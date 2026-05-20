Appian evolve l'IA nei Processi per conseguire risultati aziendali su vasta scala

Le nuove funzionalità nell'automazione agentica e nello sviluppo spec-driven assistito dall'IA trasformano il lavoro complesso.

MILANO, 20 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq: APPN] ha annunciato oggi miglioramenti alla propria Piattaforma, tra cui lo sviluppo spec-driven assistito dall'IA e l'integrazione del Model Context Protocol (MCP) per gli agenti. Ancorando l'IA all'interno dei processi, Appian elimina i principali ostacoli al valore dell'intelligenza artificiale: dati frammentati e mancanza di affidabilità e controllo. I modelli di processo offrono la struttura necessaria per fornire risultati in modo sicuro e su vasta scala.

Le evoluzioni degli agenti IA consentono un lavoro più intelligente e coordinato

Gli agenti IA in Appian sono ancora più intelligenti, sicuri ed efficaci perché dispongono di una struttura, un contesto e guardrail migliori. Appian sta migliorando l'interoperabilità: adottando standard potenti come il Model Context Protocol (MCP), gli agenti Appian potranno interfacciarsi in modo sicuro con i sistemi aziendali esterni. Gli agenti IA di terze parti avranno accesso a potenti strumenti Appian come il data fabric, che fornisce in modo esclusivo un accesso unificato in lettura-scrittura ai dati aziendali.

Appian sta, inoltre, potenziando l'apprendimento degli agenti, offrendo agli utenti la possibilità di monitorarne le prestazioni e di applicare la memoria di un agente ai vari processi per migliorare il processo decisionale. Gli utenti potranno presto ampliare questa funzionalità fornendo all'IA indicazioni sugli obiettivi da ottimizzare e raccomandazioni di perfezionamento da applicare in modo sicuro.

Valore per i clienti

Global Excel Management, fornitore mondiale di servizi di gestione del rischio sanitario, utilizza Appian per trasformare i processi di gestione dei sinistri con l'IA.

"Come parte della nostra trasformazione digitale, stiamo evolvendo i nostri processi di gestione dei sinistri passando da flussi di lavoro frammentati a un livello operativo avanzato grazie ai progressi tecnologici abilitati dalle funzionalità IA", ha dichiarato Pascal Tanguay, SVP Global Technology Services, Global Excel Management. "Con Appian, i nostri processi saranno unificati. Dall'acquisizione iniziale alla liquidazione, la nostra tecnologia avanzata ridurrà le attività ridondanti e la complessità per i nostri collaboratori. Questo garantisce che i nostri processi di gestione dei sinistri siano coerenti e completati in modo più efficiente e accurato."

Il contesto fornisce agli agenti un vocabolario comune per i dati aziendali

Per supportare le funzionalità avanzate degli agenti, Appian sta potenziando il proprio data fabric già leader di settore. Il data fabric di Appian è stato migliorato per fornire un modello di metadati unificato che offre agli agenti un contesto più chiaro su come le informazioni sono strutturate e collegate tra i diversi sistemi.

Rafforzando il suo impegno a supporto delle piattaforme dati leader di settore, Appian sta avviando una partnership tecnologica con Snowflake. Questa partnership unisce Appian AI come layer di orchestrazione con l'AI Data Cloud di Snowflake, combinando aggregazione dei dati, addestramento dei modelli e orchestrazione dei processi per ottenere un valore aziendale immediato. L'integrazione diretta abilitata da MCP tra il data fabric di Appian e Snowflake fornisce agli agenti un contesto aziendale più approfondito e consente loro di interagire direttamente con Snowflake Cortex AI per prendere decisioni intelligenti basate sui dati.

"Le aziende non hanno bisogno di altri esperimenti con l'IA, hanno bisogno di un'IA che produca risultati aziendali reali su dati governati", ha dichiarato Baris Gultekin, Vice President of AI di Snowflake. "Combinando l'orchestrazione dei processi e il data fabric di Appian con lo Snowflake AI Data Cloud, portiamo l'intelligenza direttamente nel flusso di lavoro. Insieme, abilitiamo un'IA sicura di livello enterprise in cui gli agenti possono accedere a dati affidabili tramite Cortex AI, agire con contesto e generare un impatto misurabile sull'azienda."

Sviluppo spec-driven assistito dall'IA

Lo sviluppo assistito dall'IA ha rivoluzionato la programmazione, ma le attività mission-critical necessitano di qualcosa che vada oltre un codice rapido ed economico. Appian introduce struttura intorno allo sviluppo assistito dall'IA: senza quella struttura, il codice generato dall'IA può generare problemi di conformità e debito tecnico anzichè produrre valore aziendale.

Appian sta introducendo lo sviluppo spec-driven assistito dall'IA: L'IA estrae specifiche dettagliate dalle applicazioni legacy per creare un piano visivo chiaro. Questo piano aiuta a visualizzare l'interfaccia utente, i modelli di dati e i flussi di processo per miglioramenti operativi rapidi e iterativi. Gli agenti di sviluppo basati sull' IA, operando sotto supervisione umana, completano le attività secondo le specifiche, accelerando la distribuzione e riducendo il rework.

I nuovi server MCP per sviluppatori consentiranno alle organizzazioni di utilizzare gli strumenti di sviluppo IA di loro scelta, come Claude Code o Kiro, per costruire e aggiornare le applicazioni Appian. Appian supporterà un'ampia gamma di modelli IA, consentendo ai team di lavorare negli ambienti che preferiscono.

Nel loro insieme, questi miglioramenti garantiscono la velocità e la produttività degli sviluppatori tipiche dello sviluppo assistito dall'IA, con un controllo di livello enterprise.

"Appian Composer, gli Agenti e i server MCP di Appian consentono un'orchestrazione dei processi agentici affidabile e la modernizzazione delle applicazioni", ha dichiarato Mike Beckley, Chief Technology Officer e Founder di Appian. "Composer integra l'orchestrazione agentica e il data fabric di Appian con nuovi strumenti di sviluppo spec-driven che sono sia conversazionali che iterativi. Appian Composer si basa sul nuovo MCP aperto di Appian, una rappresentazione basata su modelli dell'intero patrimonio applicativo — requisiti, applicazioni, entità di dati, logica, workflow, regole di sicurezza/governance, integrazioni e dipendenze multi-oggetto — ora esposta come contesto per consentire agli sviluppatori e agenti di evolversi e ottimizzare in modo sicuro."

Gli sviluppi annunciati sono stati presentati ad Appian World 2026 e saranno disponibili nelle prossime versioni. Per saperne di più, visita www.appian.com

Appian

Appian fornisce tecnologia per l'automazione dei processi. Automatizziamo processi complessi in grandi aziende e governi. La nostra piattaforma è nota per la sua affidabilità e scalabilità uniche. Automatizziamo processi da 25 anni e conosciamo le operazioni aziendali come nessun altro. Per ulteriori informazioni, visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

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