ACE Money Transfer e Bank Alfalah regalano sei Kia Sportage Alpha

Nell'ambito di questa campagna promozionale, i clienti che invieranno rimesse dal 1° aprile al 30 giugno 2022 da Regno Unito, Europa, Svizzera, Canada e Australia su qualsiasi conto di Bank Alfalah o che effettueranno prelievi in contanti presso una delle 790 filiali di Alfalah in tutto il Pakistan potranno vincere una delle sei nuovissime KIA Sportage Alpha.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, ha dichiarato: "Il Pakistan rimane un corridoio di pagamento chiave per noi, e siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Bank Alfalah. Il cliente di oggi è sempre alla ricerca di una soluzione che offra sicurezza, praticità e consenta di risparmiare tempo. Grazie alla vasta rete di filiali di Bank Alfalah in tutto il paese e alla tecnologia all'avanguardia, siamo in grado di fornire un trasferimento di denaro senza problemi a milioni di pakistani che vivono in tutto il mondo."

"Le rimesse interne sono una delle colonne portanti del Pakistan e Bank Alfalah lavora costantemente per la sua crescita continua", ha dichiarato Saad Ur Rahman Khan, Group Head - Corporate, Investment Banking & International Business di Bank Alfalah. "Offriamo soluzioni innovative e pratiche ai nostri clienti e li incoraggiamo a inviare denaro attraverso canali legali. Questa campagna promozionale premierà i nostri stimati clienti per l'invio di rimesse tramite ACE Money Transfer".

Per ulteriori dettagli, visitare il sito: https://acemoneytransfer.com/promotion/alfalah-kia-sportage

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited"), con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un provider in crescita di servizi di rimessa. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di pakistani che vivono all'estero con una vasta rete di oltre 350.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Bank Alfalah

Bank Alfalah è una delle maggiori banche private del Pakistan, con una rete di oltre 790 filiali in oltre 200 città in tutto il Pakistan, con una presenza internazionale in Bangladesh, Afghanistan, Bahrein e EAU. La banca è di proprietà e gestita dal gruppo Abu Dhabi.

Media Contact:

[email protected]

+44 161 3936 999

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rb9SlXL66Wc

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

SOURCE ACE Money Transfer