Artprice presenta cinque artisti a prova di Covid

Secondo Thierry Ehrmann, Presidente e Fondatore di ArtMarket.com e del suo dipartimento Artprice, " Durante un caotico primo semestre, Sotheby's ha dimostrato che esistono altri modi per mantenere vivo il Mercato, integrando le vendite online con quelle dal vivo nel cosiddetto approccio "Bricks and clicks". Così la società di Patrick Drahi ha mantenuto il 70% del suo fatturato, registrando un basso tasso di invenduto del 25%. Sotheby's ha chiuso la prima metà del 2020 con un fatturato di Belle Arti pari a $ 1,5 miliardi rispetto al fatturato di $ 1,03 miliardi registrato da Christie's.

L'enorme lacuna nell'ambito della cultura digitale che il Mercato dell'Arte stava affrontando qualche mese fa sta per essere colmata. La pandemia globale di Covid-19 ha accelerato un processo inevitabile descritto da Artprice negli ultimi venticinque anni. La smaterializzazione del Mercato dell'Arte è ormai effettiva".

Il fatturato del primo semestre delle vendite all'asta di Belle Arti dal 2000

Malgrado l'emergenza sanitaria, molti artisti hanno registrato ottime performance. In alcuni casi i rispettivi mercati si adattano perfettamente alle vendite online, mentre in altri la domanda per le loro opere di altissima qualità è così alta che niente sembra frenare l'entusiasmo dei collezionisti.

Artprice analizza i mercati di cinque artisti i cui prezzi sono rimasti invariati o hanno continuato ad aumentare durante l'emergenza sanitaria.

1. George Condo (1957), un mercato globale smaterializzato

George Condo è l'artista americano contemporaneo che riscuote maggiore successo al momento in asta. La domanda è talmente elevata in ogni parte del mondo che le vendite delle sue opere online registrano ottimi risultati proprio come nelle aste dal vivo. Nei primi sei mesi del 2020 sono state vendute all'asta cinquantasette opere di Condo per un totale di oltre $ 22 milioni, inclusi due nuovi record.

La sua tela Antipodal Reunion (2006) ha fatto registrare il primissimo risultato online di Sotheby's oltre la soglia del milione di dollari il 21 aprile 2020. Due mesi e mezzo dopo, il suo dipinto Force Field (2010) è stato battuto per ben $ 6,9 milioni da Christie's a Hong Kong: un nuovo record d'asta per il pittore.

Il lockdown e l'emergenza sanitaria non hanno fermato la produzione di George Condo. A partire dal 5 novembre, la mostra personale Internal Riot presenterà le opere realizzate dall'artista durante il lockdown presso Hauser & Wirth a New York. Sarà la prima esposizione personale di Condo da quando si è unito alla prestigiosa galleria svizzera all'inizio dell'anno.

2. Amoako Boafo (1984), il successo a doppio taglio...

La tela Bathing Suit di Boafo, ultimata all'inizio del 2019, è apparsa all'asta otto mesi dopo, poco prima dell'emergenza sanitaria e dopo aver cambiato proprietario per tre volte. L'ultima volta, è stato il collezionista e consulente/speculatore Stefan Simchowitz a mettere l'opera in vendita da Sotheby's a Londra. Stimata fra $ 40.000 e $ 65.000, ha raggiunto il sorprendente prezzo finale di $ 881.500, ossia 13 volte la stima alta.

Originario del Ghana, Amoako Boafo vive a Vienna, in Austria, ma è rappresentato dalla galleria Marian Ibrahim di Chicago. Ha raccontato a Bloomberg che diffidava di un'aggiudicazione così sensazionale. Ha dichiarato che, se potesse scegliere, preferirebbe che le sue opere venissero acquisite da un importante museo oppure in una grande esposizione personale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, altri 21 dipinti di Amoako Boafo sono stati offerti all'asta e poi venduti al di sopra delle stime... senza superare l'eccezionale record di Bathing Suit.

3. Kengo Takahashi (1982), un debutto d'asta nel bel mezzo del lockdown

Il 14 maggio 2020, durante l'asta online di Sotheby's dedicata all'Arte contemporanea, la scultura Flower Funeral Deer (2018) che segna il debutto d'asta di Kengo Takahashi è stata battuta per $ 100.000. Questa notevole realizzazione tecnica in alluminio fuso è un pezzo unico già esposto al Musée des Arts Décoratifs di Parigi e al Kanazawa Museum of Contemporary Art.

Grazie a questa aggiudicazione, l'artista giapponese ha registrato il miglior debutto d'asta al mondo dall'inizio dell'emergenza sanitaria... e non è l'unico: da marzo del corrente anno, Artprice conta 356 artisti che hanno fatto il loro esordio. Il secondo risultato migliore di questa classifica è stato registrato da un'opera di Maria Farrar (classe 1988): la sua tela Baguette (2017) è stata venduta a $ 69.500 da Christie's il 28 maggio 2020.

4. Claire Tabouret (1981), una vendita benefica dà impulso al suo mercato

Claire Tabouret, nuovo talento della scena artistica francese, presenta uno stile pittorico figurativo (soprattutto ritratti) caratterizzato da una gamma di colori talvolta sobri e a volte sgargianti, conferendo sempre una potente carica emotiva. Il suo dipinto Les débutantes (2014) è stato l'opera di punta di una vendita benefica organizzata a Parigi per sostenere gli operatori sanitari durante l'emergenza Covid-19.

Protégé di Almine Rech (in Europa), Perrotin (in Asia) e Night Gallery (negli Stati Uniti), Claire Tabouret ha poi registrato un record d'asta pari a $ 452.000 da Phillips a Hong Kong (9 luglio 2020) per il dipinto Les déguisements (2015).

5. Lucas Arruda (1983), orizzonti malinconici e affascinanti

La serie Deserto-Modelo del pittore brasiliano Lucas Arruda, avviata nel 2010, ha attirato l'attenzione internazionale. Scoperto dalla galleria Mendes Wood DM, l'artista è rappresentato dalla scuderia di David Zwirner dal 2017. I suoi piccoli paesaggi che giocano con l'astrazione hanno già conquistato numerose istituzioni artistiche, tra cui la Fondation Beyeler e la Collezione François Pinault.

La prima apparizione all'asta di un'opera di questa serie è avvenuta nel novembre del 2019: un olio su tela di piccole dimensioni realizzato l'anno precedente, aggiudicato per $ 312.500 da Sotheby's a New York contro una stima compresa fra $ 80.000 e $ 120.000. Quest'anno sette dipinti dell'artista sono stati presentati all'asta e hanno trovato acquirenti.

