Auguste Escoffier Global Solutions collabora con Les Dames d'Escoffier International, sotto la guida di LDEI Italy, allo scopo di ampliare l'accesso agli strumenti formativi per il settore culinario e dell'ospitalità

SCHAUMBURG, Illinois, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Auguste Escoffier Global Solutions (AEGS), fornitore leader di strumenti per lo sviluppo professionale nel settore culinario e dell'ospitalità, ha annunciato oggi una nuova iniziativa avviata assieme all'Italy Chapter dell'organizzazione Les Dames d'Escoffier International (LDEI). Tramite l'iniziativa, i membri globali della LDEI hanno la possibilità di accedere alla piattaforma di formazione online flessibile di AEGS, progettata per supportare lo sviluppo delle competenze e la fidelizzazione del personale nei settori degli alimenti, delle bevande e dell'ospitalità.

Grazie a questa collaborazione, tutti i membri della LDEI possono accedere alla libreria di formazione online ESource di AEGS, che include micro corsi, video sulle tecniche e moduli di sviluppo professionale. La piattaforma online mobile-friendly consente alle organizzazioni di migliorare le competenze dei team, promuovere la formazione continua e rafforzare l'impegno della forza lavoro attraverso strumenti personalizzabili e scalabili, accessibili sempre e ovunque.

Poiché i membri della LDEI possono accedere alla piattaforma AEGS, la collaborazione contribuisce ad affrontare tre questioni fondamentali relative alla forza lavoro: il reclutamento, l'aggiornamento professionale e la fidelizzazione. La formazione flessibile e on-demand aiuta il personale ad applicare le nuove conoscenze in maniera rapida, a sentirsi sostenuto nel proprio percorso professionale e a rimanere impegnato, con una conseguente riduzione del turnover e un consolidamento delle prestazioni nel lungo periodo. Questa partnership supporta l'ecosistema di talenti più vasto di Triumph Higher Education Group, che comprende AEGS, Auguste Escoffier School of Culinary Arts e Gecko Hospitality, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento del settore rafforzando il legame tra istruzione e opportunità di carriera.

"Fra i membri di Les Dames d'Escoffier International vi sono alcune delle donne più affermate e influenti nel settore della ristorazione e dell'ospitalità", ha affermato Nicole Bertelli, direttore dei servizi per i partner di AEGS. "Entrambe le organizzazioni condividono l'impegno verso l'istruzione, la leadership e la promozione delle professioni legate al settore culinario e dell'ospitalità", ha aggiunto Bertelli. "Aumentando l'accesso agli strumenti formativi, alle risorse di mentoring e alle opportunità di inserimento lavorativo tramite Gecko Hospitality, aiutiamo le leader a valorizzare i propri team, a sviluppare ambienti di lavoro altamente performanti e orientati alla crescita e a formare la prossima generazione di professioniste del settore dell'ospitalità".

L'iniziativa emerge in un momento in cui l'intero settore dell'ospitalità si pone come priorità principali lo sviluppo professionale e la fidelizzazione dei dipendenti. I dati del settore dimostrano che le opportunità di formazione e aggiornamento professionale svolgono un ruolo significativo nel mantenere alto il livello di impegno dei dipendenti e ridurre il turnover, una problematica che continua a interessare ristoranti, hotel e altre organizzazioni di servizi di tutto il mondo.

La ricerca mette in evidenza il valore dello sviluppo professionale nel contesto attuale dell'ospitalità. Secondo i dati condivisi da AEGS:

Nel 2024, oltre i tre quarti (77%) delle organizzazioni hanno avuto difficoltà a reclutare personale a tempo pieno per posizioni lavorative regolari. SHRM.org

Circa il 27% dei dipendenti nel settore degli alimenti e delle bevande lavora e studia contemporaneamente, rispetto ad appena il 10% nella forza lavoro complessiva degli Stati Uniti, il che evidenzia la necessità di strumenti flessibili in grado di promuovere lo sviluppo della carriera. Restaurant.org

Nel settore dell'ospitalità, a gennaio 2024, le cessazioni del rapporto di lavoro erano pari al 5,9%, contro la media del 3,4% di tutti i settori, il che mette in risalto la problematica della fidelizzazione.

