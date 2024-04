ANNUNCIATA LA GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLE LENTI A CONTATTO

Rivelata durante l'evento ASSOTTICA "Contact Lens Inspiration Day - Dal genio di Leonardo alla visione del futuro" svoltosi a Roma

ROMA, 10 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Si è svolto l'8 aprile a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo della Cancelleria, l'evento nazionale istituzionale "Contact Lens Inspiration Day - dal genio di Leonardo alla visione del futuro" organizzato da ASSOTTICA.

Durante il "Contact Lens Inspiration Day" rivolto a coloro che fanno della contattologia la propria missione, è stata presentata al settore l'iniziativa "Giornata mondiale delle lenti a contatto" ideata da Euromcontact la federazione europea delle associazioni e delle imprese produttrici di lenti a contatto e soluzioni.

L'evento, moderato dalla divulgatrice scientifica Johann Rossi Mason, ha visto la partecipazione speciale di Nicoletta Romanoff, attrice cinematografica e televisiva, che durante la Celebrity Contact Lens Story ha raccontato della sua esperienza recente con le lenti a contatto.

È stata inoltre svelata la data dedicata alla celebrazione della Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, ovverosia il 15 aprile 2025. Obiettivo è celebrare le lenti a contatto, aumentare la consapevolezza sui loro benefici, diffondere informazione sulla corretta e sicura gestione di questo strumento di correzione visiva e ovviamente raccontare come le lenti a contatto siano capaci di migliorare la qualità della vista e quindi la vita la vita degli ametropi.

"La Giornata mondiale delle lenti a contatto sarà un'opportunità straordinaria per diffondere consapevolezza sull'importanza di questo strumento di correzione visiva, i benefici che offre e sul suo utilizzo responsabile. Lavorando gli attori del settore, oculisti e ottici che hanno un contatto diretto con gli ametropi e noi aziende che da sempre ci impegniamo nella ricerca per offrire prodotti all'avanguardia, possiamo fare la differenza nella vita di milioni di persone in tutto il mondo." Ha dichiarato Andrea Milletti Presidente ASSOTTICA Gruppo Contattologia.

La data del 15 Aprile, per celebrare la Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, è stata scelta proprio perché legata alla nascita di Leonardo Da Vinci, il primo ad avere avuto la brillante intuizione concettuale legata all'odierna lente a contatto.

Nel 1508 difatti, Da Vinci abbozzò tale idea in un suo trattato, indicando l'effetto prodotto sulla vista tramite l'immersione del viso in una ciotola d'acqua. Realizzò persino un cilindro di vetro con un grande imbuto da un lato per riempirlo d'acqua. Leonardo Da Vinci eseguì diversi esperimenti che aprirono la strada al concetto di visione con le lenti a contatto.

ASSOTTICA Gruppo Contattologia è l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e soluzioni per la loro manutenzione. Opera attivamente da oltre 40 anni per la diffusione della conoscenza di caratteristiche e potenzialità delle lenti a contatto, oltre dell'importanza di una corretta gestione. Informazioni su assottica.it

https://youtu.be/zymgHQqQRGU