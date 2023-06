1000 MIGLIA PRESENTA I PROSSIMI EVENTI NEGLI STATI UNITI A MIAMI, IN OCCASIONE DELL' ITALIAN NATIONAL DAY, LA PRESENTAZIONE DI WARM UP USA 2023 E IL LANCIO DI 1000 MIGLIA EXPERIENCE IN FLORIDA

MIAMI, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ -- In occasione dell'Italian National Day, la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Consolato Generale Italiano a Miami, 1000 Miglia ha presentato gli eventi futuri che verranno organizzati negli Stati Uniti. La serata, che si è svolta presso il Biltmore Hotel Miami Coral Gable, ha rappresentato un'importante occasione per annunciare gli sviluppi delle attività della Freccia Rossa sulla East Coast. A corollario dell'evento sono state esposte una Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955, una Maserati A6GCS 2000 'Monofaro' by Fantuzzi del 1950 e una Ferrari Dino 246 GTS del 1972, tre esemplari rappresentativi della storia dell'automobile Italiana.

3 esemplari rappresentativi della storia dell’automobile Italiana esposti per la celebrazione: Lancia Aurelia B24S Spider America del 1955, una Maserati A6GCS 2000 ‘Monofaro’ by Fantuzzi del 1950 e una Ferrari Dino 246 GTS del 1972 (PRNewsfoto/Mille Miglia)

1000 Miglia ha confermato la quarta edizione di Warm UP USA, in programma dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 nella zona di Washington DC. Aperto alle classi di auto 1000 Miglia Era (costruite fino al 1957) e Post 1000 Miglia Era (costruite dal 1958 a oggi), l'evento si svilupperà in una giornata di allenamento sulle tecniche proprie delle gare di regolarità italiane e in una competizione di tre giorni in pieno stile 1000 Miglia che attraverserà gli scenari autunnali di West Virginia, Virginia e Maryland per concludersi nel centro della Capitale degli Stati Uniti.

Per il 2024, 1000 Miglia ha in calendario la preview di 1000 Miglia Experience Miami: la vivace città della Florida sarà la cornice perfetta per accogliere gli appassionati di auto d'epoca ed offrire loro un'esperienza di guida senza pari, circondata da paesaggi spettacolari e un'atmosfera unica. I partecipanti potranno immergersi nella cultura locale e godere di un evento straordinario.

"Ringrazio innanzitutto il Console Generale per aver offerto a 1000 Miglia l'opportunità di presentarsi in questa cornice che celebra l'Italia e le eccellenze che la rendono unica al mondo", ha dichiarato Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl. " La quasi centenaria storia della 1000 Miglia, unita allo spirito audace e pionieristico che, rimanendo fedele al suo DNA, continua a rinnovarsi e ad innovare, ci consente oggi di esportare questi eventi in ogni parte del mondo, raccontando le unicità dei luoghi che ci ospitano e regalando esperienze esclusive agli appassionati. Approfitto dell'occasione per ricordare che la 1000 Miglia 2023 è alle porte: dal 13 al 17 Giugno, infatti, si terrà la quarantunesima rievocazione della Corsa che attraverserà l'Italia da Brescia a Roma e ritorno, offrendo alle oltre 400 auto storiche in gara un'esperienza unica che solo "la Corsa più bella del mondo" può regalare."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2090833/Mille_Miglia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090867/1000_Miglia_Logo.jpg

SOURCE Mille Miglia