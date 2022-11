3 ristoranti stellati vengono inseriti nell'edizione inaugurale della Guida MICHELIN Abu Dhabi

I ristoranti di Abu Dhabi fanno il loro debutto nella Guida MICHELIN con 42 ristoranti che abbracciano 16 tipi di cucina.

3 ristoranti ricevono una stella MICHELIN e 4 ottengono un Bib Gourmand.

ABU DHABI, EAU, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Guida MICHELIN Abu Dhabi 2023 è lieta di presentare la prima selezione di 42 ristoranti della capitale degli Emirati Arabi Uniti. 3 ristoranti sono stati premiati con una stella MICHELIN per la loro cucina di alta qualità e 4 locali hanno ottenuto un Bib Gourmand per la loro ottima cucina a prezzi contenuti.

The MICHELIN Guide Abu Dhabi Star Revelation 2023

Tra i 42 ristoranti selezionati nell'edizione inaugurale della Guida MICHELIN Abu Dhabi, una stella MICHELIN è stata assegnata a Talea di Antonio Guida, per aver soddisfatto i commensali con la sua "Cucina di Famiglia" o cucina italiana in stile familiare; Hakkasan, un ristorante che celebra i sapori tradizionali cantonesi e il ristorante giapponese contemporaneo 99 Sushi Bar.

"La straordinaria diversità della cucina proposta da questi 3 ristoranti illustra perfettamente la curiosità dei buongustai locali e il modo in cui Abu Dhabi accoglie le culture internazionali per valorizzarle al meglio", ha dichiarato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN

"Questa prima selezione della Guida MICHELIN Abu Dhabi è l'inizio di un lungo viaggio per una città dal potenziale gastronomico illimitato. I nostri ispettori hanno scoperto una ricca varietà di cucine offerte ad Abu Dhabi, dai piatti creativi ideati da alcuni degli chef più rinomati al mondo, alle cucine tradizionali della regione: Medio Oriente, Libano e, ovviamente, Emirati Arabi Uniti".

Abu Dhabi, la capitale e il più grande emirato degli Emirati Arabi Uniti, si presenta come un crogiolo di cucine e culture. Centro dinamico per lo sport, l'arte e gli scambi culturali, la città emerge come centro gastronomico noto per la sua ricca e variegata scena culinaria, dai ristoranti locali degli Emirati alle sale da pranzo di lusso.

3 ristoranti premiati con una stella MICHELIN

99 Sushi Bar riceve una stella MICHELIN per i suoi piatti splendidamente presentati, raffinati e di alta qualità. L'obiettivo principale di questo elegante ristorante giapponese è quello di sottolineare la qualità degli ingredienti, con tocchi contemporanei eseguiti con delicatezza e attenzione. I proprietari spagnoli importano la maggior parte dei frutti di mare dal loro Paese d'origine; particolarmente degni di nota sono i gamberi rossi. La gestione è impeccabile ed è il luogo ideale per un'esperienza culinaria intima.

L'Hakkasan di Abu Dhabi è immediatamente riconoscibile grazie al suo arredamento orientale sensuale e glamour. Situato all'interno dell'hotel Emirates Palace, questo ristorante di cucina cantonese aggiunge un'altra stella MICHELIN al marchio, offrendo ai clienti piatti classici come l'anatra alla pechinese o il branzino cileno al miele, oltre ai celebri dim sum preparati con grande maestria.

Talea di Antonio Guida si aggiudica una stella MICHELIN per la sua sobria raffinatezza italiana. Diretto dallo chef Antonio Guida, che si è affermato a Milano, il ristorante Talea celebra la "Cucina di Famiglia", offrendo agli ospiti sapori semplici ma esaltanti. Purezza e vivacità sono evidenti in piatti superlativi come i maccheroncelli alla genovese, il rombo al guazzetto mediterraneo e il tiramisù preparato proprio davanti ai clienti.

