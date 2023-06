1000 MIGLIA APRESENTA OS PRÓXIMOS EVENTOS NOS ESTADOS UNIDOS (MIAMI) DURANTE O DIA NACIONAL ITALIANO: A APRESENTAÇÃO DO WARM UP USA 2023 E O LANÇAMENTO DA MIGLIA EXPERIENCE 1000 NA FLÓRIDA

MIAMI, 1º de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Dia Nacional Italiano (que comemora o Dia da República Italiana, organizado pelo Consulado Geral Italiano em Miami), a Miglia 1000 apresentou os próximos eventos a serem organizados no Estados Unidos. A noite, que ocorreu no Biltmore Hotel Miami Coral Gable, foi uma importante oportunidade para anunciar desenvolvimentos nas atividades da Red Arrow na Costa Leste. Três carros, representando exemplos da história automotiva italiana, estiveram em exibição durante o evento: um Lancia Aurelia B24S Spider America de 1955, Monofaro Maserati A6GCS 2000 da Fantuzzi (1950) e uma Ferrari Dino 246 GTS de 1972.

A Miglia 1000 confirmou a quarta edição do Warm UP USA, programada para 31 de outubro a 5 de novembro de 2023 na área de Washington DC. O evento está aberto às classes de carros Miglia Era 1000 (construída até 1957) e pós-1000 Miglia Era (construída entre 1958 e o presente). O evento consistirá em uma sessão de treinamento de um dia sobre as técnicas peculiares às corridas de regularidade italianas e uma competição de três dias no estilo Miglia completo de 1000, que passará pelo cenário do outono de West Virginia, Virginia e Maryland e terminará no centro da Capital dos EUA.

Para 2024, o 1000 Miglia apresenta o 1000 Miglia Experience Miami: a vibrante cidade da Flórida será o cenário perfeito para receber os entusiastas de carros clássicos e oferecer a eles uma experiência de direção incomparável, cercada por paisagens espetaculares e uma atmosfera única. Os participantes poderão mergulhar na cultura local e desfrutar de um evento extraordinário.

"Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Cônsul Geral por oferecer à 1000 Miglia a oportunidade de se apresentar neste cenário que celebra a Itália e a excelência que a torna única no mundo", disse Alberto Piantoni, CEO da 1000 Miglia Srl."A história de quase 100 anos da 1000 Miglia, aliada à ousadia e pioneirismo que, fiel ao seu DNA, continua renovando e inovando, nos permite hoje exportar esses eventos para todas as partes do mundo, narrando a singularidade dos locais que nos acolhem e proporcionar experiências exclusivas aos fãs. Com esta oportunidade, gostaria de lembrar que a Miglia 1000 2023 está chegando: De 13 a 17 de junho, de fato ocorrerá a 40ª edição da corrida, viajando pela Itália de Bréscia a Roma e voltando, oferecendo aos mais de 400 carros históricos da corrida uma experiência única que só "a corrida mais bonita do mundo" pode oferecer".

