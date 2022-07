AEHRA™ INAUGURA UNA NUOVA ERA NELLE AUTO ELETTRICHE DI ALTA GAMMA

L'azienda presenterà due rivoluzionari modelli di veicoli elettrici (EV), una berlina e un SUV, entro la fine dell'anno. Entrambi entreranno in produzione nel primo trimestre del 2025, con consegne dirette ai primi clienti previste per la metà del 2025.

Con sede a Milano, AEHRA è un'azienda globale, che opera con una piattaforma aperta per sfruttare il meglio che l'industria automobilistica può offrire: ingegneria mondiale, design italiano e servizio clienti statunitense, combinati con i vantaggi della trasmissione dei veicoli elettrici di nuova generazione e della tecnologia a guida autonoma (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems).

Una nuova era di mobilità EV di alta gamma

Il Co-Founder, Presidente e Chief Executive Officer dell'azienda, Hazim Nada e il suo team hanno fondato AEHRA con l'obiettivo di ridefinire la mobilità sostenibile di alta gamma, sfruttando al massimo le possibilità fornite dalle più recenti tecnologie di propulsione elettrica e di produzione di serie mai utilizzate sino ad ora.

Un concentrato di eleganza del design italiano, ingegneria globale e servizio clienti statunitense segna il futuro della produzione monoscocca di veicoli elettrici. Questa la vision di AEHRA che è fortemente impegnata sulla creazione di un'esperienza di guida straordinaria. Per affari o per piacere, AEHRA è una preziosa necessità per la vita di tutti i giorni, tanto bella quanto funzionale.

La missione di AEHRA è fornire ai clienti un'esperienza di guida senza precedenti che sia bella, rispettosa dell'ambiente e funzionale.

Nato negli Stati Uniti e cresciuto in Italia, Nada ha conseguito un Master Degree in Fisica Teorica presso l'Università di Cambridge e un PhD in Matematica Applicata presso l'Imperial College di Londra. Successivamente ha fatto esperienza nel settore bancario, prima di creare una società multinazionale per il commercio di materie prime. Imprenditore di grande esperienza, è anche un abile pilota e un appassionato paracadutista. Data la sua conoscenza dell'aerodinamica avanzata, nel 2015 ha fondato Aero Gravity, la galleria del vento verticale più grande d'Europa, con Sandro Andreotti, che è anche Co-Founder e Chief Operating Officer di AEHRA.

Nada ha osservato che nessun produttore automobilistico stava sfruttando appieno l'architettura elettrica emergente per offrire un vero e proprio cambiamento nell'aerodinamica del veicolo, nel design, nello spazio dell'abitacolo, nel comfort e nell'esperienza di viaggio dei passeggeri.

Hazim Nada, Co-Founder, Presidente e Chief Executive Officer di AEHRA, ha dichiarato:

"La vision di AEHRA è quella di risolvere le criticità fondamentali nell'attuale fase di transizione automobilistica verso l'elettrico. In primis la necessità di creare veicoli elettrici veramente desiderabili, che siano concepiti fin dall'inizio come elettrici, senza legami agli schemi concettuali ereditati dalla tradizione dei veicoli a combustione interna. Il tutto espresso in un nuovo paradigma di design italiano".

"L'architettura dei veicoli di AEHRA non assomiglia a nessuna delle tradizionali forme dei motori a combustione interna. Cambiando radicalmente l'approccio alla progettazione e al design, proiettandolo in una nuova era dell'esperienza automobilistica".

"Non stiamo solo parlando di acquistare un'auto online, come già accade, ma intendiamo riscrivere completamente il customer journey, dalla ricerca dell'auto fino al post vendita, creando un'esperienza unica che non terminerà al momento dell'acquisto ma consentirà di entrare in una community davvero esclusiva".