4 locali premiati con un Bib Gourmand

Almayass è stato premiato dagli ispettori della Guida MICHELIN per le sue influenze libanesi e armene. La sede originaria è stata fondata a Beirut nel 1996 e questa grande sede di Abu Dhabi, dove i divanetti rotondi costituiscono i posti privilegiati, continua la sua tradizione offrendo un menu ampio e interessante di piatti ricchi di sapore e preparati con grande attenzione.

Beirut Sur Mer serve piatti di cucina libanese in riva al mare e ottiene un Bib Gourmand per i suoi piatti classici che vanno dal mezze al Mashawi. Le porzioni sono abbondanti e i prezzi ragionevoli. L'ampia sala da pranzo, colorata e contemporanea, dispone anche di una splendida terrazza sulla spiaggia. È il luogo ideale per rifocillarsi dopo aver visitato il vicino Louvre di Abu Dhabi.

Otoro ottiene un Bib Gourmand dalla Guida MICHELIN per la sua interpretazione della cucina giapponese contemporanea, con piatti d'autore come il carpaccio di coda gialla, la tartare di tonno con salsa allo yuzu e il nigiri di otoro, solo per citarne alcuni. Il locale è ampio e accogliente, con un'atmosfera stravagante.

Anche la cucina mediterranea di Tazal, con la sua esaltante infusione di influenze europee e tocchi arabi, è stata premiata con un Bib Gourmand. Piatti come le costolette Tanja e l'orata Zaatar sono tanto deliziosi quanto originali.

Premi speciali della Guida MICHELIN

Durante il pasto, gli ispettori della Guida MICHELIN, osservano anche gli addetti al servizio che si distinguono per i premi speciali MICHELIN. Per l'edizione inaugurale della Guida MICHELIN Abu Dhabi, i nostri ispettori hanno individuato tre riconoscimenti degni di nota.

Premio per il servizio: Rawad Hamdan e il suo team, ristorante Li Beirut

I nostri ispettori sono stati accolti calorosamente in questo ristorante. Il servizio offerto durante la cena ha seguito la stessa linea, con l'intero team professionale e genuino nell'ospitalità: perfettamente attento ma rilassato e disponibile. Oltre alla cucina e alla vista, il livello del servizio è il tassello finale che rende il ristorante Li Beirut particolarmente apprezzabile.

Premio Sommelier: Marlon Nuque, ristorante Zuma

Personaggio di spicco di questo ristorante, Marlon supervisiona l'ampia e curata selezione di vini e sakè. Originario delle Filippine, nel suo primo anno di attività ha cambiato il 90% della carta dei vini e continua a coinvolgere i clienti con il suo affascinante sorriso.

Premio Giovane Chef: Luigi Stinga, ristorante Talea di Antonio Guida

Il nome all'entrata del locale sarà anche quello di Antonio Guida, ma quest'ultimo ha scelto uno dei suoi migliori protetti per dirigere questo splendido ristorante che si è appena affacciato sulla scena gastronomica di Abu Dhabi. Con una lista di nomi impressionanti nel suo curriculum, come Don Alfonso, Quattro Passi e Seta, Luigi era una scelta ideale per questa posizione. La sua attenzione per i dettagli, il suo stile impeccabile, il suo approccio generoso e la sua naturale sicurezza traspaiono anche nei piatti di famiglia, ricchi di sapore.

La selezione completa della Guida MICHELIN Abu Dhabi 2023 sarà disponibile gratuitamente sul sito e sull'app della Guida MICHELIN. I ristoranti entreranno a far parte della selezione di hotel della Guida MICHELIN, che presenta i luoghi più unici ed emozionanti in cui soggiornare ad Abu Dhabi e in tutto il mondo. Visita il sito Web della Guida MICHELIN o scarica l'app gratuita per iOS e Android e per scoprire tutti i ristoranti della selezione e prenotare un hotel indimenticabile.

