30° Congresso "European Respiratory Society"

In particolare, il dibattito scientifico si è incentrato sulla recente pandemia da COVID 19, e sull'osservazione del denominatore comune fra BPCO e FPI: lo stress ossidativo, identificato ad oggi come elemento chiave per comprendere l'insorgenza e la cronicizzazione di diverse condizioni cliniche.

L'epidemia di COVID 19 ha riconfermato l'importanza di mantenere un efficace sistema di protezione a livello polmonare: l'insulto virale genera infatti uno squilibrio tra sistema anti-ossidante e radicali liberi, che, se perpetuato, costituisce una delle cause della fibrosi post COVID. Un precoce ripristino di tale equilibrio con terapia antiossidante si auspica possa limitare sia l'insorgenza sia la perpetuazione del danno.

Gli esperti invitati al Simposio hanno condiviso gli aggiornamenti più significativi in ambito stress-ossidativo e danno polmonare, argomentando su possibili futuri sviluppi in ambito di ricerca clinica. Un potenziale ruolo è quello svolto dalla terapia con antiossidanti come protezione e preservazione della funzionalità polmonare, per i pazienti più fragili.

"È possibile prevenire riacutizzazioni ed esacerbazioni in alcune malattie polmonari ed in particolare nella BPCO, grazie all'utilizzo di antiossidanti e alla loro azione antinfiammatoria[1],[2] - ha dichiarato il Prof. Alberto Papi, Clinica Pneumologica Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna, Università di Ferrara, Chairman e relatore del Simposio. Tra le cause principali delle esacerbazioni della BPCO vi sono le infezioni virali [3],che causano uno sviluppo dello stress ossidativo e avviano un circolo vizioso che porta all'aumento dell'infiammazione e della severità dell'infezione.[4], [5] Le molecole antiossidanti come il glutatione possono bloccare questa cascata di eventi del processo infiammatorio e dunque potenzialmente prevenire anche il rischio di riacutizzazione. [6], [7], [8], [9]. I medici dovrebbero informare i pazienti con BPCO del ruolo della NAC nel ridurre il numero delle riacutizzazioni e del suo elevato profilo di sicurezza".

"Lo sbilanciamento del meccanismo di regolazione ossidanti-antiossidanti è uno dei fattori che contribuiscono alla progressione della patologia nei pazienti affetti da fibrosi polmonare. La forma più grave di fibrosi polmonare è quella idiopatica, che rappresenta circa il 20% dei casi [10]. Per il suo trattamento sono oggi disponibili due farmaci in grado di ridurre la progressione della malattia. La NAC, attualmente in fase di sperimentazione, potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione terapeutica per questi pazienti – ha affermato il Prof. Luca Richeldi, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. "La ricerca di nuovi farmaci per il trattamento della fibrosi polmonare è ancora aperta e sta ricevendo un ulteriore impulso alla luce di una nuova forma di fibrosi polmonare che può seguire l'infezione da coronavirus SARS-Cov-2. In questa direzione è in corso di valutazione uno studio italiano per verificare l'efficacia e la sicurezza della NAC somministrata per via orale rispetto al placebo in pazienti con anamnesi di infezione da SARS-Cov-2 e fibrosi polmonare. Uno dei potenziali vantaggi di questo approccio terapeutico è rappresentato dal fatto che la NAC è un farmaco con ottimo profilo di sicurezza, già ben conosciuto dalla classe medica".

L'epidemia di COVID-19 a Wuhan si è trasformata in un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale.

"Per gestire i pazienti molto gravi o già in terapia intensiva colpiti da COVID-19, è stato essenziale cercare di ridurre lo stress ossidativo nei polmoni – ha dichiarato il Prof. Joan B Soriano, epidemiologo presso il Servizio di Pneumologia dell'Hospital de La Princesa di Madrid. "Nelle polmoniti causate da COVID-19, abbiamo visto come i bronchi e i polmoni sono spesso ricoperti da secrezioni che assomigliano a 'muco o bava di lumaca' e che rendono le broncoscopie molto difficili da eseguire. Abbiamo inoltre riscontrato che questo fenomeno è accompagnato da un focolaio infiammatorio, chiamato 'sindrome da tempesta di citochine'. È stato dimostrato che la NAC inibisce la riproduzione del virus dell'influenza[11] e rappresenta quindi un'alternativa sicura ed efficace agli agenti antitrombotici attualmente disponibili per ripristinare la pervietà dei vasi dopo l'occlusione arteriosa. Per analogia, pertanto, vari gruppi hanno esplorato l'uso della NAC nella polmonite grave da COVID-19."

Il Prof. Papi, Chairman del Simposio ha concluso: "questo simposio ha evidenziato come il mantenimento dell'omeostasi ossidanti-antiossidanti sia fondamentale per preservare la funzione polmonare e prevenire la progressione di patologie croniche e il ruolo che potrebbe svolgere nel trattamento delle IPF come anche di forme di fibrosi successive all'infezione da COVID-19".

Zambon Spa -ita

Zambon è una multinazionale farmaceutica impegnata quotidianamente nell'innovazione e nello sviluppo per migliorare la vita dei pazienti.

Fondata su una preziosa eredità, e fortemente proiettata nel futuro, si pone come ambizioso obiettivo quello di migliorare la salute delle persone attraverso farmaci innovativi e di qualità.

I prodotti Zambon sono commercializzati in 87 paesi. L'azienda è presente con 20 filiali in tre diversi continenti - Europa, America e Asia - e possiede unità produttive in Italia, Svizzera, Cina e Brasile. Zambon è concentrata sullo sviluppo di trattamenti per le Malattie Rare e in alcune importanti aree specialistiche, oltre a essere ben consolidata nelle 3 storiche aree terapeutiche: respiratorio, dolore e salute della donna.

Zambon è stata fondata nel 1906 in Italia e oggi conta oltre 2,500 dipendenti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare www.zambon.com

BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) - La BPCO è una malattia polmonare progressiva, non completamente reversibile, caratterizzata da una persistente ostruzione delle vie aeree: la difficoltà nella respirazione, l'ipersecrezione di muco e la tosse sono i sintomi clinici tipici. Rappresenta ad oggi la quarta causa di morte nonché' una delle principali condizioni cliniche croniche associate ad un elevata disabilità ed impatto socio-assistenziale. Il fumo di sigaretta è la principale causa conosciuta di BPCO. Lo stress ossidativo causato dai radicali liberi dell'ossigeno può essere un importante meccanismo amplificante della patologia.3

FPI (Fibrosi Polmonare Idiopatica) - L'FPI, che colpisce circa 5 milioni di pazienti nel mondo, è una malattia rara polmonare, caratterizzata dalla formazione di tessuto cicatriziale all'interno dei polmoni: in assenza di cause note. È stato ipotizzato anche in questo caso uno squilibrio tra sistema ossidante ed antiossidante come base eziopatologica per comprendere l'insorgere e la cronicizzazione dei sintomi.[12]

SARS-COV-2 (COVID-19) - L'epidemia di COVID-19 a Wuhan si è trasformata in un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. Il virus causa, nei pazienti colpiti, una sindrome acuta respiratoria, che nei casi severi è caratterizzata da una polmonite e da una sindrome acuta da distress respiratorio, sepsi ed insufficienza multiorgano.[13]

