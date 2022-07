Arithmos e seQure annunciano un'importante fusione per il settore Life Sciences

Con l'ambizione di diventare un partner strategico per i propri clienti, l'azienda combinata, che ora opera esclusivamente con il nome di Arithmos, offre ampie competenze e risorse che coprono le soluzioni tecnologiche, la gestione regolatoria e i servizi di consulenza per le aziende del settore Life Sciences.

VERONA, Italy, 19 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Arithmos Srl e seQure Srl annunciano la fusione delle due società, riconosciute a livello internazionale, creando così un unico partner strategico in grado di soddisfare le esigenze tecnologiche e di nicchia in materia di regolamentazione, qualità e farmacovigilanza per le aziende e le organizzazioni che conducono studi clinici e attività di ricerca e sviluppo, in Europa e nel mondo. Entrambe le società fanno parte del gruppo PM Holding (PMH).

Arithmos è stata fondata nel 2010 con l'idea di cambiare l'approccio delle aziende del settore Life Sciences alla ricerca e allo sviluppo, integrando l'innovazione tecnologica nei loro processi con l'obiettivo di sviluppare terapie più affidabili e in grado di essere immesse sul mercato più rapidamente.

Nel 2014 seQure ha completato il quadro fornendo consulenza e servizi di farmacovigilanza, di gestione per la qualità e di gestione regolatoria nelle aree GxP. In qualità di fornitore di nicchia, seQure ha esteso rapidamente la propria copertura, diventando un leader di spicco del settore.

La decisione strategica di unire Arithmos e seQure nasce da una chiara missione: accelerare lo sviluppo delle terapie per i pazienti grazie alle nuove tecnologie e attraverso processi pienamente conformi alle normative vigenti, facilitando così il percorso di trasformazione digitale delle aziende del settore Life Sciences e offrendo loro una gamma completa di servizi a valore aggiunto.

La società combinata è di proprietà privata e Paolo Morelli rimane al timone dell'azienda come CEO, portando con sé un team dirigenziale che comprende:

Giorgio Jones , Direttore Finanziario e Direttore HR

, Direttore Finanziario e Direttore HR Umran Turker , Direttore Commerciale

, Direttore Commerciale Silvia Gabanti, Amministratore Delegato, Arithmos

Antonella Ursini , Amministratore Delegato, seQure

, Amministratore Delegato, seQure Stefania De Santis , Direttore del dipartimento di Farmacovigilanza, seQure

La sede centrale di Arithmos si trova a Verona e una presenza significativa di uffici rimarrà nella sede di seQure a Roma.

"Oggi celebriamo un grande traguardo grazie alla fusione di seQure", ha dichiarato Paolo Morelli, Fondatore e CEO di PM Holding. "Sotto il nome di Arithmos, il nostro team di esperti continuerà a supportare i nostri clienti a identificare la giusta soluzione tecnologica e il modello di servizi più adatto alle loro esigenze, compresa la valutazione dei processi, delle tecnologie e dell'infrastruttura esistenti per realizzare possibili scenari di ottimizzazione. Supportiamo i clienti nel processo di reingegnerizzazione per sfruttare la capacità tecnologica delle loro organizzazioni. Con i nostri servizi "End to End" per la Farmacovigilanza e la Qualità, che comprendono le aree GMP, GVP, GCP e GLP, assicuriamo alle aziende del settore Life Science di operare attraverso processi pienamente conformi e affidabili."

"Siamo veramente entusiasti di unirci ad Arithmos. La loro reputazione globale, combinata con la nostra esperienza unica e il nostro team formato da professionisti di talento, fornirà alle aziende del settore Life Science un valore aggiunto attraverso soluzioni tecnologiche, conformità alle normative e servizi di consulenza", ha dichiarato Antonella Ursini, Amministratore Delegato di seQure.

L'azienda conta più di 60 professionisti appassionati e competenti che forniscono i migliori servizi a una base di clienti globale e grazie a un'efficiente rete di Partner (Oracle, SAS, Agatha, ecc.). Attraverso soluzioni integrate e un'ampia gamma di servizi, Arithmos offre ai clienti infinite opportunità.

