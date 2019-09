18 aziende italiane scelte come Vincitori Nazionali agli European Business Awards

ROMA, 13 settembre 2019 /PRNewswire/ -- 18 imprese italiane in totale sono state nominate come National Winners di quest'anno agli European Business Awards 2019, una delle competizioni di business più grandi del mondo.

Le aziende vincitrici sono state scelte tra 2753 società precedentemente identificate come 'Quelle da osservare' in una lista di European Business Excellence pubblicata a luglio e selezionata da una giuria indipendente comprendente business leaders, politici ed accademici.

Tutti i 364 Vincitori Nazionali andranno a Varsavia in Polonia il 3 e 4 dicembre per confrontarsi nell'ultimo round di giudizio in sui saranno annunciati i 19 Vincitori generali degli European Business Awards 2019.

Adrian Tripp, AD degli European Business Awards ha detto: "Questo è un risultato ragguardevole e ciascuna di queste aziende italiane è una leader straordinaria nel suo campo. Anche nel nostro 13° anno, i giudici continuano ad essere sorpresi e motivati dalla portata di talenti, innovazione e successo delle imprese che guidano la prosperità, creano lavoro e migliorano le vite in tutta Europa."

Ha poi continuato: "Auguriamo a tutti i Vincitori Nazionali buona fortuna nel round finale e non vediamo l'ora di accoglierli al Gala finale a dicembre."

I Vincitori Nazionali provengono da tutti i settori: dalla produzione al retail, dall'agricoltura alla tecnologia, e sono di tutte le dimensioni: dalle start-up alle società miliardarie.

Per vedere chi sono i Vincitori Nazionali si prega di andare su: www.businessawardseurope.com

Le categorie dei premi per il 2019:

Il premio Inflexion per l'imprenditore europeo dell'anno Il premio per la strategia di crescita dell'anno Il premio per il nuovo business dell'anno Il premio Germany Trade and Invest per l'espansione internazionale Il premio responsabilità sociale e impegno ambientale Il premio luogo di lavoro e sviluppo delle persone Il premio per l'innovazione € 0 – 25Mio Il premio per l'innovazione €26Mio – 150Mio Il premio per l'innovazione €150 + Il premio per l'attenzione al cliente e al mercato € 0 - 25Mio Il premio per l'attenzione al cliente e al mercato €26Mio - 150Mio Il premio per l'attenzione al cliente e al mercato €150 + Il premio tecnologia digitale € 0 - 25Mio Il premio tecnologia digitale €26Mio - 150Mio Il premio tecnologia digitale €150 + Il premio azienda dell'anno con fatturato € 0 - 25Mio Il premio azienda dell'anno con fatturato €26Mio - 150Mio Il premio azienda dell'anno con fatturato €150 + Il premio scelta del presidente

Lo scopo primario degli European Business Awards è quello di supportare e sviluppare una comunità di business più forte, più di successo, innovativa ed etica in Europa, poichè crediamo che le aziende giochino un ruolo chiave nel rispondere ai grandi temi che il mondo si trova ad affrontare. Quest'anno sono state prese in considerazione oltre 120.000 aziende in 33 paesi. Gli sponsor e partners sono Inflexion, Germany Trade & Invest e Cision PR Newswire.

Per maggiori informazioni sulla competizione si prega di andare su www.businessawardseurope.com o chiamare il (+44) (0) 207 234 3535.

Informazioni sugli European Business Awards:

European Business Awards è una delle competizioni transfrontaliere e intersettoriali più grandi e prestigiose al mondo. Il suo scopo primario è quello di supportare e sviluppare una comunità di business più forte, più di successo, innovativa ed etica in Europa, poichè crede che le aziende giochino un ruolo chiave nel rispondere ai grandi temi che il mondo si trova ad affrontare.

