ट, तथा NAS के सदस्यों के प्रोफाइल भी प्रकाशित करता है।

Straive (पूर्ववर्ती SPi Global) के बारे में Straive बाज़ार में अग्रणी कंटेंट तकनीक उद्यम है जो अनेक विषयक्षेत्रों जैसे कि रिसर्च कंटेंट (शोध सामग्री), ई-शिक्षण/एड-टेक, और डेटा/सूचना प्रदाताओं के लिए डेटा सेवाएं, विषयवस्तु विशेषज्ञता (SME), और तकनीकी समाधान प्रदान करता है। विश्वस्तर पर 30 देशों में फैले अपने क्लाइंट्‌स के आधार के साथ Straive का कई भौगोलिक क्षेत्रों में संसाधन समूह, रणनीतिक रूप से सात देशों में स्थित है जिनमें: फिलीपींस, भारत, अमेरिका, निकारागुआ, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, तथा सिंगापुर में कंपनी का मुख्यालय शामिल है।

