Angelini Pharma acquisisce Arvelle Therapeutics e diventa uno dei leader europei nell'innovazione dei trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) e per la salute mentale

In seguito all'acquisizione di Arvelle Therapeutics da parte di Angelini Pharma, quest'ultima diventerà la licenziataria esclusiva della commercializzazione di cenobamato nell'Unione Europea e in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera e Regno Unito). Angelini prevede di lanciare cenobamato dopo aver ricevuto l'approvazione dell' Agenzia europea per i medicinali (EMA, European Medicines Agency), prevista per il 2021.

Dalla fondazione dell'azienda, nel 2019, il team di Arvelle si è impegnato al massimo al fine di rendere disponibile cenobamato alle persone affette da epilessia in Europa, creando al tempo stesso un valore significativo per i suoi azionisti. Il team ha collaborato a stretto contatto con gli enti regolatori europei per depositare la domanda di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e ha preparato il lancio con un'organizzazione pan-europea e in tutte le aree chiave dell'azienda.

Cenobamato è stato definito Promising Innovative Medicine ("medicinale promettente e innovativo") dall'MHRA del Regno Unito per il trattamento delle convulsioni a esordio focale resistenti ai farmaci nell'adulto. Cenobamato è una small molecule dotata di un duplice meccanismo d'azione unico. Esso agisce modulando positivamente il canale ionico dell'acido γ-amminobutirrico (GABAA) e inibendo le correnti di sodio voltaggio-dipendenti. I principali risultati clinici hanno documentato l'efficacia di cenobamato, mostrando una riduzione significativa della frequenza delle crisi (mediana del numero di episodi), con un maggior numero di pazienti che hanno ottenuto una riduzione del 50% o più della frequenza delle crisi rispetto al braccio placebo1. Cenobamato è approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA) come farmaco antiepilettico (ASM, anti-seizure medication) per il trattamento delle convulsioni a esordio focale nell'adulto ed è disponibile in compresse con il marchio XCOPRI®.

"È l'investimento più significativo nella storia del nostro Gruppo" – hanno commentato Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni, rispettivamente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Angelini Holding – "ed è la conferma del nostro impegno come azionisti nei confronti del business farmaceutico, che rimane il più grande del nostro Gruppo. Questa acquisizione rappresenta una svolta importante nel nostro percorso di crescita, poiché ci proietta definitivamente verso una dimensione multinazionale, a cui per altro guardano tutte le società del Gruppo Angelini. Siamo orgogliosi di aver conquistato, per la seconda volta in un anno un asset ambito e significativo, che ci rafforza e ci posiziona tra i più importanti protagonisti del mercato".

"In Angelini Pharma siamo entusiasti di questo promettente accordo, nonché dell'impegno e del lavoro che i nostri colleghi di Arvelle hanno investito nella loro azienda nel corso degli ultimi anni. Condividiamo la stessa cultura incentrata sul paziente e la stessa ambizione a essere agili", ha affermato Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma. "Questo accordo ci spingerà a diventare uno dei principali attori a livello europeo: saremo infatti in grado di soddisfare le esigenze dei pazienti con diversi disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), grazie a un portfolio innovativo, a eccellenti capacità mediche e a un'ampia presenza commerciale, e all'apertura di affiliate dirette in Francia, Regno Unito, Paesi nordici e Svizzera entro il 2022".

"Sono molto orgoglioso del team che abbiamo costruito ad Arvelle e dei progressi che abbiamo compiuto negli ultimi due anni per rendere disponibile cenobamate alle persone che soffrono di epilessia in Europa", ha dichiarato Mark Altmeyer, Presidente e CEO di Arvelle Therapeutics. "Riteniamo che con Angelini Pharma esista un'ottima affinità strategica, e crediamo che l'acquisizione di Arvelle e il lancio di cenobamate possano contribuire ad accelerare il loro obiettivo, quello cioè di diventare protagonisti nel settore delle malattie del SNC".

SK Biopharmaceuticals – un'innovativa azienda farmaceutica globale quotata nella Borsa coreana – ha annunciato di aver accettato di cedere ad Angelini Pharma la sua partecipazione del 12% in Arvelle Therapeutics. SK Biopharmaceuticals riceverà tutti i pagamenti ereditati dall'accordo di licenza stipulato tra Arvelle Therapeutics e SK Biopharmaceuticals nel febbraio 2019. Inoltre, Angelini Pharma si assumerà l'onere delle quote di compartecipazione alle entrate dovute ad alcuni azionisti di Arvelle.

"Siamo lieti di poter iniziare con Angelini Pharma una nuova relazione professionale, che consentirà a tutti noi di compiere un passo avanti nel lancio di cenobamato in Europa, come abbiamo promesso alla comunità dell'epilessia", ha dichiarato il Dr. Jeong Woo Cho, CEO di SK Biopharmaceuticals. "Questo segna non solo l'inizio di un nuovo rapporto con Angelini, ma anche il nostro ingresso in Europa. SK Biopharmaceuticals continuerà a compiere ogni sforzo insieme ai suoi partner per fornire una nuova opzione di trattamento ai pazienti di tutto il mondo".

Per Arvelle svolge il ruolo di advisor finanziario unico Centerview Partners UK LLP, mentre hanno il ruolo di consulenti legali Sidley Austin LLP e NautaDutilh NV. Per Angelini Pharma ha svolto il ruolo di consulente legale White & Case (Europe) LLP, con il supporto di KPMG per la due diligence Tax & Accounting.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213125/Angelini_pharma_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394109/Arvelle_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Angelini Pharma