Fondata nel 1976, Les Dames d'Escoffier International è un'organizzazione filantropica composta da donne leader nei settori degli alimenti, delle bevande e dell'ospitalità. La sua missione è "di ispirare, promuovere e sostenere le donne nel settore degli alimenti, delle bevande e dell'ospitalità per raggiungere l'eccellenza a livello di leadership e filantropia". Con oltre 2.800 membri in oltre 40 sedi (denominate "Chapter") negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, nel Regno Unito e in Italia, l'organizzazione è riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel campo del mentoring, delle borse di studio e della crescita delle donne professioniste.

"Sappiamo che molti dei nostri membri non solo gestiscono aziende, ristoranti e strutture ricettive, ma prendono anche decisioni in materia di assunzioni", ha spiegato Silvia Mariani, ex presidente, fondatrice e membro del consiglio di amministrazione della LDEI Italy Chapter. "Questa partnership con AEGS è perfettamente in linea con la nostra missione di valorizzare le donne nelle professioni culinarie e dell'ospitalità, così come di fornire gli strumenti necessari ai nostri membri per essere leader in un settore in rapida evoluzione".

Insieme, le due organizzazioni mirano a rafforzare il flusso di talenti collegando formazione, leadership e opportunità di carriera.

"Questa collaborazione rispecchia lo spirito di innovazione e l'obiettivo comune che caratterizzano il nostro Chapter e Les Dames a livello globale", ha affermato Patrizia Vigolo, attuale presidente dell'Italy Chapter di LDEI. "Siamo orgogliose di contribuire al lancio di questa partnership e attendiamo con impazienza l'impatto positivo che avrà sulla crescita professionale, sullo sviluppo della leadership e sul futuro del nostro settore".

Perché la collaborazione è importante:

Consente ai membri della LDEI di accedere a una libreria selezionata di moduli formativi on-demand realizzati su misura per i professionisti dei settori della ristorazione e dell'ospitalità.





Rafforza un ecosistema di talenti più vasto collegando istruzione, formazione e reclutamento attraverso AEGS e Gecko Hospitality





Sostiene lo sviluppo professionale, inclusi l'aggiornamento professionale, la fidelizzazione del personale e la coltivazione di talenti in un periodo di difficoltà del settore.





Adotta l'esperienza di AEGS nella formazione specifica per il settore dell'ospitalità e l'ampia rete di donne leader, mentori e professioniste di LDEI.





Affronta il divario tra formazione e sviluppo nel settore della ristorazione, dove la formazione online flessibile è diventata un fattore di differenziazione sempre più importante nella fidelizzazione dei talenti.

Informazioni su Auguste Escoffier Global Solutions e Gecko Hospitality

Auguste Escoffier Global Solutions (Escoffier Global), società affiliata della Auguste Escoffier School of Culinary Arts e membro del Triumph Higher Education Group LLC, fornisce soluzioni per l'assunzione e la formazione professionale nel settore culinario e dell'ospitalità attraverso strumenti personalizzabili, tra cui la piattaforma di formazione on-demand ESource e il portale di offerte di lavoro EConnect. Gecko Hospitality, con sede a Fort Myers, in Florida, è una delle maggiori società di ricerca del personale dedicata esclusivamente al settore dell'ospitalità e della ristorazione e mette in contatto i talenti migliori con i datori di lavoro a livello nazionale. Insieme, le due organizzazioni sostengono un ecosistema completo di talenti che collega istruzione, formazione e reclutamento.

Per saperne di più, visitare i siti escoffierglobal.com e geckohospitality.com.

Informazioni su Les Dames d'Escoffier International (LDEI):

LDEI è un'associazione filantropica di donne leader nei settori degli alimenti, delle bevande e dell'ospitalità. L'organizzazione sostiene l'istruzione, la difesa dei diritti e la filantropia, promuovendo al contempo l'eccellenza e la leadership delle donne in questi settori. I suoi principi guida includono il mentoring, la formazione permanente e lo sviluppo professionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://ldei.org/.

