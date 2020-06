A Objectway l'award "XCelent Depth of Service" nel report di celent "Wealth Management Client Onboarding Platforms"

Una soluzione di Client Lifecycle Management completa e front-to-back per l'onboarding di prospect e clienti

MILANO, Italy e LONDRA, 8 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel software e nei servizi per il Digital Wealth & Investment Management, si aggiudica l'award "XCelent Depth of Service" nel report di Celent "Wealth Management Client Onboarding Platforms".

Il report ha esaminato otto principali fornitori che offrono soluzioni di onboarding digitale in Europa e Nord America, concentrandosi su tendenze, tecnologie, funzionalità e preferenze dei clienti.

Secondo la rinomata società di ricerca e consulenza, Objectway "si è distinta in diverse aree chiave, tra cui in particolare la vasta esperienza del suo staff, i livelli di servizio (SLA), e la soddisfazione dei clienti riguardo al processo di implementazione".

Celent ha inoltre riconosciuto che le soluzioni di Objectway Client Engage e Conectus Onboarding forniscono "una soluzione di Client Lifecycle Management completa e front-to-back per l'onboarding di prospect e clienti, con un'interfaccia utente intuitiva".

Nel report vengono inoltre sottolineati elementi come il modello di collaborazione interattiva di Objectway, in base al quale la soluzione è facile da utilizzare e integrare poiché offre funzionalità di personalizzazione configurabili con poche modifiche al codice, rispetto a quelle di altri fornitori valutati da Celent.

Le sue solide funzionalità di AML, dettate dalla stringente normativa europea in termini di compliance, danno all'azienda un vantaggio rispetto a provider focalizzati in altre aree del mondo.

Luigi Marciano, CEO e fondatore di Objectway, ha commentato: "Siamo felici e orgogliosi di questo riconoscimento da parte di Celent. Essendo una delle fasi iniziali dell'interazione con il cliente, un processo di onboarding efficace è fondamentale per avviare la relazione su basi solide. Questo riconoscimento testimonia come aiutiamo con successo i wealth manager a realizzare la loro strategia digitale di onboarding ed engagement dei clienti per migliorare la gestione dell'intero client lifecycle management."

Awaad Aamir, analista di Celent e coautore del report, ha affermato "Il Depth of Service award è particolarmente rilevante in quanto deriva dall'elevata valutazione ricevuta in aspetti relativi all'esperienza concreta dei clienti con l'implementazione delle soluzioni di Client Lifecycle Management e Onboarding di Objectway."

