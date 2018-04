1WorldSync collabora con XelionTech per migliorare le soluzioni di commercio omni-canale italiane

In seguito a questa collaborazione i clienti di XelionTech e 1WorldSync in Italia possono sfruttare sia la leadership mondiale di 1WorldSync nello scambio di contenuti di prodotti che la tracciabilità e le altre competenze di XelionTech sulla Supply Chain nel mercato locale italiano. Le due aziende si concentreranno inizialmente sui settori del biomedicale e del travel retail, offrendo nel primo caso la vasta gamma delle potenzialità omni-canale e nel secondo le migliori soluzioni per essere conformi alle nuove normative statunitensi ed europee (EUDAMED e UDI).

"Siamo entusiasti di collaborare con XelionTech ora che l'ondata mondiale dell'e-commerce si sta espandendo su una varietà di segmenti verticali", ha affermato Lionel Tussau, Direttore dello sviluppo aziendale di 1WorldSync. "Il nostro portafoglio combinato offre alle aziende italiane capacità omni-canale e di e-commerce a cui non hanno avuto accesso in passato, e questo offre loro opportunità di sviluppo e crescita significative. XelionTech è il perfetto partner per 1WorldSync, e ci auguriamo di poter sfruttare al meglio le sue connessioni nel settore e le sue competenze di tracciabilità".

La partnership è complementare alle capacità di GS1 di 1WorldSync in Italia. Insieme, XelionTech e 1WorldSync offrono connessioni che vanno al di là del tradizionale processo GDSN pur continuando ad utilizzarlo per le attività di commercio di base.

"La collaborazione con un'organizzazione mondiale tanto affermata rappresenta un grande valore aggiunto per i nostri clienti attuali e futuri", ha affermato Vincenzo Viola, Presidente di XelionTech. "Con la maturazione del panorama dell'e-commerce in Italia, è fondamentale che le aziende abbiano partner che possano soddisfare le loro esigenze omni-canale e le nostre soluzioni combinate ci collocano in prima linea in questo trend del mercato".

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.1worldsync.com.

Informazioni su 1WorldSync:

1WorldSync è il principale fornitore di soluzioni di contenuto dei prodotti, che permettono a più di 25.000 aziende mondiali in oltre 60 paesi di condividere contenuti autentici e affidabili con clienti e consumatori, consentendo scelte intelligenti di acquisto, benessere e stile di vita. Grazie alla sua piattaforma tecnologica e ai servizi esperti, 1WorldSync fornisce soluzioni che soddisfano le diverse esigenze del settore. 1WorldSync è l'unico fornitore di reti di contenuti di prodotti e di pool di dati GDSN ad aver ottenuto la certificazione ISO 27001. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.1WorldSync.com.

Informazioni su Xelion

XelionTech è un'azienda altamente innovativa, dedicata allo sviluppo di piattaforme e software per la rintracciabilità di unità di prodotto singole ai sensi delle norme mondiali. XelionTech assiste le aziende nei processi di gestione delle informazioni da condividere con i partner della filiera di fornitura. In particolare, ora completa i big data ottenuti dalla rintracciabilità grazie ai servizi 1WS e alla gestione di tutti i dati informativi sui prodotti (le singole unità di prodotto sono tracciate in tutte le fasi di produzione all'interno dell'azienda, in tutti i passaggi della logistica, dalla distribuzione fino al consumatore finale).

Contatto per i media

Kyle Rall

Walker Sands Communications

312-964-9114

kyle.rall@walkersands.com

FONTE 1WorldSync

Link correlati

https://www.1worldsync.com