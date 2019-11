Accordo tra OpSec Security e Clarivate Analytics per l'acquisizione della divisione Brand Protection di MarkMonitor

Per decenni, sia OpSec che MarkMonitor sono stati in prima linea nella gestione dei programmi di protezione del brand per alcuni dei marchi più rinomati a livello mondiale, definendo le "best practice" riconosciute dal settore. Grazie alla combinazione delle competenze con le tecnologie leader del settore delle due organizzazioni, i clienti avranno accesso a una soluzione integrata end-to-end per proteggere le fonti di reddito, l'integrità del prodotto e la reputazione del marchio in modo più olistico ed efficiente.

"OpSec ha costruito e mantenuto una posizione di leadership sul mercato grazie alla continua innovazione e agli investimenti in soluzioni che risolvono le esigenze di protezione del marchio dei nostri clienti", ha dichiarato Richard Cremona, CEO di OpSec Security. "L'integrazione del programma di protezione del brand online leader del settore di MarkMonitor nel portafoglio di soluzioni OpSec amplia e rafforza il nostro impegno nel supportare i brand a combattere i crescenti problemi di pirateria, frode, contraffazione e diversione sia per il mondo offline che online. L'unione delle nostre capacità e delle tecnologie leader del settore creeranno uno standard completamente nuovo e innalzeranno il livello di protezione globale del marchio".

"La divisione di MarkMonitor dedicata alla Brand Protection vanta un'esperienza ventennale costellata da successi per alcuni dei più grandi brand del mondo", ha dichiarato Jerre Stead, Executive Chairman e CEO di Clarivate Analytics. "Sotto la nuova guida di OpSec e il suo comprovato impegno per l'innovazione, siamo fiduciosi che la divisione di MarkMonitor per la protezione del marchio - e la sua base clienti di alto profilo – si svilupperà".

"La nostra visione in Clarivate è di migliorare il modo in cui il mondo crea, protegge e promuove l'innovazione. La razionalizzazione delle nostre offerte ci aiuterà a servire meglio i nostri clienti coinvolti nell'ambito della proprietà intellettuale con soluzioni IP innovative e integrate tra brevetti, marchi e registrazioni dei domini" conclude Jerre Stead.

Guggenheim Securities, LLC è consulente finanziario esclusivo di Clarivate e Holland & Knight LLP è consulente legale di Clarivate per la transazione.

L'operazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2019.

OpSec Security

OpSec Security è leader di mercato nella lotta alla contraffazione di brand, carte di pagamento, documenti governativi e valute. OpSec fornisce una suite complete di soluzioni end-to-end, tra cui tecnologie avanzate di sicurezza fisica, servizi di tracciabilità e rintracciabilità della supply chain, monitoraggio e analisi e-commerce per migliaia di aziende in tutti i settori industriali e 50 governi in tutto il mondo. OpSec è una divisione interamente proprietà di OpSec Security Group Limited e gestisce impianti di produzione e laboratori in USA, Regno Unito e Germania e ha uffici di vendita nelle Americhe, Europa e Asia. Per maggiori informazioni visitare www.opsecsecurity.com. Segui OpSec su Twitter, @OpSecSecurity, Facebook e LinkedIn.

Clarivate Analytics

Clarivate Analytics è leader globale nel fornire approfondimenti e analisi affidabili per accelerare il ritmo dell'innovazione. Basandoci su un patrimonio che risale a più di un secolo e mezzo, abbiamo costruito alcuni dei brand più affidabili attraverso il ciclo di vita dell'innovazione, tra cui Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor e Techstreet. Oggi, Clarivate Analytics è una società nuova e indipendente con una coraggiosa missione imprenditoriale, per aiutare i clienti a ridurre radicalmente il tempo dalle nuove idee alle innovazioni che cambiano la vita. Per ulteriori informazioni, visitare clarivate.com.

Dichiarazioni di carattere previsionale

Il presente comunicato stampa e le dichiarazioni verbali incluse possono contenere dichiarazioni di carattere previsionale relative a Clarivate Analytics. Le dichiarazioni previsionali forniscono le aspettative o le previsioni attuali di Clarivate Analytics per eventi futuri e possono includere dichiarazioni riguardanti risultati, sinergie anticipate e altre aspettative future. Queste dichiarazioni comportano rischi e incertezze, inclusi fattori al di fuori del controllo di Clarivate Analytics, che possono determinare differenze sostanziali tra i risultati effettivi. Importanti fattori che potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi e le nostre condizioni finanziarie differiscano materialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali sono discussi più dettagliatamente alla voce "Fattori di rischio" nel prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ("SEC" ) il 9 settembre 2019 (n. file 333-233590), insieme ad altri nostri documenti presso la SEC. Clarivate Analytics non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni contenute nel presente documento, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Clarivate e il suo logo, così come tutti gli altri marchi qui utilizzati sono marchi dei rispettivi proprietari e utilizzati su licenza.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024211/OpSec_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg

SOURCE Clarivate Analytics