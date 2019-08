Asta Buchbinder dal vivo riservata a rivenditori di automobili e gestori di parchi auto aziendali: tre giorni, circa 1000 veicoli e ingresso gratis all'Oktoberfest

Vitto, alloggio e servizio navetta da e verso l'hotel gratuiti / Possibilità di fare offerte online / Nessun sovrapprezzo, nessuna riserva, in parte nessun prezzo base / Veicoli direttamente dalla flotta Buchbinder, senza alcun intermediario

NEUNBURG VORM WALD e REGENSBURG, Germania, 29 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Buchbinder Auktion, un'unità operativa del gruppo Buchbinder, mette ancora una volta all'asta dal 25 al 27 settembre 2019 nel centro logistico della casa madre situato a Neunburg vorm Wald circa 1000 veicoli provenienti dalla flotta Buchbinder in un evento riservato a rivenditori di automobili e gestori dei parchi auto aziendali. Le offerte al rialzo effettuate in loco e online riguardano autovetture di diverso tipo, dai veicoli premium a quelli incidentati, ma anche veicoli commerciali.

I partecipanti all'asta potranno usufruire gratuitamente di vitto, alloggio, servizio navetta da e verso l'hotel e anche divertirsi grazie agli eventi del programma sociale. Questa volta saranno allietati dall'Oktoberfest con specialità bavaresi e musica dal vivo. Tutti gli offerenti - in loco oppure online - beneficiano di condizioni d'asta esclusive: non si applicano provvigioni per l'asta o riserve e non c'è spazio per le rinegoziazioni. La decisione di vendita è vincolante al momento dell'aggiudicazione; nell'asta Still for Sale, al terzo giorno, vengono venduti all'incanto tutti i veicoli per i quali non è stato stabilito un prezzo base. Inoltre è possibile prendere visione in loco di tutti i veicoli messi all'asta.

Dal 2015 Buchbinder organizza vendite all'asta dal vivo. Più volte l'anno, numerosi rivenditori di automobili provenienti da tutta Europa convergono nei circa 330.000 metri quadrati del grande centro logistico aziendale situato a Neunburg vorm Wald. Inoltre, diverse centinaia di partecipanti online fanno individualmente offerte online attraverso l'apposita piattaforma. Con circa 1.000 veicoli e il gran numero di offerenti in loco e online, le aste di Buchbinder sono a livello europeo probabilmente le più importanti manifestazioni di questo tipo nel settore automobilistico.

Buchbinder Auktion è un ramo aziendale del gruppo Buchbinder, fondato nel 1957, e in quanto tale fa parte dell'Europcar Mobility Group. La sede centrale di Buchbinder si trova a Regensburg, altre sedi sono situate a Duisburg e Neunburg vorm Wald. Fanno capo al gruppo 165 stazioni di noleggio in Germania, Austria, Italia settentrionale, Ungheria e Slovacchia. Buchbinder Auktion mette all'asta più volte all'anno veicoli ritirati dalla flotta di auto a noleggio. www.buchbinder-auktion.de

Foto: https://industrie-contact.com/buchbinder_auktion/press_pictures/

Contatto per la stampa:

Industrie-Contact

Erik Biewendt

erik.biewendt@ic-gruppe.com

+49(0)40-899 666-14

Bahrenfelder Marktplatz 7,

22761 Hamburg,

Deutschland

SOURCE Buchbinder Auktion