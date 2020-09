Artprice presenta cinco artistas a prueba de Covid

Según thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de ArtMarket. com y su departamento Artprice, " Durante un caótico primer semestre, Sotheby's ha demostrado que hay otras formas de mantener vivo el mercado, especialmente combinando las ventas online y las ventas físicas, un enfoque llamado "Bricks and clicks" . La compañía de Patrick Drahi ha logrado mantener el 70% de su facturación, y ha mantenido una tasa muy baja de no vendidos de solo el 25%. Sotheby's terminó la primera mitad de 2020 con 1.500 millones de dólares en facturación de obras de arte frente a los 1.030 millones de Christie's.

La inmensa brecha en la cultura digital a la que se enfrentaba el Mercado del Arte hace unos meses está a punto de cerrarse. La pandemia mundial de la Covid-19 ha acelerado un proceso inevitable descrito por Artprice durante los últimos veinticinco años. La desmaterialización del Mercado de Arte finalmente es efectiva".

Facturación en arte en los primeros semestres desde el año 2000

La crisis sanitaria no ha podido detener el buen rendimiento de un número de artistas En algunos casos sus mercados se adaptan perfectamente a la venta online, en otros, la demanda es tan fuerte debido a sus obras de tan alta calidad que no hay nada que frene el entusiasmo de los coleccionistas.

Artprice echa un vistazo a los mercados de cinco artistas cuyos precios se han mantenido o han seguido creciendo durante la crisis sanitaria.

1. George Condo (1957), un mercado mundial desmaterializado

George Condo es el artista americano contemporáneo de mayor éxito en las subastas del momento. La demanda es tan alta desde todos los rincones del mundo que sus obras se venden igual de bien tanto online como en subastas físicas. En la primera mitad de 2020 se subastaron cincuenta y siete de sus obras, generando más de 22 millones de dólares, incluyendo dos nuevos récords.

Su lienzo Antipodal Reunion (2006) generó el primer resultado online de Sotheby's alcanzando el umbral del millón de dólares el 21 de abril de 2020. Dos meses y medio más tarde, su obra Force Field (2010) se vendió por la friolera de 6,9 millones de dólares en Christie's en Hong Kong: un nuevo récord de subasta para el pintor.

Ni la crisis sanitaria ni el confinamiento han logrado detener la producción de George Condo. La exposición individual titulada Internal Riot expondrá a partir del 5 de noviembre las obras que produjo durante el confinamiento en Hauser & Wirth en Nueva York. Esta será la primera exposición individual de Condo desde que se uniera a la prestigiosa galería suiza a principios de este año.

2. Amoako Boafo (1984), un éxito que va en ambos sentidos...

Terminado a principios de 2019, el lienzo de Boafo Bathing Suit apareció en una subasta ocho meses más tarde, justo antes de la crisis sanitaria y habiendo cambiado de manos tres veces. El último en conseguirla fue el coleccionista y asesor/especulador Stephan Simchowitz, que puso la obra a la venta en Sotheby's en Londres. Con un valor estimado entre 40.000 y 65.000 dólares, la obra alcanzó el asombroso precio de 881.500 dólares, es decir, 13 veces su ya alta estimación.

Originario de Ghana, Amoako Boafo se estableció en Viena (Austria), pero está representado por la galería de Chicago Marian Ibrahim. Boafo comunicó a Bloomberg su desconfianza sobre un resultado en subasta tan sensacional. Si pudiera elegir, dijo, preferiría que sus obras fueran adquiridas por un museo importante o verlas en una exposición individual a gran escala.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria se han subastado otros 21 cuadros de Amoako Boafo y todos se han vendido por encima de sus estimaciones... sin superar el notable récord establecido porBathing Suit.

3. Kengo Takahashi (1982), un debut en subasta en medio del confinamiento

El 14 de mayo de 2020, durante una venta online de arte contemporáneo de Sotheby's, la escultura debutante en subasta de Kengo Takahashi, Flower Funeral Deer (2018) fue adquirida por 100.000 dólares. Verdadero logro técnico en aluminio fundido, esta obra es una pieza única que ya ha sido expuesta en el Musée des Arts Décoratifs de París y en el Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa.

Con esta venta, el artista japonés consiguió el mejor debut en una subasta desde el comienzo de la crisis sanitaria... y no estaba solo; de hecho, desde marzo de este año, Artprice cuenta con 356 artistas de obras debutantes. El segundo mejor resultado de este ranking es para una obra de María Farrar (nacida en 1988) cuyo lienzo Baguette (2017), se vendió por 69.500 dólares en Christie's el 28 de mayo de 2020.

4. Claire Tabouret (1981), una venta benéfica le da vida a su mercado

Nuevo talento en la escena artística francesa, Claire Tabouret defiende un estilo de pintura figurativa (principalmente retratos) con paletas de colores a veces sobrias, a veces extravagantes, pero que siempre consiguen transmitir una poderosa carga emocional. Su cuadro Les debutantes (2014) fue el buque insignia de una venta benéfica organizada en París para apoyar al personal sanitario en medio de la crisis de la Covid-19.

Siendo una protégé de Almine Rech (en Europa), Perrotin (en Asia) y Night Gallery (en los Estados Unidos), Claire Tabouret ha registrado posteriormente un récord en subasta de 452.000 dólares en Phillips en Hong Kong (9 de julio de 2020) por un cuadro titulado Les déguisements (2015).

5. Lucas Arruda (1983), horizontes melancólicos y deslumbrantes

La serie Deserto-Modelo del pintor brasileño Lucas Arruda, iniciada en 2010, ha generado una gran atención internacional. Fue descubierto por la galería DM de Menes Wood, pero posteriormente se unió al grupo de David Zwirner en 2017. Sus pequeños paisajes, coqueteando con la abstracción, ya han seducido a varias instituciones artísticas, como la Fundación Beyeler y la Colección François Pinault.

En noviembre de 2019 apareció en subasta por primera vez una obra de esta serie: un pequeño óleo sobre lienzo realizado el año anterior que se vendió por 312.500 dólares en Sotheby's en Nueva York frente a una estimación de 80.000 a 120.000 dólares. Este año, siete de sus pinturas ya han sido presentadas en subasta, y todas han encontrado compradores.

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

