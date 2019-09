ACL arriva al Cersaie con la piu' grande partecipazione di sempre

- Tridimensionalità delle forme, design contemporaneo e minimalismo: questi sono i punti salienti di ACL - La presenza della Cimenteira do Louro alla edizione 2019 del Cersaie, Fiera Internazionale della Ceramica per l'Architettura e le Costruzioni, a Bologna, in Italia.

PORTO, Portogallo, 10 settembre 2019 /PRNewswire/ -- ACL – La Cimenteira do Louro sarà al Cersaie dal 23 al 27 settembre a Bologna, in Italia, con una presenza ispirata a Natura e Materia, esponendo prodotti di eccellenza e rivestimenti in cemento ad alto impatto, per progetti di design e architettura su larga scala, sia per interni che per esterni. I punti salienti sono la linea Natural con le collezioni Siena, Royal, Marte, Caster, Teira, Nisa e Stone Cork, una gamma di materiali che dimostrano come la tridimensionalità, combinata con l'accurata riproduzione di pietre naturali e le loro caratteristiche intrinseche come la rugosità nel tocco e colori ispirati alla natura, consentano una alta varietà di applicazioni, con risultati finali davvero sorprendenti.

Sempre all'interno della gamma di pavimenti e rivestimenti, ACL presenterà a Bologna pezzi inconfondibili della sua linea di design, prodotti realizzati con granulati di pietre naturali disponibili in varie tonalità come Marmobrick, Concretstrip, Cementbrick, Riscado e Riscado Plus, Vertices, Hando, Capitoné e foglia.

Venite a trovarci al CERSAIE e sarete i primi a scoprire alcune delle nostre novità.

Hall 19

Stand B52

Download Photo Gallery > ACL@Cersaie2019

A proposito di ACL, A Cimenteira do Louro

ACL è una società portoghese che opera nel mercato nazionale e internazionale da oltre 44 anni. Con progetti conclusi in tutto il mondo, ACL ha iniziato a farsi conoscere per essere coinvolta in importanti progetti di lavori pubblici, nella costruzione di infrastrutture in Portogallo come strade ed autostrade e rivestimenti per istituti pubblici e privati.

Dal 1975, ACL - La Cimenteira do Louro, osa innovare e lanciare sul mercato dei rivestimenti e dei pavimenti nuovi prodotti di design ad alte prestazioni, basati sull'innovazione tecnologica, e su decenni di know-how acquisito.

Continuiamo a costruire il percorso verso il futuro con una grande varietà di prodotti per rivestimento e pavimento per interno ed esterno. Pavimenti tecnici (vedi di più> http://www.itcomindustrial.com/eng/ ); pavimenti in cemento (vedi di più> https://aclweb.pt/en/products/slabs ) come i rustici, Madeira (imitazione legno), bordi piscina, Travertino, Marmocim, Ardosia, pavimenti bocciardati, pavimenti lucidi, interblocchi e griglie di copertura erbosa.

Per i rivestimenti interni ed esterni, ACL continua a concentrarsi su una linea moderna e contemporanea, seguendo le attuali tendenze dell'architettura per abitazioni, spazi commerciali e / o pubblici, stadi di calcio, scuole e università, centri commerciali ecc. una collezione di prodotti ispirati alla bellezza impressionante e austera della resilienza della natura. Vedi qui e anche qui per altri prodotti in cemento ACL.

Siamo sempre alla ricerca dei migliori materiali e dei prodotti più innovativi che soddisfino le esigenze, le richieste e le tendenze del mercato internazionale. Investiamo costantemente nella specializzazione dei metodi di produzione e lavorazione dei materiali e per questo motivo siamo partner fedeli per aziende e brand di riferimento.

