Ajax fonde il trofeo per i tifosi

Il direttore generale Edwin van der Sar: "In questa stagione abbiamo dovuto cavarcela in gran parte senza i nostri tifosi. Per meglio dire, non erano seduti sugli spalti. Ciononostante, ogni settimana abbiamo sentito il loro supporto. Quando raggiungevamo lo stadio, sui social e nel nostro contatto personale. In precedenza con il motto "This title is for you" [questo titolo è per voi], abbiamo voluto dedicare il titolo ai nostri tifosi, la condivisione del trofeo ne è la prova definitiva." Dopo questa annata davvero turbolenta, rendiamo partecipi del nostro titolo i tifosi nella sua forma più pura.

Anche per i giocatori, il fatto di dover giocare senza i tifosi è stata una strana sensazione. Ecco cosa dice l'attaccante dell'Ajax Dušan Tadić: "Giocare in uno stadio vuoto non è come farlo in una Johan Cruijff ArenA stracolma. Nella stagione appena trascorsa i nostri tifosi ci sono mancati tantissimo qui ad Amsterdam e durante tutte le trasferte. Per questo vogliamo dedicare questo titolo ai nostri tifosi e non vediamo l'ora di poter giocare davanti a loro".

L'Ajax in questa stagione ha giocato 30 delle sue 34 partite di serie A in uno stadio vuoto. In questo periodo gli Amsterdammers hanno vinto sia la coppa KNVB che il titolo di campioni d'Olanda.

Tutti gli abbonati ricevono una stella del peso di 3,45 grammi, 0,06 grammi dei quali provengono dal trofeo.

Photo description:

- Ajax melts trophy for fans

- Ajax captain Dušan Tadić with one of the 42.000 champion stars

Video - https://www.youtube.com/watch?v=N2mSUFz8YvI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508290/Piece_of_Ajax.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508291/Tadic___Piece_of_Ajax.jpg

SOURCE AFC Ajax