Angelini Pharma acquiert Arvelle Therapeutics pour créer un innovateur européen de premier plan dans le domaine du système nerveux central (SNC) et des traitements contre les troubles mentaux

Suite à l'acquisition d'Arvelle Therapeutics par Angelini Pharma, cette dernière disposera de la licence exclusive pour commercialiser le cénobamate dans l'Union européenne et dans d'autres pays de l'Espace économique européen (Suisse et Royaume-Uni). Angelini prévoit de lancer le cénobamate après avoir reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui est prévue pour 2021.

Depuis sa création en 2019, l'équipe de direction d'Arvelle s'est concentrée sur l'apport de cénobamate aux personnes souffrant d'épilepsie en Europe, tout en créant également une valeur significative pour les actionnaires. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les organismes de réglementation européens pour faire avancer la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM), et ils se sont bien préparés au lancement en mettant en place une organisation à travers l'Europe et en assurant la préparation au lancement dans les domaines clés de l'entreprise.

Le cénobamate est un médicament innovant et prometteur de la MHRA du Royaume-Uni pour le traitement des crises d'épilepsie focales résistantes aux médicaments chez l'adulte. Le cénobamate est une petite molécule dotée d'un double mécanisme d'action unique et complémentaire. Il agit de manière positive en modulant le canal d'ion de l'acide γ-aminobutyrique (GABA) et en inhibant les courants sodiques voltage-dépendants. Les principaux résultats de l'étude ont documenté l'efficacité clinique de cénobamate en montrant une réduction significative plus importante de la fréquence médiane des crises et plus de patients atteignant une réduction d'au moins 50 % de la fréquence des crises par rapport au groupe placebo [1]. Le cénobamate est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis en tant que médicament anti-épileptique (MAE) pour le traitement des crises partielles (focales) chez l'adulte. Il est disponible sous le nom de marque XCOPRI® (comprimés de cénobamate) CV.

« C'est l'investissement le plus important dans l'histoire de notre groupe », ont commenté Thea Paola Angelini et Sergio Marullo de Condojanni, respectivement vice-présidente exécutive et PDG d'Angelini Holding, « et c'est la confirmation de l'engagement des actionnaires envers le secteur pharmaceutique, qui reste notre plus grande activité. Cette acquisition représente une étape importante dans notre croissance, car elle nous pousse clairement vers la dimension multinationale, vers laquelle sont tournées toutes les sociétés d'Angelini Group. Pour la deuxième fois en un an, nous sommes parvenus à remporter un actif important et convoité, qui nous renforce et nous place parmi les acteurs les plus importants du marché, et nous en sommes fiers. »

« Chez Angelini Pharma, nous sommes ravis de signer cet accord prometteur et nous sommes enthousiasmés par l'engagement et le travail que nos collègues d'Arvelle ont consacrés à l'entreprise au cours de ces dernières années. Nous partageons la même culture axée sur le patient et la même attitude d'agilité », a déclaré Pierluigi Antonelli, PDG d'Angelini Pharma. « Cette transaction nous permettra de devenir un acteur européen de premier plan, bien positionné pour répondre aux besoins des patients souffrant de différents troubles du système nerveux central (SNC), grâce à un portefeuille innovant, à des capacités médicales distinctives et à une présence commerciale étendue, ainsi qu'à l'ouverture de filiales directes en France, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et en Suisse d'ici 2022. »

« Je suis très fier de l'équipe que nous avons mise en place chez Arvelle et des progrès que nous avons réalisés au cours des deux dernières années pour aider à apporter le cénobamate aux personnes souffrant d'épilepsie en Europe », a déclaré Mark Altmeyer, président et PDG d'Arvelle Therapeutics. « Nous pensons qu'il existe une excellente adéquation stratégique avec Angelini Pharma et nous sommes convaincus que l'acquisition d'Arvelle et le lancement du cénobamate peuvent aider à accélérer leur objectif de devenir un acteur majeur de l'industrie du SNC. »

SK Biopharmaceuticals, une société pharmaceutique innovante mondiale cotée à la bourse de Corée, a annoncé avoir accepté de vendre sa participation de 12 % dans Arvelle Therapeutics à Angelini Pharma. SK Biopharmaceuticals restera éligible pour recevoir tous les paiements hérités de l'accord de licence signé entre Arvelle Therapeutics et SK Biopharmaceuticals en février 2019. En outre, les paiements de revenus dus à certains des actionnaires d'Arvelle seront assumés par Angelini Pharma.

« Nous sommes ravis d'entamer une nouvelle relation de travail avec Angelini Pharma qui nous permettra à tous de faire un pas en avant vers le lancement du cénobamate en Europe, comme nous l'avons promis à la communauté de l'épilepsie », a déclaré le Dr Jeong Woo Cho, PDG de SK Biopharmaceuticals. « Cela marque le début non seulement d'une nouvelle relation avec Angelini, mais aussi l'année de notre entrée en Europe. SK Biopharmaceuticals poursuivra ses efforts avec nos partenaires afin de fournir une nouvelle option de traitement aux patients du monde entier. »

Pour Arvelle, Centerview Partners UK LLP agit en tant que conseiller financier exclusif, et Sidley Austin LLP en tant que conseiller juridique. NautaDutilh N.V. apporte également un conseil juridique. Pour Angelini Pharma, White & Case (Europe) LLP agit en tant que conseiller juridique, avec le soutien de KPMG pour les contrôles préalables de la fiscalité et de la comptabilité.

