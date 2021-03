AUGUST GETTY Atelier rivela "TINITUS" durante la settimana della moda di Parigi

Concettualizzato come una serie di quattro (4) video progettati da August Getty e prodotti dall'Institute of Digital Fashion, TINITUS è un universo distinto i cui paesaggi e personaggi ultraterreni fungono da sfondo lussureggiante e misterioso per la presentazione di quattro (4) pezzi couture originali, ciascuno nato da un profondo pozzo di riferimenti tra cui la leggenda di Re Artù, la mitologia romana e l'iconografia spirituale.