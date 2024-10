AV-Comparatives annuncia risultati eccezionali per le soluzioni di sicurezza informatica nel test Endpoint Prevention and Response (EPR) del 2024

Scaricate qui il rapporto completo.

INNSBRUCK, Austria, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, l'autorità riconosciuta a livello mondiale nei test indipendenti sulla sicurezza informatica, ha pubblicato il suo 2024 Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Repo rt (Rapporto comparativo Endpoint Prevention and Response (EPR) 2024), che mette in mostra le performance eccezionali delle principali soluzioni per la cybersicurezza. Il rapporto valuta la capacità di questi prodotti nel rilevare, prevenire e rispondere alle minacce avanzate in scenari del mondo reale.

AV-Comparatives - Cyberrisk Quadrant 2024

La rigorosa valutazione di AV-Comparatives ha riguardato i prodotti di Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, ESET, Kaspersky, Palo Alto Networks e VIPRE, confrontando ciascuno di essi con a un ampio spettro di vettori di attacco complessi, come PowerShell Empire, Metasploit Framework e Commercial Attack Frameworks. I test hanno utilizzato il framework MITRE ATT&CK® per garantire che i risultati forniscano informazioni preziose per le organizzazioni che desiderano rafforzare la sicurezza dei propri endpoint.

Le soluzioni Endpoint Protection Products (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) ed Extended Detection and Response (XDR) sono componenti essenziali della sicurezza aziendale perché forniscono difese contro minacce mirate come le minacce persistenti avanzate (APT). Il test Endpoint Prevention and Response (EPR) di AV-Comparatvies è stato progettato per valutare l'efficacia di queste soluzioni nel contrastare attacchi complessi e multifase che prendono di mira l'intera infrastruttura di un'organizzazione.

I migliori performer (in ordine alfabetico):

Bitdefender ha mostrato potenti capacità di rilevamento e risposta, offrendo una protezione coerente in vari scenari di minaccia.

Check Point ha dimostrato di prevenire le minacce in modo affidabile e completo e di essere efficace nel mitigare i rischi informatici complessi.

CrowdStrike con le sue ottime performance ha rivelato affidabili capacità di rilevamento e risposta alle minacce, garantendo un'interruzione minima delle operazioni.

ESET ha fornito strategie di difesa complete, particolarmente efficaci nella gestione delle minacce avanzate ed emergenti.

Kaspersky ha offerto un solido set di strumenti di protezione, dimostrandosi affidabile sia nel rilevamento che nella prevenzione degli attacchi mirati.

Palo Alto Networks ha generato solide performance che hanno rafforzato le capacità di rilevamento proattivo delle minacce e di innovazione nella sicurezza da parte del prodotto.

VIPRE ha fornito una protezione efficiente con meccanismi di difesa affidabili a un costo competitivo.

Questi fornitori hanno ottenuto risultati eccezionali dimostrando la propria capacità di proteggere e rispondere a minacce persistenti avanzate (APT), ransomware e altri attacchi informatici complessi. La valutazione di quest'anno ha evidenziato la continua evoluzione dei prodotti in risposta alla crescente complessità delle tattiche, tecniche e procedure di attacco (TTP).

Una valutazione completa

I test sono durati diversi mesi, da giugno ad agosto del 2024, e i prodotti sono stati sottoposti a valutazioni in più fasi, dall'accesso iniziale e movimento laterale fino all'esfiltrazione e all'impatto. Ogni prodotto è stato testato in scenari di attacco del mondo reale, per simulare gli ambienti ad alto rischio che le aziende oggi devono affrontare.

AV-Comparatives ha sottolineato l'importanza di queste valutazioni: "Dato che gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, per le organizzazioni è fondamentale affidarsi a soluzioni in grado di offrire non solo prevenzione, ma anche capacità di risposta rapide ed efficaci. Il nostro rapporto EPR 2024 funge da punto di riferimento per i professionisti IT e gli analisti della sicurezza informatica, che potranno valutare e scegliere le soluzioni di cybersicurezza più efficaci".

Venite a conoscere AV-Comparatives a Virus Bulletin 2024

Il team di AV-Comparatives parteciperà alla Virus Bulletin Conference 2024 a Dublino, dove presenterà i risultati completi del Rapporto comparativo EPR. Questa conferenza offre ai professionisti della sicurezza informatica un'eccellente opportunità di incontrare di persona gli esperti di AV-Comparatives, discutere il rapporto e acquisire ulteriori informazioni sulle ultime tendenze nella sicurezza degli endpoint. Le parti interessate possono contattare il team di AV-Comparatives nel corso dell'evento, per scoprire in che modo queste valutazioni leader del settore possono apportare benefici alle loro organizzazioni.

Punti chiave per i CISO e gli analisti della sicurezza informatica

Per i CISO e gli analisti della sicurezza informatica, il Rapporto comparativo EPR 2024 fornisce una prospettiva basata sui dati relativa alle capacità dei principali fornitori. Offre un'analisi approfondita delle performance di ciascun prodotto sotto pressione, un punto essenziale per prendere decisioni informate sugli investimenti nella sicurezza degli endpoint. Considerata l'evoluzione del panorama delle minacce, la scelta della soluzione EPR giusta può ridurre significativamente il rischio di violazioni e migliorare la risposta complessiva agli incidenti.

Scaricate qui il rapporto completo.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente, riconosciuta a livello mondiale, che offre test sistematici sui prodotti software di sicurezza. Grazie a una delle metodologie di test più complete e rigorose del settore, AV-Comparatives si impegna a fornire trasparenza e analisi oggettive per aiutare le organizzazioni e i consumatori a selezionare soluzioni di sicurezza efficaci.

Questo comunicato non solo evidenzia le prestazioni stellari dei principali prodotti per la sicurezza informatica, ma sottolinea anche l'impegno di AV-Comparatives verso il settore con la presenza e le presentazioni al Virus Bulletin 2024, invitando all'interazione diretta con i professionisti della sicurezza informatica interessati.

