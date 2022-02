Ad World Masters 2021 : Arachno ottiene il titolo di Elite Digital Agency

Per il terzo anno consecutivo Arachno ai vertici del riconoscimento come best digital agency agli Ad World Masters

MILAN, 10 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Su oltre 11.900 agenzie al mondo, Arachno con il punteggio di 9/10 per il terzo anno consecutivo si colloca ai vertici delle classifiche internazionali Ad World Masters. (https://adworldmasters.com/)

"Agency of the Year" #AOTH2021 è la competizione digitale unica di Ad World Masters, in cui le agenzie vengono premiate in base ai big data, il cuore di ADWM.