Si propone di fare ciò in tre modi:

APPOGGIANDO E PROMUOVENDO LE MIGLIORI AZIENDE EUROPEE per aiutarle ad attrarre nuovi clienti, partners, investitori e talenti

CONDIVIDENDO L'APPRENDIMENTO E LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI per aiutare le aziende a superare gli ostacoli che si pongono tra loro e la crescita

STIMOLANDO IL DIBATTITO ponendo le grandi domande sui temi che riguardano tutta Europa e sul come affrontarli

European Business Awards è ora nel suo 13° anno. Quest'anno ha esaminato oltre 120.000 aziende di 33 paesi. Gli sponsor e partners sono Inflexion, Germany Trade & Invest e Cision PR Newswire.

Twitter: @The_EBAs

Facebook: www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn: la pagina aziendale "European Business Awards"

Instagram @the_ebas

Informazioni su Inflexion: Inflexion è una società di private equity pluripremiata per piccole e medie imprese, che investe dai €10mio ai €250mio per una partecipazione di minoranza o di maggioranza in tutti i settori.

Società fondata da imprenditori venti anni fa, sostiene business imprenditoriali ad alta crescita con team dirigenti ambiziosi e lavora in partnership per accelerare la crescita. Supporta le aziende per aiutarle a raggiungere la fase successiva della loro crescita attraverso espansione internazionale, fusioni e acquisizioni, esperienza digitale, miglioramenti operativi, talent management e accesso alla rete di Inflexion. Con esperti in Asia, America Latina, Medio Oriente, India e Stati Uniti, le nostre società partecipate beneficiano di accessi privilegiati a questi mercati in crescita. www.inflexion.com

Informazioni su Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest è l'agenzia per lo sviluppo economico della Repubblica Federale Tedesca. La società aiuta a creare e assicurare opportunità di lavoro ulteriori, per rafforzare la Germania come destinazione di business. Con più di 50 uffici in Germania e all'estero e la sua rete di partners in tutto il mondo, Germany Trade & Invest supporta le aziende tedesche a stabilirsi nei mercati esteri, promuove la Germania come destinazione di business ed assiste le aziende straniere a costituirsi in Germania. www.gtai.de

Informazioni su Cision PR Newswire: Cision PR Newswire è il provider leader mondiale di strumenti PR e comunicazioni corporate che consentono ai clienti di distribuire notizie e contenuti multimediali. Distribuiamo i contenuti dei nostri clienti nei canali tradizionali, digitali e social media in tempo reale con reporting e monitoraggio pienamente operativi. Combinando il più grande network mondiale di distribuzione e ottimizzazione di contenuti multicanale e multiculturale con strumenti e piattaforme di workflow articolato, Cision PR Newswire permette alle aziende del mondo di cogliere le opportunità ovunque esse esistano. Cision PR Newswire serve decine di migliaia di clienti attraverso uffici in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e regione Asia-Pacifico. Per maggiori informazioni su Cision PR Newswire si prega di visitare www.prnewswire.co.uk

Informazioni su RSM: RSM è un network leader globale di società di auditing, tassazione e consulenze specializzato nel mercato mediano, presente in 116 paesi, 750 uffici nelle Americhe, Europa, MENA, Africa e Asia Pacifico e più di 41.000 persone nel mondo. Il totale dei corrispettivi percepiti dal network è di 5,4 miliardi di dollari.

Come team integrato, condividiamo capacità, conoscenza e risorse, così come un approccio incentrato sul cliente basato sulla profonda comprensione dei business dei nostri clienti. Ecco come li mettiamo in grado di progredire con fiducia e realizzare il loro pieno potenziale. RSM è membro del Forum delle Aziende, con l'obiettivo condiviso di promuovere degli standard costanti e qualitativamente alti di pratiche finanziarie e di auditing in tutto il mondo. RSM è il marchio usato da una rete di società indipendenti di contabilità e consulenze ciascuna delle quali pratica nel suo pieno diritto. RSM International Limited non fornisce esso stesso alcun servizio di contabilità e consulenza. Le società associate sono guidate dalla comune visione di offrire servizi professionali di alta qualità, sia nei loro mercati nazionali e sia nel soddisfare le esigenze di servizi internazionali professionali del loro bacino clienti. Per maggiori informazioni, visita www.rsm.global o cerca RSM su Facebook, Twitter e LinkedIn.