Spazio e comfort ai vertici della categoria con tecnologia trasformativa

Il SUV iniziale di AHERA potrà ospitare comodamente quattro giocatori professionisti di Basket della NBA (National Basketball Association), lasciando spazio al centro della fila dei sedili posteriori per un adulto di circa 1.80 mt

Mentre ogni modello AEHRA sarà dotato degli ultimi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), con l'obiettivo di raggiungere la guida completamente autonoma, il guidatore è posto al centro del veicolo. Un telaio monoscocca in fibra di carbonio eccezionalmente robusto e ultraleggero ridurrà significativamente il peso del veicolo, migliorerà l'autonomia e fornirà eccezionale agilità e piacere di guida.

Oltre le prestazioni, oltre la portata

Dotati di una tecnologia all'avanguardia nella piattaforma della batteria, il SUV e la berlina AEHRA punteranno ad almeno un'autonomia di 800 km e prestazioni senza precedenti.

"Quando AEHRA raggiungerà il mercato, molte delle sfide che oggi ostacolano i produttori di veicoli elettrici saranno superate. La preoccupazione rispetto all'autonomia non sarà più un problema per i clienti. Gli elementi differenzianti per un potenziale cliente saranno tutti gli altri elementi della customer experience quali lo stile e la dinamica del veicolo, l'esperienza nell'abitacolo e tutto ciò che concerne l'acquisto, l'utilizzo e il possesso dell'auto" - prosegue Nada.

Un'esperienza cliente fluida

La convinzione del team di AEHRA che le potenzialità delle architetture di avanguardia dell'elettrico non siano ancora state completamente espresse è accompagnata da una ricerca dettagliata nel modello di produzione e di vendita per far vivere un'esperienza fluida e agile al cliente che sceglie auto di alta gamma.

"La roadmap tecnologica dei prossimi due anni porterà i veicoli elettrici a livelli di potenza e di autonomia che supereranno le esigenze più sfidanti di qualsiasi cliente, anche del più esigente. La questione che rimarrà aperta, una volta che performace e autonomia diventeranno commodity, sarà saper rispondere alle aspettative di innovazione del mercato. Parliamo dunque di tutti gli altri elementi che il cliente finale sente e vive come fondamentali quali le forme del veicolo e la risultante abitabilità", ha spiegato Nada.

Approccio produttivo "Asset-light" per il massimo ritorno sull'investimento nel rispetto dell'ambiente

Rispetto a produzione e assemblaggio, AEHRA adotterà un suo approccio strategico e sostenibile che consiste nella selezione delle migliori e più innovative tecnologie, processi e materiali disponibili a livello globale. AEHRA sarà il primo produttore a utilizzare nuove tecnologie di materiali compositi per la produzione di veicoli di serie che non necessitano di internalizzare unità di produzione costose quali le catene di alluminio o leghe metalliche e i sistemi di verniciatura dei veicoli. Le auto prodotte avranno anche il considerevole vantaggio di essere più leggere e quindi un impatto ambientale decisamente contenuto.

Roadmap per il successo

Con ingenti finanziamenti privati, AEHRA ha stabilito una chiara tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business.

AEHRA svelerà il design finale e i nomi del suo SUV e della sua berlina nel 2022, con consegna ai clienti prevista nel 2025.

Il Co-Founder, Presidente e Chief Executive Officer di AEHRA, Hazim Nada, e il Co-Founder e Chief Operating Officer, Sandro Andreotti, saranno supportati da un ampio team di esperti composto da professionisti con profonda esperienza in diversi settori, tra cui personaggi di spicco a livello mondiale in campo automobilistico. Filippo Perini, che ha ricoperto numerosi ruoli senior nel design con aziende come Audi, Lamborghini e Italdesign, ricoprirà il ruolo di Chief Designer.

Tutte le informazioni su AEHRA e sui modelli in arrivo sono disponibili sul sito www.aehra.com.

AEHRA è una startup nata per offrire un cambiamento radicale nella progettazione e nell'esperienza d'acquisto dei veicoli elettrici di alta gamma. Con sede a Milano, AEHRA è un'azienda globale finanziata da capitali privati che innova l'ecosistema automobilistico esistente, diffondendo i valori del design italiano, dell'ingegneria mondiale e del servizio clienti americano. Tutto questo consentirà di sfruttare al massimo i vantaggi della tecnologia dei veicoli elettrici di futura generazione.

AEHRA è un marchio registrato di AEHRA, Inc.

