PARIGI, 9 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Il Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA) [Comitato internazionale di storia dell'arte] esiste dal 1873 e i suoi congressi di solito si svolgono ogni quattro anni (a volte colloquialmente indicato come le Olimpiadi di storia dell'arte).

36th Congress of the Comité International d’Histoire de l’Art, June 23 to 28, 2024, Lyon, Centre de congrès Artprice by Artmarket Headquarters at The Museum of Contemporary Art Abode of Chaos dixit NYT (Lyon - France)

L'unico evento globale in questo campo, permette a ricercatori e professionisti delle discipline dell'arte e del patrimonio culturale di discutere, condividere e dibattere in merito a una vasta gamma di questioni relative alla storia dell'arte e tutte le sue ramificazioni politiche e sociali, a livello comunitario e globale.

Per la Francia, che ospita a Parigi i Giochi Olimpici del 2024, il CIHA sarà tra i principali eventi del Paese dell'anno.

Organizzato dal Comitato Francese di Storia dell'Arte (CFHA) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte ( INHA ), l'Università Lumière Lione 2 e il Rhône-Alpes Historical Research Laboratory ( LARHRA CNRS UMR 5190) la 36a edizione di questo congresso si terrà presso il Centro Congressi della Cité Internationale de Lyon dal 23 al 28 giugno 2024 ( https://www.cihalyon2024.fr/en/ )

Secondo Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice:

"In qualità di uno dei suoi principali mecenati attivi, Artprice è molto felice di contribuire a questo evento globale, che è uno dei più importanti per la Francia e la sua politica culturale internazionale. Con partecipanti provenienti da oltre 70 paesi e più di 1000 relatori, il CIHA di quest'anno sarà un superbo complemento intellettuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Infatti, questo straordinario Congresso quadriennale di storia dell'arte consolida gli sforzi della Francia per ristabilirsi come un importante attore culturale sulla scena internazionale (secondo il Rapporto annuale sul mercato dell'arte di Artprice, è già il principale mercato dell'arte dell'Europa continentale). Saremo ovviamente molto lieti di accogliere i delegati CIHA nella sede globale di Artprice by Artmarket, nel cuore del Museo di Arte Contemporanea, La Demeure du Chaos / Abode of Caos".

Il tema di questa 36a edizione del CIHA è "Materia e Materialità" che è "inerente alla concezione, produzione, interpretazione e conservazione di manufatti in tutte le culture in tutte le epoche... Il concetto di materialità ... si riferisce al fatto che i manufatti sono composti da materiali e, a livello teorico, a tutti i processi - tecnici, culturali e sociali - che sostengono la realizzazione e la percezione materiale delle opere d'arte.

Questo tema si apre su un'intera gamma di questioni molto attuali che riflettono i principali cambiamenti sociali, ecologici ed etici. Il congresso affronterà anche una vasta serie di questioni tecniche relative alle diverse categorie di oggetti, dai dipinti alle stampe, dalle tecniche architettoniche all'uso di materiali di scarto, dal corpo umano all'abbigliamento, tra gli altri.

Scopri il programma CIHA online: https://openagenda.com/fr/ciha-2024

Secondo Olivier Bonfait, Presidente del Comitato francese per la storia dell'arte (CFHA), organizzatore del CIHA 2024:

"Con la qualità e la diversità delle discussioni previste, il crescente numero di partecipanti e la risposta internazionale che ha ricevuto, questo Congresso di Storia dell'Arte è già un successo globale. E, considerando il contributo di Artprice alla storia dell'arte, migliorando la trasparenza del mercato dell'arte, il loro sostegno a questo Congresso è un grande onore e ha perfettamente senso. Perché il Congresso Internazionale di Lione è essenzialmente una grande celebrazione della conoscenza della storia dell'arte".

Durante il congresso, ci saranno più di 1000 relatori provenienti da più di 70 paesi e l'autore turco Orhan Pamuk, premio Nobel, terrà il discorso di apertura.

Tra le conferenze sui molteplici argomenti legati ai temi principali del congresso, ci saranno presentazioni di diversi relatori prestigiosi tra cui Georges Didi-Huberman (EHESS, Parigi), Éric de Chassey (INHA, Parigi), Sven Dupré (Università di Utrecht, Paesi Bassi), Finbarr Barry Flood (New York University, New York, USA), Tim Ingold (Università di Aberdeen, Scozia), Isabelle Pallot-Frossard (Presidente della Fondation des Sciences du Patrimoine, Parigi), Antoine Picon (Harvard University Graduate School of Design, Cambridge, USA), Devika Singh (Courtauld Institute, Londra), Gabriela Siracusano (Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina) e Monika Wagner (Universität Hamburg, Amburgo).

Diverse tavole rotonde affronteranno tematiche legate alla tecnologia digitale, al mercato dell'arte, alle biblioteche, ai programmi internazionali di ricerca e restauro. E poiché il congresso non può affrontare il tema della materia senza dare voce a chi vi lavora, due artisti internazionali presenteranno il loro rapporto con la materialità (in collaborazione con il Museo d'Arte Contemporanea di Lione): Sheela Gowda (dall'India) e Jefferson Pinder (dagli Stati Uniti, con il sostegno della Terra Foundation). Artprice e il suo L'Organe Museo d'arte contemporanea che gestisce La Demeure du Chaos (altrimenti noto come la "Abode of Caos", nell'affermazione del New York Times) parteciperanno a workshop collaborativi di condivisione della conoscenza.

