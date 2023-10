A2A ED ENFINITY GLOBAL FIRMANO UN PPA PER 97 MW DI ENERGIA SOLARE IN ITALIA

MILANO, 24 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il Gruppo A2A, tra i più grandi player italiani nella transizione energetica, e Enfinity Global Inc, leader nel settore delle energie rinnovabili, rendono nota la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) per tre impianti di Enfinity nel Lazio, per un totale di 97 MW.

L'accordo, che partirà a luglio 2025, prevede il ritiro da parte di A2A di circa 160 GWh, equivalente al consumo annuale di elettricità di circa 64.000 famiglie italiane, evitando l'emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO2.

Con questo accordo, Enfinity Global, con 232 MW, diventa il primo fornitore di capacità rinnovabile in Italia attraverso contratti di vendita di energia a lungo termine. Enfinity Italia ha in portafoglio 500 MW di impianti solari pienamente autorizzati, 1,8 GW di impianti solari in fase avanzata di autorizzazione e 2 GW di progetti di stoccaggio.

Attraverso partnership come questa, A2A, secondo player nazionale nel settore delle energie rinnovabili, contribuisce a dare ulteriore impulso al mercato dell'energia green, mettendo al servizio dei propri clienti soluzioni mirate che favoriscono il processo di decarbonizzazione del Paese. Con questo stesso obiettivo, il Gruppo ha pianificato investimenti significativi nel suo Piano Strategico pari a 11 miliardi di euro entro il 2030, per dotare il territorio di infrastrutture necessarie alla transizione energetica.

"Siamo orgogliosi di collaborare con A2A, una delle aziende energetiche più rispettate in Italia e in Europa, con una lunga e orgogliosa storia al servizio dei propri clienti", ha sottolineato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Siamo grati per il sostegno locale, poiché abbiamo i progetti e le capacità per portare in Italia energia stabile, pulita e conveniente".

"Grazie alla partnership con Enfinity riusciamo a mettere a disposizione dei nostri clienti una quota sempre più ampia di energia green proveniente da fonti rinnovabili e allo stesso tempo continuiamo ad abilitare investimenti in impianti che possono sostenere il percorso verso la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese" commenta Lorenzo Giussani, Direttore BU Generazione e Trading di A2A.

"Questo accordo con A2A rappresenta una pietra miliare significativa per l'esecuzione del nostro piano strategico e conferma la nostra capacità di portare a maturazione i nostri progetti con partner strategici", ha commentato Julio Fournier Fisas, CEO per l'Europa di Enfinity Global. "Siamo impegnati a fornire energia pulita e competitiva ai nostri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7".

A2A

Quotato in Borsa, con oltre 13.000 dipendenti, il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l'illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato. La sostenibilità è al centro della strategia industriale di A2A e per promuovere la crescita sostenibile del Paese e rendere la transizione energetica e l'economia circolare delle realtà concrete, il piano industriale prevede 16 miliardi di investimenti al 2030 in progetti allineati all'Agenda ONU.

Enfinity Global

Enfinity Global Inc, insieme alle sue controllate, è una società di servizi per le energie rinnovabili e la sostenibilità con sede negli Stati Uniti, fondata nel 2018. L'azienda possiede un portafoglio di 20 GW di progetti di energia rinnovabile e di stoccaggio, tra cui asset operativi, in costruzione e in diverse fasi di sviluppo. Con uffici negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India, l'azienda mira a dare un contributo significativo a un'economia sostenibile a zero emissioni di carbonio. Il team di leadership di Enfinity è uno dei più esperti a livello globale nel settore delle energie rinnovabili e vanta un'esperienza di finanziamento di oltre 37 miliardi di dollari nel settore delle energie rinnovabili con oltre 15 GW di impianti solari ed eolici sviluppati e acquisiti.

SOURCE Enfinity Global