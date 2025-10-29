Alibaba.com presenta il due volte olimpionico Alistair Brownlee come giudice all'evento CoCreate Europe di Alibaba.com

LONDRA, 29 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma leader nel commercio elettronico business-to-business (B2B) a livello globale, ha annunciato oggi che il due volte campione olimpico di triathlon Alistair Brownlee sarà giudice per l'Athlete Track di CoCreate Pitch 2025, la competizione dedicata alle start-up orientate al prodotto, in cui PMI e imprenditori presentano le loro idee innovative e si connettono con i principali produttori e investitori internazionali.

Lo scorso anno, Alibaba.com è diventata partner esclusiva della quarta edizione del programma Athlete365 Business Accelerator, un'iniziativa guidata dal CIO volta a supportare gli atleti nelle opportunità di doppia carriera e transizione professionale, aiutandoli a diventare imprenditori. Nell'ambito dell'impegno di Alibaba.com a sostenere le ambizioni imprenditoriali degli atleti, Alistair Brownlee sarà giudice per l'Athlete Track, uno spazio dedicato alle presentazioni di start-up all'interno di CoCreate Pitch riservato a olimpionici, paralimpici e atleti professionisti.

CoCreate Pitch è il programma principale di CoCreate 2025, l'evento B2B di Alibaba.com dedicato alle PMI, che riunisce imprenditori, produttori e investitori in una giornata completa di innovazione di prodotto e sviluppo d'impresa.

Dopo il successo della tappa statunitense a Las Vegas, tenutasi a settembre di quest'anno, l'edizione europea si svolgerà per la prima volta il 14 novembre 2025 a Londra, offrendo una piattaforma dinamica per favorire il networking e la crescita degli imprenditori.

Dieci posti saranno riservati ai partecipanti dell'Athlete Track per la finale europea di CoCreate, che si terrà a Londra il 14 novembre. In totale, 30 finalisti presenteranno dal vivo le loro idee di prodotto alla giuria, e dieci vincitori riceveranno premi fino a 20.000 dollari ciascuno. Il vincitore finale otterrà 200.0001 dollari per supportare lo sviluppo del proprio prodotto, all'interno di un montepremi complessivo di 400.000 dollari dedicato all'Europa.

Oltre alla possibilità di vincere premi in denaro, l'Athlete Track offrirà ai finalisti accesso a mentorship, visibilità a livello globale e supporto da parte di esperti del settore.

Alistair Brownlee è noto per i suoi successi sportivi, avendo vinto consecutivamente il titolo olimpico nel triathlon ai Giochi Olimpici del 2012 e del 2016, ed è anche un sostenitore dell'imprenditorialità e dell'innovazione, avendo co-fondato la propria agenzia di gestione sportiva e investito in diverse start-up nel settore fit-tech. Ha commentato: "Sono entusiasta di sostenere l'Athlete Track a CoCreate Pitch, perché non si tratta solo di idee di business. È anche una questione di determinazione e resilienza, qualità che noi atleti dimostriamo ogni giorno. Avviare una propria impresa richiede la stessa motivazione, creatività e capacità di lavoro di squadra, e non vedo l'ora di supportare gli atleti che trasformano queste competenze in prodotti innovativi in grado di avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sul successo nel mondo reale. Piattaforme come Alibaba.com offrono un sostegno straordinario alle PMI, e incoraggiano sia i nuovi imprenditori sia quelli già affermati a sfruttarne appieno le opportunità."



Emma Terho, Presidente della Commissione Atleti del CIO, ha dichiarato: "Sostenere e valorizzare gli atleti durante la loro carriera sportiva e oltre è un obiettivo fondamentale del CIO e della Commissione Atleti del CIO. L'Athlete Track a CoCreate Pitch crea un collegamento straordinario tra sport e imprenditorialità, dimostrando come disciplina e dedizione degli atleti possano generare business innovativi e guidati dai prodotti. Per questo siamo grati ad Alibaba.com per il loro impegno nel supportare gli atleti attraverso questa iniziativa. Non vediamo l'ora di vedere la prossima generazione di atleti-imprenditori lasciare il proprio segno anche al di fuori del campo."

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avere Alistair a bordo come giudice atleta per CoCreate Pitch. I suoi straordinari successi olimpici, uniti all'esperienza come imprenditore e investitore, lo rendono la scelta ideale per giudicare l'Athlete Track, un'iniziativa che sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel supportare gli atleti nelle loro carriere al di là dello sport."

CoCreate Europe offrirà approfondimenti e accesso agli strumenti all'avanguardia di Alibaba.com, alla sua rete di fornitori e agli strumenti di sourcing basati su intelligenza artificiale, AI Mode e Accio, che automatizzano l'intero processo di approvvigionamento, collegando gli acquirenti a oltre 200.000 fornitori verificati in 76 categorie industriali e 200 milioni di prodotti. Inoltre, verrà messo in evidenza il servizio Trade Assurance, che consente alle PMI di operare con maggiore fiducia e affidabilità nella propria catena di approvvigionamento. Nel complesso, queste soluzioni permettono alle PMI di risparmiare tempo e concentrarsi sulla crescita del proprio business.

L'evento prevede anche keynote e panel su temi che spaziano dal contenimento dei costi aziendali e dalla costruzione di supply chain resilienti, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per favorire la crescita, espandersi oltre i confini e cogliere le tendenze che plasmeranno il 2026 e gli anni a venire. Inoltre, saranno numerose le opportunità di networking per i venditori, che potranno entrare in contatto con professionisti del sourcing, fornitori, investitori e influencer del mondo delle PMI.

Come partecipare a CoCreate Europe, Londra, 14 novembre (InterContinental Hotel – The O2)

I biglietti sono disponibili su https://www.alibabacocreate.com/. I partecipanti possono scegliere tra biglietti General, Premium o VIP, ciascuno dei quali offre pieno accesso alle sessioni, opportunità di networking ed esperienze esclusive.

Note per I redattori

1Il cash pool totale di CoCreate Pitch comprende il 50% di premio non diluitivo e il 50% in crediti e supporto.

Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5589349/Logo.jpg