La sera, le discussioni proseguiranno durante eventi eccezionali organizzati con musei e fondazioni partner e il sostegno di mecenati attivi.

Una serata speciale sarà ospitata presso la sede globale di Artprice by Artmarket, con una visita al suo archivio storico e documentario unico di conoscenza del mercato dell'arte dal 1700 ai giorni nostri, situato nel cuore del suo Museo di Arte Contemporanea presso la Dimora del Caos. Sarà inoltre previsto un incontro tra il suo Presidente fondatore, Thierry Ehrmann, i responsabili scientifici delle diverse divisioni di Artprice e ricercatori CIHA.

Inoltre, il Circolo dei Mecenati del Museo di Lione ospiterà un ricevimento al Museo di Belle Arti di Lione durante il quale saranno presentate opere restaurate della sua collezione, e il Museo d'Arte Contemporanea di Lione ospiterà la riedizione di un banchetto ideato dall'artista svizzero Daniel Spoerri, grazie al prestito del Centro Nazionale di Arti Visive e alla collaborazione dello chef lionese stellato Jérémy Galvan.

Durante l'ultimo giorno del congresso (venerdì 28 giugno 2024) ci saranno anche varie escursioni ai beni della regione dell'Alvernia/ Rodano-Alpi. I partecipanti al congresso potranno così scoprire alcuni importanti luoghi culturali come gli edifici progettati da Le Corbusier (Firminy e Le Couvent de la Tourette), il patrimonio monumentale di Bâtie d'Urfé e Puy-en-Velay, l'eccezionale Palais Idéal du Facteur Cheval (il Palazzo ideale del postino Cheval), il Monastero Reale di Brou e i principali musei della regione, compresi quelli di Grenoble e Saint-Etienne, nonché importanti siti per le tecniche di conservazione e restauro (ARC Nucléart di Grenoble).

Durante tutto il congresso, i partecipanti potranno visitare i musei della città, centri e gallerie d'arte contemporanea, e scoprire il patrimonio architettonico delle diverse epoche della città (il vecchio quartiere di Lione, gli edifici progettati da Tony Garnier, il patrimonio industriale della città, ecc.). Lione è nella classifica dei patrimoni mondiali dell'UNESCO.

Artprice by Artmarket parteciperà a una simultanea Fiera del Libro al Lyon Convention Center che permetterà ai partecipanti di scoprire le più recenti pubblicazioni dei principali editori francesi e internazionali. Presentazioni di pubblicazioni legate al tema del congresso permetteranno ai partecipanti di incontrarsi e discutere con i loro autori provenienti da tutto il mondo.

Il CIHA è posto sotto l'alto patrocinio del Ministero della Cultura e il suo Ministro Rachida Dati, il Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri e il suo Ministro Stéphane Séjourné, il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e il suo Ministro Sylvie Retailleau. È sostenuto da importanti istituzioni: il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica, l'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte, l'École du Louvre, l'Université Lumière Lyon 2, l'École Nationale Supérieure de Lyon e l'Università Grenoble Alpes.

Gli organizzatori desiderano ringraziare tutte le fondazioni e i mecenati che hanno sponsorizzato l'organizzazione dei viaggi dei relatori, indipendentemente dall'origine geografica, grazie a borse di mobilità: Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf), Deutsches Forum Für Kunstgeschichte (Parigi), Fundación Proa (Buenos Aires), Getty Foundation (Los Angeles), Tiqitaq Foundation (Francia), Istituto Italiano di Cultura di Lione, Samuel H. Kress Foundation (New York), Fondazione Internazionale di Belle Arti Wu Zuoren (Pechino).

Allo stesso tempo, fondazioni, partner culturali e aziende hanno contribuito all'organizzazione del congresso: Artprice by Artmarket, Antoine de Galbert Foundation, Bullukian Foundation (Lyon), macLYON - Museum of Contemporary Art of Lyon, il Museo delle belle arti di Lione, i Gadagne Museums, il Musée l'Organe che gestisce La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, la Terra Foundation for American Art, l'Accademia di Belle Arti e numerosi privati.

Il Congresso CIHA Lyon 2024 è aperto a chiunque sia interessato all'arte, alla storia dell'arte e al patrimonio culturale.

Iscriviti e partecipa a tutte le opportunità che questo eccezionale congresso offre, compresi gli scambi professionali, il consolidamento delle proprie reti, momenti unici e conviviali, scoperte di ogni genere e visite privilegiate allo straordinario patrimonio della regione.

Per iscriversi alla conferenza: https://www.cihalyon2024.fr/en/registration

Per sostenere finanziariamente la conferenza:

https://www.cihalyon2024.fr/en/help-us-intro/patronage

Benvenuto/a a Lione, la capitale mondiale della storia dell'arte a giugno 2024. Non vediamo l'ora di incontrarti

Contatti: [email protected]

Il Comitato direttivo

Laurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich, Sophie Raux

