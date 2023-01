Autel Robotics annuncerà il drone EVO Max 4T e nuovi accessori al CES 2023

Notizie in primo piano

EVO Max 4T sarà presentato al CES 2023

Capacità di volo intelligente e autonomo

In grado di evitare gli ostacoli in modo omnidirezionale (di giorno e di notte)

Navigazione accurata anche senza GPS

Trio anti-interferenza

Prima tecnologia di rete indipendente da A-Mesh

Trasmissione di immagini SkyLink 3.0 (20 km)

Vano versatile per carico utile

Tre fotocamere di alta qualità

WASHINGTON, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Autel Robotics presenterà il drone EVO Max 4T e una serie di nuovi accessori al CES 2023 di Las Vegas.

EVO Max 4T

EVO Max 4T è una piattaforma di volo intelligente e innovativa, perfetta per le applicazioni aziendali e prosumer. La sua avanzata tecnologia di volo autonomo e le sue caratteristiche di intelligenza artificiale gli conferiscono potenti capacità di autosufficienza e di navigazione. EVO Max 4T è inoltre dotato di un sistema omnidirezionale in grado di evitare gli ostacoli e di una capacità tri-anti-interferenze (RFI/EMI/GPS) per garantire la sicurezza e la stabilità del volo in ambienti ad alta interferenza come le aree urbane.

EVO Max 4T è dotato di un alloggiamento versatile per il carico utile che consente di utilizzare una serie di sensori per un'ampia gamma di applicazioni. La sua Enterprise App è progettata specificamente per rivoluzionare la cooperazione tra droni e piloti. Questo drone è in grado di eseguire più missioni di volo semi-autonome, di individuare autonomamente il percorso, di trasmettere in live streaming e di acquisire gli obiettivi, e dispone anche di varie funzioni di accessibilità intelligente. Tra le potenziali applicazioni di EVO Max 4T vi sono la ricerca e il soccorso, il supporto ai vigili del fuoco, la mappatura e l'ispezione.

Imaging di alta qualità, funzioni intelligenti

L'EVO Max 4T è dotato di tre fotocamere di alta qualità: un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 10x, zoom digitale 160x e sensore CMOS da 1/2"; una fotocamera grandangolare da 50MP con sensore CMOS da 1/1,28" e risoluzione video 3840x2160; e una fotocamera a infrarossi con risoluzione 640x512 e distanza di rilevamento di 1,2 km. EVO Max 4T dispone inoltre di una serie di funzioni intelligenti di navigazione e acquisizione dati, tra cui rotte di volo 3D, modalità PinPoint, lavoro di squadra, percorso poligonale, missioni composte da waypoint e fotografie aeree.

Infrastruttura Dragonfish ed EVO NEST

Oltre ad EVO Max 4T, Autel sta lanciando sul mercato anche Dragonfish NEST ed EVO NEST. Dragonfish Nest è il primo sistema di supporto eVTOL automatizzato al mondo. Con un raggio d'azione fino a 75 miglia tra un'unità e l'altra, Dragonfish Nest combina le elevate prestazioni del velivolo Dragonfish con missioni autonome di decollo, atterraggio, ricarica e volo. Dragonfish Nest è perfetto per ispezioni di corridoi a lungo raggio e per la copertura di grandi aree.

EVO NEST costituisce una base per il decollo, l'atterraggio, la ricarica e la pianificazione della missione dei droni della serie EVO. È progettato per funzionare in tutte le condizioni atmosferiche e può essere facilmente trasportato in un normale camioncino con rimorchio.

EVO NEST e Dragonfish NEST sono alimentati dal software SkyCommand Center. Autel sta inoltre commercializzando una serie di accessori, tra cui il ripetitore Dragonfish e il sistema Autel Smart Antenna Transmission (ASAT).

Vieni a conoscere EVO Max 4T al CES 2023

Autel Robotics invita curiosi e clienti a conoscere EVO Max 4T e tutti i suoi nuovi prodotti al CES 2023 di Las Vegas. La fiera si svolgerà dal 5 all'8 gennaio presso il Las Vegas Convention Center.

Sede: LVCC Central Hall

Stand: 18315

Data: 5-8 gennaio 2023

Informazioni su Autel Robotics

Autel Robotics è un'azienda composta da professionisti del settore con una passione per la tecnologia e anni di esperienza ingegneristica. Sin dalla sua fondazione nel 2014, Autel è sempre stata orientata al cliente con l'obiettivo di raggiungere l'eccellenza attraverso l'innovazione continua. Autel si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per nuove esplorazioni aeree grazie alla tecnologia dei quadcopter e delle fotocamere all'avanguardia sul mercato. La sede dell'azienda è a Shenzhen, il cuore dell'industria tecnologica cinese. L'azienda ha anche basi di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, tra cui Seattle, Monaco e la Silicon Valley. Per maggiori informazioni, visita il sito Web www.autelrobotics.com, segui Autel Robotics su Facebook @autelrobotics e su Instagram @autelrobotics, o iscriviti al canale YouTube di Autel Robotics.

