Arçelik è stata riconosciuta nel Corporate Knights' 2022 Global 100 Index

Il Global 100 Index 2022 è la 18a classifica annuale delle 100 aziende più sostenibili al mondo, e valuta meticolosamente le prestazioni delle aziende con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari, tenendo conto di quanto fanno al riguardo dei problemi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Questo riconoscimento segue un anno che ha visto Arçelik compiere grandi passi avanti nel soddisfare i suoi impegni in materia di sostenibilità. Alla Conferenza delle Nazioni Unite 2021 sui cambiamenti climatici (COP26), l'azienda ha annunciato di aver ripresentato obiettivi scientifici più ambiziosi per le emissioni di Livello 1 e 2, ed anche per le emissioni di gas a effetto serra di Livello 3 derivanti dall'uso dei prodotti venduti, cercando di raggiungere una riduzione del 50,4% a tutti e tre i livelli. Questo impegno, che ora attende l'approvazione dell'iniziativa "Obiettivi scientifici", dimostra che Arçelik comprende di avere la responsabilità di guidare la trasformazione energetica verso un futuro più sostenibile.

Il 2021 ha visto inoltre Arçelik diventare uno dei primi quarantacinque detentori del sigillo Terra Carta, consegnato al CEO di Arçelik Hakan Bulgurlu da Sua altezza il principe di Galles durante la COP26 di Glasgow. Il sigillo è sinonimo di un'azienda, che promuove l'innovazione ed è leader nel suo settore. Arçelik ha avuto diritto a questo riconoscimento grazie ai suoi Obiettivi scientifici e al suo piano d'azione, pubblicamente disponibile, volto alla decarbonizzazione e, infine, ad emissioni net zero lungo la catena di valore entro il 2050. L'azienda ha inoltre ottenuto per il terzo anno consecutivo il punteggio più alto nel settore dei beni durevoli per le famiglie DHP nell'Indice di sostenibilità Dow Jones (DJSI) e il suo CEO, Hakan Bulgurlu, è entrato a far parte della World Economic Forum Alliance of CEO Climate Leaders, un gruppo di 70 dirigenti di ogni parte del mondo, che stanno guidando la collaborazione intersettoriale per accelerare la transizione verso un'economia net zero.

Il CEO di Arçelik, Hakan Bulgurlu, ha dichiarato: "Siamo lieti di esserci classificati bene nel Corporate Knights' 2022 Global 100 Index. Come azienda, sappiamo di avere un impegno e una responsabilità nei confronti della sostenibilità e questo riconoscimento continua a stimolarci. Noi di Arçelik abbiamo compiuto grandi passi avanti lungo il percorso verso la sostenibilità e continuiamo a farlo. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto con tutti i nostri dipendenti e rivedendo i nostri impegni per le emissioni di gas a effetto serra di Livello 1, 2 e 3 ne diamo la dimostrazione."

Note per i redattori

INFORMAZIONI SU ARÇELIK

Con oltre 40.000 dipendenti in tutto il mondo, le attività globali di Arçelik includono filiali in 49 Paesi, 28 stabilimenti di produzione in 9 Paesi e 12 marchi (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). In qualità di società europea produttrice di elettrodomestici seconda per quota di mercato (sulla base dei volumi), nel 2020 Arçelik ha raggiunto un fatturato consolidato di 5 miliardi di euro. I 30 centri e uffici di ricerca e sviluppo e di design di Arçelik in ogni parte del mondo ospitano oltre 1.700 ricercatori e detengono ad oggi più di 3.000 richieste per brevetti internazionali. Nel 2021, Arçelik ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il punteggio più alto nella categoria beni durevoli per le famiglie DHP nell'Indice di sostenibilità Dow Jones in base alla valutazione della S&P Global Corporate Sustainability Assessment. In conformità con lo standard per la neutralità del carbonio PAS 2060, nel 2019 e 2020 Arçelik è diventata carbon neutral per le emissioni di livello 1 e 2 nella sua produzione globale con i propri crediti di carbonio verificati VSC, ottenuti per la produzione di elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla media del mercato turco. Grazie alla sua posizione di leadership nella sostenibilità e a un piano di decarbonizzazione su basi scientifiche per raggiungere il livello net zero, Arçelik è la prima e unica azienda del suo settore ad aver ricevuto il sigillo Terra Carta da Sua altezza reale il Principe di Galles. La missione di Arçelik è "Rispettare il mondo, essere rispettata in tutto il mondo".

www.arcelikglobal.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729869/Arcelik_Corporate_Knights.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729870/Arcelik_Hakan_Bulgurlu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

SOURCE Arçelik