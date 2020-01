Anteprima fiera - Austro Vin Tulln 2020: la più grande fiera specializzata dell'agricoltura in Austria

TULLN AN DER DONAU, Austria, 21 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Austro Vin Tulln, la più grande fiera specialistica in Austria per l'agricoltura, si terrà dal 30 gennaio al 1° febbraio 2020. La fiera specialistica è incentrata esclusivamente sui settori di crescita dinamica della viticoltura, frutticoltura, tecnologia e marketing nella produzione di vino. Si susseguiranno varie conferenze specialistiche tenute sul palco da esperti durante i tre giorni della fiera. Il periodo perfetto e la location ottimale per tutti i produttori di vino e di frutta.

Grande spazio espositivo

In un'area di 18.000 m², 240 espositori specializzati presenteranno 380 marchi con le ultime innovazioni in viticoltura, frutticoltura, tecnologia e marketing nella produzione di vino.

Programma specialistico

Un fantastico programma specializzato sarà guidato dai migliori sponsor: Weinbauverband Österreich (Associazione dei viticoltori austriaci) e Bundesobstverband Österreich (Associazione federale austriaca della frutta) in collaborazione con l'Università della Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna, e con le scuole professionali di viticoltura e frutticoltura. Tutto ciò complementa perfettamente il concept della fiera.

Sommario dei vari temi:

Meccanizzazione all'aperto: piantatrici, trattori e mezzi di trasporto, tecnologia per il raccolto, semi, coltivazione del suolo, coltivazione da frutto e della vite, impianti di irrigazione, protezione e nutrizione delle piante, coltura dell'uva e della frutta

Tecnologia per la produzione di vino: pompe e sistemi di trasporto, tecnologie di filtrazione, macchinari per la trasformazione dell'uva e della frutta, sistemi di cernita, lavorazione del vino, dei succhi di frutta e dei liquori, tecnologia per i vini perlati e frizzanti, serbatoi per vini e bibite, tecnologie di distillazione, analitici

Riempimento e imballaggio: sistemi di smistamento e controllo, sistemi di riempimento, tecnologia di sigillatura, imballaggi e attrezzatura, stoccaggio e raffreddamento, macchinari per l'imballaggio

Servizi e marketing: servizi di informazione, vendita e presentazione, bar, direct marketing.

Premio Austro Vin

Il "Premio Austro Vin" viene assegnato per la prima volta durante la fiera. Molti espositori specializzati hanno sottoposto le loro innovazioni. Una giuria di esperti ha scelto i vincitori sulla base dei seguenti criteri: livello di innovazione, maturità del mercato e sostenibilità. I premi saranno consegnati durante la cerimonia di apertura nelle categorie viticoltura, tecnologia per la vinificazione, marketing, sostenibilità e frutticoltura.

Orari di apertura:

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle 18:00

Sabato 1 febbraio dalle ore 10:00 alle 17:00

Contatto:

Messe Tulln GmbH

Messegelände 1

3430 Tulln an der Donau

Austria

Sito web: www.messe-tulln.at

