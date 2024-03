A810 4K avanzato di 70mai con connettività 4G: miglioramento della qualità delle immagini della dashcam nel Regno Unito e nell'UE

SHANGHAI, 15 marzo 2024 /PRNewswire/ -- 70mai, innovatore di fama mondiale nelle soluzioni di guida intelligente, ha presentato con orgoglio la sua rivoluzionaria Dash Cam 4K A810. Dopo il successo del lancio negli Stati Uniti, è ora disponibile nel Regno Unito e nell' Unione europea. Essendo la prima dashcam Sony Starvis 2 4K del settore dotata di connettività 4G, l'A810 offre maggiore sicurezza e praticità. Questa dashcam 4G a doppio canale offre una sicurezza innovativa aumentando la visione diurna e notturna a un livello superiore con una protezione completa.

70mai Dash Cam 4K A810

L'A810 offre qualità dell'immagine e versatilità di livello professionale, garantendo chiarezza e precisione senza pari nella registrazione. La risoluzione 4K UHD e l'avanzato sensore immagini Starvis 2 IMX678 di Sony catturano i dettagli cruciali con notevole precisione. L'esclusiva tecnologia MaiColor Vivid+ Solution (MVS) migliora le riprese migliorando il bilanciamento dell'esposizione, l'accuratezza del colore e la stabilità, mentre il motion blur viene eliminato. Insieme, queste caratteristiche garantiscono riprese chiare e affidabili anche durante i momenti ad alta velocità.

L'A810 è progettato pensando all'innovazione, offrendo una copertura completa e funzionalità di registrazione a doppio canale. Supporta una fotocamera posteriore HDR con risoluzione 1080P o una fotocamera interna IR 1080P, garantendo una sorveglianza più ampia e una maggiore sicurezza. Entrambi i video della telecamera vengono salvati contemporaneamente, creando un sistema di registrazione affidabile e completo. L'integrazione della connettività 4G offre un nuovo livello di comodità e sicurezza, consentendo avvisi istantanei delle app, sorveglianza remota e funzionalità di localizzazione dei veicoli in tempo reale. Gli utenti ricevono notifiche istantanee in caso di collisioni o incidenti sospetti, monitorano da remoto l'ambiente circostante la propria auto e localizzano facilmente i veicoli nelle aree trafficate, garantendo la massima tranquillità.

L'A810 vanta funzionalità avanzate come la tecnologia 70mai Night Owl Vision e l'ampia apertura F1.8, garantendo registrazioni ben illuminate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la registrazione Time-Lapse e Dual-Channel, gli utenti beneficiano di un'ampia protezione 24 ore su 24 e di un'efficiente gestione dell'archiviazione. Inoltre, il GPS integrato e l'ADAS Super-Sensing A810 dotato di avvisi vocali in tempo reale tracciano e visualizzano accuratamente informazioni in tempo reale per una documentazione precisa degli incidenti.

La 70mai Dash Cam 4K A810 è ora disponibile per l'acquisto nel Regno Unito e nei mercati europei tramite lo Store ufficiale e Amazon (UK/DE/IT/FR) ai seguenti prezzi consigliati:

Store ufficiale: A810-256G-DualCamera con connettività 4G a € 345,99.

Amazon: A810-128G-DualCamera a € 259,99 (kit hardware 4G venduto separatamente)

Con le sue funzionalità avanzate e il design innovativo, l'A810 ridefinisce la sicurezza e la comodità di guida, rendendolo la scelta definitiva per gli automobilisti che danno priorità all'affidabilità e alla qualità di prim'ordine.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359244/70mai_Dash_Cam_4K_A810.jpg