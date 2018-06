AUO annuncia un nuovo modulo fotovoltaico monocristallino con multi-busbar e un rendimento eccezionale

Design innovativo con multi-busbar per prestazioni elevate

La nuova serie di moduli monocristallini SunBravo utilizza una tecnologia avanzata con multi-busbar che consente di avere un percorso più breve per la corrente, un design nuovo per migliorare l'assorbimento della luce e ridurre le perdite elettriche, elementi che contribuiscono ad avere prestazioni migliori per la generazione di energia elettrica e maggiore affidabilità. Il modulo SunBravo a 72 celle vanta, in modo particolare, un'eccezionale capacità di generazione di 390W, con un guadagno del 6% in più di energia elettrica rispetto ai medesimi prodotti convenzionali monocristallini con 5 busbar. È anche disponibile il modulo SunBravo con 60 celle nero, dall'aspetto fine e sofisticato, che rappresenta un'alternativa elegante per gli utenti.

AUO continua a soddisfare le esigenze dei clienti per sistemi utility e progetti su larga scala con moduli fotovoltaici ad elevata efficienza. Grazie all'uso di celle fotovoltaiche backcontact ad elevata efficienza, SunForte è un modulo con un'efficienza del 20,6% e una capacità di generazione di energia elettrica fino a 335W, oltre a garanzie di prestazioni migliori.

Esperienza nella realizzazione di sistemi fotovoltaici galleggianti

AUO ha acquisito con successo anni di esperienza nello sviluppo di sistemi fotovoltaici su tetto per la generazione dell'energia elettrica in Taiwan e con partner nel mondo. Negli ultimi anni, la Società ha ulteriormente ampliato la sua offerta con sistemi montati a terra e progetti galleggianti per soddisfare le richieste per condizioni ambientali diverse. Per quanto riguarda i progetti galleggianti, fino a oggi AUO ha raggiunto con succcesso una capacità totale installata pari a 19,8MW, nei bacini per arginare le inondazioni in tutta la parte meridionale di Taiwan.

I sistemi solari galleggianti di AUO sono progettati con moduli fotovoltaici estremamente tolleranti alle condizioni meteorologiche per resistere a umidità elevata, salsedine, e alla pressione forte esercitata dal vento. In grado di sostenere venti da tifoni e uragani, i componenti del modulo consentono di avere il 40% in più di esclusione dell'umidità, con una resistenza alla nebbia salina di dodici volte superiore alla media del settore per garantire prestazioni uniche per la generazione dell'energia elettrica.

Strumenti potenti per il monitoraggio dei sistemi solari

Per migliorare l'efficienza del funzionamento e della manutenzione delle centrali elettriche, AUO Smart Cloud Monitoring Solution (Soluzione per il monitoraggio intelligente su cloud di AUO), un pacchetto completo con software per il monitoraggio su cloud, registratore dati, e struttura di rilevamento, è a disposizione degli utenti per raccogliere i dati del sistema fotovoltaico per diagnosi, analisi e pianificazione, garantendo centrali che offrono il massimo dell'efficienza con tracciatura immediata sul sito attraverso Internet.

I moduli fotovoltaici AUO vantano elevata affidabilità e una generazione stabile di energia elettrica, e la Società è stata classificata da EuPD Research, una società che si occupa di ricerche di mercato, come uno dei marchi migliori per il fotovoltaico per la categoria moduli per due anni di seguito. Guardando al futuro, AUO continuerà a offrire prodotti più sicuri e affidabili e servizi per assistere i propri partner nella realizzazione degli obiettivi previsti per i progetti fotovoltaici in tutto il mondo.

