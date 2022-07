ANNUNCIO DI UNA SVOLTA FONDAMENTALE NELLA GENERAZIONE, NELLO STOCCAGGIO E NEL TRASPORTO DI ENERGIA DA IDROGENO

EAT ha sviluppato un materiale innovativo in silicio poroso, chiamato Si+, in grado di generare, on demand, idrogeno ultra-puro da una fonte di acqua. Si+ può anche fungere da materiale per generare idrogeno allo stato solido, compatto, robusto e facilmente trasportabile.

Ha il potenziale per risolvere le sfide significative dello stoccaggio, del maneggio e del trasporto sicuri dell'idrogeno, inibitori storici della crescita dell'economia dell'idrogeno.

Come fonte garantita di energia sicura e on-demand, Si+ ha molteplici utilizzi. Può facilitare la graduale eliminazione di costosi e inquinanti gruppi di generatori diesel di supporto, noti come "genset".

Si+ è un sostituto ideale per l'olio combustibile marino, che verrà gradualmente eliminato il prossimo anno, e offre una soluzione di accumulo di energia termica attraverso il calore esotermico che viene rilasciato durante la reazione di generazione di idrogeno Si+.

Si+ supporterà l'introduzione di massa di veicoli elettrici a celle di combustibile a idrogeno e voli alimentati a idrogeno.

Le stazioni di rifornimento di idrogeno Si+ che generano idrogeno on-demand a livello locale possono condividere lo spazio delle stazioni di rifornimento esistenti, riducendo le spese di capitale e le spese operative.

"Si+ facilita una forma di energia garantita rispetto all'energia rinnovabile, che spesso è intermittente. È il primo materiale distribuibile per lo stoccaggio di energia della parità di rete", ha dichiarato Albert Lau, CEO di EAT, "La tecnologia Si+ ha il potenziale per far avanzare l'economia dell'idrogeno per decenni".

Durante un webcast, Lau ha dimostrato come Si+ possa generare idrogeno da una fonte di acqua. "È possibile comparare le cartucce inerti sottovuoto Si+ con le cialde e le capsule della macchina da caffè, basta aggiungere acqua e rilasciare il prodotto!" ha detto.

Il processo di produzione consuma elettricità sottoutilizzata, non emettendo gas serra. La materia prima è il silicio metallurgico, che può essere ottenuto dalla sabbia insieme a una fonte di carbonio, o dal silicio riciclato da pannelli solari danneggiati o fuori uso altrimenti destinati alla discarica.

Visualizza il webcast:

https://youtu.be/BfKG0UsxAKk

https://www.epro-atech.com/media

Media asset (compresi infografica e video):

https://www.epro-atech.com/media

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1860597/Si_Application_Process_demonstration.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860596/Si_porous_silicon_material.jpg

SOURCE EPRO Advance Technology Limited