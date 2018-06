AUO annonce un nouveau module solaire monocristallin à barres omnibus multiples avec une impressionnante puissance de sortie

Une conception à barres omnibus multiples innovante pour des performances énergétiques élevées

Les nouvelles gammes de modules monocristallins SunBravo mettent en œuvre la technologie avancée de barres omnibus multiples dotées de voies de courant plus courtes et à une conception novatrice afin d'améliorer l'absorption de la lumière et de réduire les pertes électriques, contribuant à améliorer significativement les performances énergétiques et la fiabilité. En particulier, le module à 72 cellules SunBravo peut se prévaloir d'une impressionnante puissance de sortie de 390 W, soit 6 % d'énergie en plus que les équivalents monocristallins à cinq barres omnibus traditionnels. Le module à 60 cellules véritablement noir SunBravo est également disponible, dont l'épaisseur et l'apparence sophistiquée en font une alternative esthétique pour les utilisateurs.

AUO continue de répondre à la demande de ses clients dans les centrales et les projets à grande échelle avec des modules solaires à haut rendement. En utilisant des cellules solaires à contact de repos à haut rendement, le module SunForte fait preuve d'un rendement de 20,6 % et d'une puissance de sortie de 335 W, ainsi qu'une meilleure garantie de performance.

Une expertise établie dans le développement de centrales solaires flottantes

AUO a accumulé des années d'expérience dans le développement de systèmes d'énergie solaire sur les toitures avec des résultats positifs à Taïwan et avec des partenaires du monde entier. Ces dernières années, la société a étendu sa portée aux projets au sol et flottants afin de satisfaire aux exigences de divers environnements. En ce qui concerne les projets flottants, AUO a installé à ce jour une capacité totale de 19,8 MW, avec un bilan positif sur le bassin de rétention des inondations dans tout le sud de Taïwan.

Le système solaire flottant de AUO est conçu avec des modules solaires offrant une grande tolérance aux conditions climatiques afin de résister à une humidité importante, à des brouillards salins et à des pressions du vent élevées. Capables de supporter les ventes typiques d'un typhon et d'un ouragan, les pièces du module permettent d'exclure 40 % d'humidité supplémentaire, avec une résistance aux brouillards salins douze fois supérieure à celle de la moyenne dans le secteur pour garantir des performances énergétiques extraordinaires.

De puissants outils pour surveiller les systèmes solaires

Afin de renforcer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des centrales, la solution Smart Cloud Monitoring d'AUO, un package complet doté d'un logiciel de surveillance dans le cloud, d'un enregistreur de données et d'une arborescence de capteurs, est à la disposition des utilisateurs pour récupérer les données des centrales à des fins de diagnostic, d'analyse et de planification, garantissant l'efficacité maximale des centrales avec un suivi immédiat sur site par le biais d'Internet.

Les modules solaires d'AUO peuvent se prévaloir d'une fiabilité élevée et d'une production d'énergie stable. La société a été évaluée par le cabinet d'études de marché EuPD Research comme étant la meilleure marque photovoltaïque dans la catégorie des modules pendant deux années consécutives. En ce qui concerne l'avenir, AUO continuera d'offrir des produits et services plus sûrs et fiables afin d'aider ses partenaires à réaliser leurs objectifs de projets solaires dans le monde entier.

À PROPOS D'AU OPTRONICS

AU Optronics Corp. (AUO) est l'un des principaux leaders mondiaux en solutions optoélectroniques. AUO propose une gamme étendue de formats d'écrans et d'applications complètes, offrant des écrans allant de 1,1 pouce à 85 pouces. Forte de sa profonde expérience en R&D et en fabrication, AUO continue de concevoir des technologies d'affichage avancées de prochaine génération. AUO a étendu son marché au secteur de l'énergie verte en 2008 et offre à ses clients des solutions solaires à haut rendement. AUO exerce actuellement ses activités mondiales Taïwan, en Chine continentale, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Slovaquie. Par ailleurs, AUO est le premier fabricant exclusif de TFT-LCD à avoir été introduit avec succès à la bourse de New York (NYSE). La société AUO a également figuré à l'Indice mondial Dow Jones de viabilité de 2010 à 2017. AUO a dégagé un chiffre d'affaires net consolidé de 341,03 milliards TWD en 2017. Pour en savoir plus, veuillez visiter AUO.com.

