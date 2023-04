Arco Technologies Inc. collabora con Baglietto per il sistema di alimentazione per mega yacht BZero

Arco Technologies Inc. progetterà, produrrà e integrerà per Baglietto un rivoluzionario sistema di alimentazione a idrogeno per yacht.

SOMERVILLE, Massachusetts, 20 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Arco Technologies Inc. e Baglietto hanno annunciato una partnership esclusiva per la creazione del modulo Fuel Cell per il rivoluzionario sistema di alimentazione a idrogeno per mega yacht BZero.

Arco Technologies Inc. è ancora una volta all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi di alimentazione a celle a combustibile con la progettazione del modulo Fuel Cell di tipo PEM, un sistema di alimentazione a idrogeno per yacht di dimensioni superiori a 50 metri. Il modulo Arco Fuel Cell è un componente fondamentale del sistema BZero di Baglietto che filtra e deionizza l'acqua di mare con un sistema di elettrolizzatori di tipo AEM, alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili. L'idrogeno viene immagazzinato all'interno di bombole di idruri metallici a temperatura e pressione stabili ed è utilizzato per produrre energia a zero emissioni.

David Zabetakis, CEO di Arco Technologies Inc., ha dichiarato: "Il nostro team è all'avanguardia nella transizione a bassa emissione di carbonio. Il modulo Fuel Cell a idrogeno è indubbiamente un salto nella giusta direzione per la transizione energetica e in risposta ai cambiamenti climatici che si sta verificando ovunque. Siamo entusiasti di portare questa tecnologia a bordo di yacht insieme a Baglietto".

I dettagli sul sistema BZero sono disponibili sul sito web https://www.baglietto.com/en/bzero/. Informazioni su Arco Technologies Inc. sono disponibili sul sito web https://arco.tech/.

Informazioni su ARCO TECHNOLOGIES INC.

Arco Technologies Inc. è un pioniere a livello globale nella transizione a bassa emissione di carbonio, specializzato nello sviluppo e nella produzione di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) ed elettrolizzatori con membrana a scambio anionico (AEM).

